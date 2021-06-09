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Новости Политика Украины
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рейтинг (1617) СОЦИС (64) Батькивщина (2004) Слуга народа (2548) Европейская Солидарность (998) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Рейтинг партий: "СН" - 21%, "ЕС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, то за партию "Слуга народа" проголосовали 16% среди всех опрошенных респондентов, или 21% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за "Европейскую Солидарность" - 13,9% или 18,2%, за ОПЗЖ - 10,3% или 13,5%, за "Батькивщину" - 9,8% или 12,9%, за партию "Сила и честь" - 5,3% или 7%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 2,7% или 3,5%, за "Свободу" - 2,7% или 3,5%, за "Партию Шария" - 2,6% или 3,4%, за "Голос" - 2,5% или 3,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: СН - 21%, ЕС - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, Батькивщина - 12,9%, Сила и честь - 7%, - опрос СОЦИСа 01

Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.
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Топ комментарии
+16
виден свет в конце тоннеля --- было 73 проц зебуинов --- осталось 21 проц. --- заберут субсидии . добавят за эл. эн. --- увидят цены на продукты и станет 10 проц. ИДЕТ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ЗЕБУИНОВ В ГРАЖДАН НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ --- и это нормальный эволюционный процесс --- скоро до всех дойдет . кому зельц обьявил вырок на стадионе ПОРОХУ или всей УКРАИНЕ......
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09.06.2021 11:46
+14
Ужас, до чего же дремучий народ в основной массе, неудивительно что кандидаты жомово-силосных наук занимают ключевые должности в стране.
"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. ... "
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09.06.2021 11:44
+9
А чим воняють СН і їх прихожанє?))
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09.06.2021 11:35
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Если сложить процент за каждую партию, от которой воняет старым уголовником кучмой, получается внушительная цифра быдла в стране...
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09.06.2021 11:33 Ответить
А чим воняють СН і їх прихожанє?))
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09.06.2021 11:35 Ответить
СН не воняют, они Бене служат. Слуги такие шлюги.
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09.06.2021 11:42 Ответить
Это новые лица, ты шо листовки предвыборные не читаешь?
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09.06.2021 11:43 Ответить
Здесь купаж. Бесперимерная жадность сн и беспробудная тупость прихожан.
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09.06.2021 11:57 Ответить
Добавлю, к предыдущему ответу: а беня воняет кучмой.
Кроме того, от всех смердит быдлом.
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09.06.2021 13:31 Ответить
>Если сложить процент за каждую партию, от которой воняет старым уголовником кучмой, >получается внушительная цифра быдла в стране...

