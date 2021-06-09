В суде Гааги показали оперативную обстановку на момент катастрофы рейса MH17, судья "возит мордой по столу" российских военных за ложь, - эксперт Лукашевич

В суде по делу катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 продемонстрировали оперативную обстановку на момент крушения лайнера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

"Только что в суде Гааги по делу МН17, где начался третий день судебных слушаний по существу, была показана оперативная обстановка на момент гибели лайнера. Синим цветом показаны районы, контролировавшиеся ВСУ, линия фронта - голубая линия южнее Зарощенского, которое на тот момент контролировали сепаратисты. Пока вы это читаете, судья в своей речи мочалит спутниковые снимки российского Минобороны (и возит мордой по столу наших военных за ложь), показанные на брифинге 21 июля 2014 г", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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