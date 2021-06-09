Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский посещал передовые позиции украинских воинов на Донбассе в апреле 2021 года.
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Про це 7 липня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.
"На КПВВ "Станиця Луганська" Зеленського та Туска ознайомили з поточною ситуацією на цій ділянці. Президент України та президент Європейської ради поспілкувалися з представниками СММ ОБСЄ та місцевими мешканцями та ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - йдеться у повідомленні.
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Чотирьохразовий уклоніст???
Десь збудували потьомкінські окопи???
Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
- Мама! Можно я пойду на войну?
- Можно, сыначка, но тока так, шоб мама тебя видела.