не пали ЕС и Сивочолого =)
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09.06.2021 11:54 Ответить
Чому мало - їх 21% - з вас поки що вистачить.
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09.06.2021 11:36 Ответить
ага. мне тоже понравилось "Украинскую стратегию Гройсмана" .
Карл!!!! украинская стратегия у они гнойного!!!
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09.06.2021 11:38 Ответить
Еще не вечер,плебс должен получать удовольствие дозированно, ближе к выборам подтянут процентам к шестидесяти.
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09.06.2021 11:47 Ответить
Перевиборів у ВР не буде до кінця каденції Зелі, інакше він втратить монобільшість, а це буде його крахом.
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09.06.2021 11:36 Ответить
Смешко тянут?
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09.06.2021 11:38 Ответить
слугам нужен технический сателлит "ястреб" и "крепкий хозяйственник" для перетягивания єлектората сівочолого гетьмана
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09.06.2021 11:55 Ответить
Нового сериальчика "Слуга урода-2-3-4 " с вас хватит: на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь! И все!
И вообще, какого хера ты тут шкуру трешь? Пистуй миллиард ямок копать под новые деревья. Твой ослошеф сказал.
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09.06.2021 12:04 Ответить
та не кипятись, мне слуги урода так же не нужны, как и тебе.
я ж поясняю зачем и кто форсирует смышка никчемного
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09.06.2021 12:06 Ответить
Ок, не буду! Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5027
Сорян!
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09.06.2021 12:08 Ответить
Тут головне - при перетягуванні електората ЕС , не отримати грижу . Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4413 .
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09.06.2021 12:10 Ответить
какой там электорат? три гоя с оплатой 1\2 шек. в сутки?
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09.06.2021 12:17 Ответить
Это хорошая порка Зеленого, а то страдает малозначимыми вопросами - университет будущего, парки, результат которых увидишь через 10 лет.
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09.06.2021 11:39 Ответить
Парков мало? Карпаты бы не вырубали и не только.Универов мало? Это пиар дешёвый , даже бесплатный для лохтората.
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09.06.2021 11:45 Ответить
При чому вирубати ВДНХ під універ і садити дерева разом з цим то дисонансу не виникає у Зе.
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09.06.2021 11:55 Ответить
Ужас, до чего же дремучий народ в основной массе, неудивительно что кандидаты жомово-силосных наук занимают ключевые должности в стране.
"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. ... "
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09.06.2021 11:44 Ответить
В основному західна Україна та Київ.
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09.06.2021 11:57 Ответить
Да ну! В Киеве нет таких суицидальных настроений.
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09.06.2021 12:03 Ответить
Ну да. Посмотрите как на выборах мера зебильную Верещук прокатили.
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09.06.2021 13:09 Ответить
А что,ее кто то ждал в Киеве ? У нее шанс стать мером Киева,как у Петра второй раз президентом.
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09.06.2021 13:25 Ответить
Не візьме й 20%.
Порохоботів та хворих на діабет тут не більше однієї, двох сотень, які своїм нікчемним вереском намагаються створити такий собі пробарижний фон цензора
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09.06.2021 12:31 Ответить
То любители пасасать рашеневава чупачупеса - верные ПЕСы псивачолава. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 9648 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 9648 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 9648
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09.06.2021 12:35 Ответить
Вот чисто из любопытства: а за кого бы Вы проголосовали? Партий много, я аж теряюсь, и хочется услышать умных людей... Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4340
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09.06.2021 13:23 Ответить
Что ты будешь делать с мнением умных людей? Зачем оно тебе?
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09.06.2021 16:51 Ответить
Урок физкультуры в грузинской школе. Дети учатся крутить обруч. На Манану обруч никак не хочет налазить.
Учитель долго смотрел молча, затем, не выдержав, говорит:
- Манана, дэвочка мая, иды дамой, нэ порть фыгуру!
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09.06.2021 16:56 Ответить
За себя Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4233 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4233 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 4233
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09.06.2021 17:28 Ответить
Спамят комменты против сивочолого(=кучма) наверно, админы, не расспамишь чаще всего.
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09.06.2021 13:35 Ответить
виден свет в конце тоннеля --- было 73 проц зебуинов --- осталось 21 проц. --- заберут субсидии . добавят за эл. эн. --- увидят цены на продукты и станет 10 проц. ИДЕТ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ЗЕБУИНОВ В ГРАЖДАН НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ --- и это нормальный эволюционный процесс --- скоро до всех дойдет . кому зельц обьявил вырок на стадионе ПОРОХУ или всей УКРАИНЕ......
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09.06.2021 11:46 Ответить
я тоже наслаждаюсь этим процессом, жду с нетерпением электрику по 4 и газ по осени по 24, это такое наслаждение слушать как поскуливают зелебобики.
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09.06.2021 12:04 Ответить
Когда Зеля с ними закончит они будут визжать как кучка
Выплаты на осень.
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09.06.2021 12:17 Ответить
зЕбуїни перетворяться зажопинців, але думати не почнуть. Ось у чому проблема
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09.06.2021 12:32 Ответить
Зустріч з Байденом не відбулась, зашквар з прикормкою журнашлюх, ідіотизм про мільярд дерев... (Це тільки за тиждень)...
Звістно, терміново потрібен рейтинг, щоб ніщо знову відчуло себе найвеличнішим... нічим
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09.06.2021 11:49 Ответить
