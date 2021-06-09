Если Чаус объявится на территории другой страны, Украина не добьется его экстрадиции. Это подорвет международный авторитет, - Сытник

Украина не сможет добиться экстрадиции подозреваемого украинскими правоохранительными органами во взяточничестве судьи Николая Чауса после снятия с розыска Интерполом, если он объявится за пределами страны.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Мне трудно представить оптимальное развитие этой ситуации. Потому что если Чаус появится в Украине - мы должны его задержать, исполнить решение суда о его аресте и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, не имеет значения какой - мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины", - сказал Сытник.

При этом он подчеркнул, что не может говорить предположениями, но если Чаус появится на территории Украины, "мы сможем продолжить свое расследование". "Может, нужны будут какие-то показания, которые необходимо будет проверить. Потому что у нас есть отдельное дело о его исчезновении, там очень интересные есть материалы, хотелось бы услышать, что он может в этом сказать", - сказал директор НАБУ.

В то же время, если Чаус появится на территории другой страны, "вопрос экстрадиции не будет стоять", сказал Сытник. "И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение наше международное сотрудничество с Интерполом. Потому что такие нелепые действия этих людей - это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже у нас есть полностью негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", - добавил директор НАБУ.

По его словам, дело Чауса "трудно назвать политическим", но сторона защиты судьи смогла инициировать вопрос политического убежища, который традиционно долго слушается во всех странах.

"И когда уже было решение апелляционного суда, и решение об отказе в приюте вступило в законную силу, - оставалось просто дождаться решения суда об экстрадиции. Этот вопрос был уже нескольких месяцев. 3 апреля он исчез, уже пошел третий месяц после этого. Я не понимаю, зачем это было делать", - резюмировал Сытник.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.