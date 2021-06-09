В суде Гааги показали оперативную обстановку на момент катастрофы рейса MH17, судья "возит мордой по столу" российских военных за ложь, - эксперт Лукашевич
Новости Цензор.НЕТ Общество
В суде по делу катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 продемонстрировали оперативную обстановку на момент крушения лайнера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич.
"Только что в суде Гааги по делу МН17, где начался третий день судебных слушаний по существу, была показана оперативная обстановка на момент гибели лайнера. Синим цветом показаны районы, контролировавшиеся ВСУ, линия фронта - голубая линия южнее Зарощенского, которое на тот момент контролировали сепаратисты. Пока вы это читаете, судья в своей речи мочалит спутниковые снимки российского Минобороны (и возит мордой по столу наших военных за ложь), показанные на брифинге 21 июля 2014 г", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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А брюгери як винагороду будують з ними ПП 2.
Певно щоб моцкалі ще якісь літаки знесли.
Також є поняття "патріот" і "сепар", "астарбайтер", "заробітчанин", "мігрант", "емігрант".
Например все знаю что лидер самой крупной европейской страны - клоун, членограй, а также умственный и моральный дегенерат.
Но говорить о таком в слух не принято.
Думаю, що принаймні половина загинула від влучення Бука, а ті що видили - вже унаслідок падіння.
Позитиву трішечки.
На основі зібраних матеріалів та показань свідків, суд у Нідерландах по справі МН17 відхилив версії вибуху в літаку, та збиття малазійського боїнгу військовим літаком ЗСУ.
Більш того, дані російських радарів, які кацапи самі ж і надали, заперечують присутність українського літака поруч з боїнгом, і в записах, перехоплених перемовин терористів, теж не йшла мова про літак.
Дякуємо за допомогу слідству👍😂😂
Отже, МН17 було збито російським Буком з території ДНР, і четверо звинувачуваних у цій справі завтра постануть перед судом.
Далі буде
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=1007s
А, збили літак, так, це сумно, але ж дешеві природні копалини, камчатські краби, а про загибель лайнера треба суди провести, бо так надо і це гуманно і цивілізовано.
Двойні стандарти це коли за тебе з вогню каштани тягають для тебе.