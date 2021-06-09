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Новости Политика Украины
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Страны Балтии отстаивают усиление поддержки Украины и Грузии как партнеров НАТО, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Страны Балтии отстаивают усиление поддержки Украины и Грузии как партнеров НАТО, - Науседа

Страны Балтии в преддверии саммита НАТО выступают за более сильную поддержку Украины и Грузии как партнеров-аспирантов НАТО.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Литва, Эстония, Латвия поддерживают тесную координацию перед саммитом НАТО. Мы должны обеспечить надежное сдерживание, продолжать инвестировать в нашу оборону и вносить свой вклад в постоянную адаптацию Альянса. Страны Балтии едины в отстаивании более сильной поддержки партнеров-аспирантов Украины и Грузии", - написал Науседа.

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Автор: Ірина Дашківська
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вся надежда на Балтию и Польшу, бюргеры с лягушатниками продадут нас с потрохами
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09.06.2021 11:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jxK2bbSGRB0
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09.06.2021 11:26 Ответить
В будущем аспирант может дорасти до проФФесора
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09.06.2021 11:28 Ответить
 
 