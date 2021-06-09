Рейтинг партий: "СН" - 21%, "ЕС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, то за партию "Слуга народа" проголосовали 16% среди всех опрошенных респондентов, или 21% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за "Европейскую Солидарность" - 13,9% или 18,2%, за ОПЗЖ - 10,3% или 13,5%, за "Батькивщину" - 9,8% или 12,9%, за партию "Сила и честь" - 5,3% или 7%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 2,7% или 3,5%, за "Свободу" - 2,7% или 3,5%, за "Партию Шария" - 2,6% или 3,4%, за "Голос" - 2,5% или 3,2%.

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Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.