Согласен с "Дорогая Я" относительно Кучмы ,но не согласен с оскорблением в адрес украинского народа.Почему? А потому что ругань не по адресу.Вот в издании Steigan(Норвегия) журналист Бьерн Нистад пишет:"Обретя незаввисимость в 1991 г.Украина ушла почти в непрерывный спад и сегодня,по сути,деиндустриализирована.Одна из причин прискорбного развития Украины очевидна:олигархи-новый социальный класс сверхбогатых-после обретения независимости узурпировали власть в стране и воспользовались ею для грабежа населения...Украинские президенты...почти все либо олигархи,либо им прислуживали".Выходит, по мнению таких поверхностных и недалеких людей как "Дорогая Я" ,виновны не олигархи,латифундисты,корупционеры,продажные политики ,а жертва -несчастный украинский народ,но такая политическая позиция неправильна,ошибочна,аморальна,хотя бы потому что умалчивают о настоящих виновниках всех бед Украины,снова повторю,для особенно "одаренных",виновники: олигархи,латифундисты,продажные политики ,судьи ,прокуроры и прочие коррупционеры и воры всех мастей.
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09.06.2021 12:00 Ответить
Олігархи й латифундисти - діти Кучми. А голосував - мудрий наріт. Отже, голосувальникам і подяка.
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09.06.2021 12:34 Ответить
Усей этот сброд называицца бюрократическим классом со своим классовым интересом: спижжыть, нажрацца и апасрацца. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5210 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5210 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5210
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09.06.2021 12:39 Ответить
И да, в спам, быдло, за попытки личных оскорблений.
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09.06.2021 13:37 Ответить
Не осилил Грынив докинуть 3% Петру. Получит на полкило меньше рошенок.)))
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09.06.2021 12:00 Ответить
Все лидирующие позиции занимают "партии" возглавляемые олигархами (партиями в прямом смысле слова эти шайки мудрствующих лукаво аферистов не назвать).
А потом вечно прыгающие по граблям избиратели ноют, что нет пенсий, непосильное ЖКХ, заоблачные цены.
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09.06.2021 12:00 Ответить
То може повернемо комуняк - вони ж не олігархи, і зажевемо: мороженка, ковбаска 2,20....
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09.06.2021 12:04 Ответить
А що, крім олігархів та комуняк нікого не існує?
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09.06.2021 12:12 Ответить
Комуністична партія - єдина ідеологічна партія, чи Ви вже не хочете ідеологічної?
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09.06.2021 12:27 Ответить
Идеология большевиков - человеконенависничество, другую не придумали, и коминтерн - чтоб везде гадить трупами.
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09.06.2021 13:39 Ответить
В тому ж Європейському Союзі при владі олігархи і комуняки?
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09.06.2021 12:17 Ответить
а кто?
швеция - вообще тупая уровниловка
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09.06.2021 12:37 Ответить
Деточко камунаглистовая бюрократия, камунаглистовые таталирасты, есть продукт олигархической монополизации. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6042 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6042 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6042
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09.06.2021 12:41 Ответить
У прислужників Маскви ОПЗЖоповців і Юльки майже 30%
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09.06.2021 12:11 Ответить
зЕбіли перерозподілились...
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09.06.2021 12:37 Ответить
Просто я поражен что в свете последних разоблачений есть еще такие граждане Украины, которые еще поддерживают - ЗеСлуг, Порошка(ЕС), Медведя(опзж)?! пздц.. это клиника !!! Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 3014
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09.06.2021 12:31 Ответить
А ТЮ-"ніадінтанкнідолжинвиіхать..." чому пропустив?
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09.06.2021 12:36 Ответить
Она как раз-то и выглядит самой нормально в компании этих предателей-диверсантов !!!
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09.06.2021 18:58 Ответить
кста.. ты читал фанат пЭтьмана ПОЛНОСТЬЮ всю стенограмму что Ю.Т. говорила в контексте этой фразы!?.. если нет я поведаю - Ни один танк не должен выехать а только должны работать спецслужбы и спецподразделения!!! И должны погасить этот бедлам быстро и без пыли, и нужно Экстра-СРОЧНО собирать Будапештский формат(а не в коем случае не Нормандский что и сделал пЭтя, т.к. это будет для Украины ловушка) !!!
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09.06.2021 19:11 Ответить
Ті, 21 %, які готові сьогодні голосувати за Зе після його зашкварів - відвертіші вороги України, або невиліковні дебіли.
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09.06.2021 12:35 Ответить
Адепты псивачолай лалиты то вааще любители пасасать на халяву и прадать страну за 2 пакеты грэчки. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 7714 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 8565 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 8565
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09.06.2021 12:45 Ответить
это когда Порошенко гречку раздавал?
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09.06.2021 13:04 Ответить
Не раздавал,это просто тролль методички попутал.
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09.06.2021 13:13 Ответить
Ано клубнищу спасаясь ат судилава раздавало. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6533 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302
ПС. А вааще ано привыкло брать, а не даать. Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6533 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302 Рейтинг партій: СН - 21%, "ЄС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5302
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09.06.2021 17:27 Ответить
что только доказывает что такому оно как ты не угодишь.

И так плохо и сяк.

Просто иди нахер
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09.06.2021 18:26 Ответить
На первом месте з.
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09.06.2021 12:46 Ответить
ЕС молодцы! Дальше рейтинг только расти будет!
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09.06.2021 13:35 Ответить
Коли проукраїнські, проєвропейські сили стояли пліч-о-пліч по один бік барикад на Майдані, вони перемагали. Треба переставати чубитись ЄС, "Батьківщині" й "Силі й честі" домовлятися й створювати коаліцію, тоді буде більшість у Верховній Раді. Також треба дещо змінити своє ставлення до Зеленського. Зараз у нього далеко не 73%, які дозволяли йому чхати на закони й Конституцію, тому треба вже значно жорсткіше реагувати на це чхання
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09.06.2021 14:43 Ответить
Какой политик из Смешко (Сила и честь), за которым стоит Гондон? Из всей их "программы" я запомнил только обещание Гондона "вырвать кадык". Какая здесь "сила и честь"?
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09.06.2021 15:33 Ответить
Печально, что наше тупое население отдает три первых места анти украинским, воровским партейкам!
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09.06.2021 16:13 Ответить
 
 