Если Чаус объявится на территории другой страны, Украина не добьется его экстрадиции. Это подорвет международный авторитет, - Сытник
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Украина не сможет добиться экстрадиции подозреваемого украинскими правоохранительными органами во взяточничестве судьи Николая Чауса после снятия с розыска Интерполом, если он объявится за пределами страны.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Мне трудно представить оптимальное развитие этой ситуации. Потому что если Чаус появится в Украине - мы должны его задержать, исполнить решение суда о его аресте и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, не имеет значения какой - мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины", - сказал Сытник.
При этом он подчеркнул, что не может говорить предположениями, но если Чаус появится на территории Украины, "мы сможем продолжить свое расследование". "Может, нужны будут какие-то показания, которые необходимо будет проверить. Потому что у нас есть отдельное дело о его исчезновении, там очень интересные есть материалы, хотелось бы услышать, что он может в этом сказать", - сказал директор НАБУ.
В то же время, если Чаус появится на территории другой страны, "вопрос экстрадиции не будет стоять", сказал Сытник. "И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение наше международное сотрудничество с Интерполом. Потому что такие нелепые действия этих людей - это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже у нас есть полностью негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", - добавил директор НАБУ.
По его словам, дело Чауса "трудно назвать политическим", но сторона защиты судьи смогла инициировать вопрос политического убежища, который традиционно долго слушается во всех странах.
"И когда уже было решение апелляционного суда, и решение об отказе в приюте вступило в законную силу, - оставалось просто дождаться решения суда об экстрадиции. Этот вопрос был уже нескольких месяцев. 3 апреля он исчез, уже пошел третий месяц после этого. Я не понимаю, зачем это было делать", - резюмировал Сытник.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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Виявляється, що тролі знову всралися .. по традиції.
Это дело уже перешло из криминала в политику. У нас есть мощная идейная партия "за коррупцию". Они даже готовы уничтожить Украину и украинцев лишь бы остаться у кормушки.
Ищут пожарные, Ищет милиция,
Ищут фотографы. В нашей столице,
Ищут давно, Но не могут найти.
Беглого Чауса. Лет пятидесяти пяти.
Очередная струя лжи и предательства в рыло для зелелохтората от Зепляди и его приближенных зехолуев.
"В Україні він, в Миколаївській області. Чого СБУ не їде на базу ГРУ і не проведе там обшуки, не забере його? Ви ж бачите, замовчав його Telegram-канал. Тому що зрозуміли, що він рідним давав сигнали, що він працює під контролем. Він спеціально дружину не називав так, як називав її весь час. А він називав її "Світлана". Дружина каже: а в житті ні… Мамі подзвонити не може, дружині подзвонити не може, дітям подзвонити не може, своєму адвокату подзвонити не може. Зате на анонімному Telegram-каналі. Послухайте, це для психічно хворих, чи що?", - зазначив він.
За його словами, організатори викрадення колишнього судді Чауса зайшли у тупик і не відомо, як вони вийдуть з цієї ситуації.
"Він сказав, що не в Україні, а за її межами. Скажіть, з Молдови куди можна виїхати за межі, знаючи хоч на трійку шкільну географію? Придністров'я або Румунія. Все. І тут же Україна. Молдова не має прямого виходу до Чорного моря, щоб сісти на паром і поїхати в Туреччину. Брехня повна. Вони зайшли в глухий кут. В оточенні президента сказали, що якщо він буде давати покази на оточення Порошенка, він буде засуджений, але після того протягом неділі президент його помилує. Президент має такі повноваження, згідно з Конституцією, помилувати будь-кого, крім засудженого за довічне ув'язнення і тому подібне",- сказав Москаль.
Геннадій Москаль висловив припущення, що Чаус зрозумів, що його "розводять".
"І бачте, Telegram-канал йому вже не дають. І не знають, що з ним зробити. Щоб у нас з хабарника-судді не появився національний герой, якого клепає сама влада своїми бездумними абсолютно рішеннями. Рано чи пізно він заговорить, появляться адвокати. Він на суді скаже, де він був, хто його затримав. Так молдовська сторона все доказала. Президент Санду дзвонила Зеленському - він же не брав трубки. Як від президента сусідньої держави не брати трубку? Значить, знає кіт, чиє сало з'їв", - резюмував він.