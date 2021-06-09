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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский посещал передовые позиции украинских воинов на Донбассе в апреле 2021 года.

Читайте: Зеленский - Трюдо: "Северный поток - 2" - политическое оружие России. Нужно продолжать международное давление

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 3770
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09.06.2021 12:04
+12
Передовые? Опять бутафорию для лохов нарисуют как и раньше

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 9166
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09.06.2021 12:01
+12
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 7468
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09.06.2021 12:03
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Правила форума Совет форумчан
шашлыки привез? или так...попиарится ? )))
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09.06.2021 11:57 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 5815.
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09.06.2021 12:03 Ответить
Ага привез
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 6832
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09.06.2021 12:27 Ответить
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 7669
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09.06.2021 12:28 Ответить
главное чтоб мангал не забыли
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09.06.2021 11:58 Ответить
Снова зелёная кодла сожрёт обед бойцов?
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09.06.2021 11:58 Ответить
Начорта це нещастя тут потрібно , знову війська відводити , наволоч зелена?
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09.06.2021 11:58 Ответить
Передовые? Опять бутафорию для лохов нарисуют как и раньше

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 9166
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09.06.2021 12:01 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 8597
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09.06.2021 12:02 Ответить
Это киллер "ДНР" охотящийся на самого выдающегося главнокомандующего, замаскированный под ребенка с мороженным
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09.06.2021 12:04 Ответить
МАЛЬЧІК УЙДІ НЄ МЄШАЙ?
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09.06.2021 12:05 Ответить
свеженькие досочки
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09.06.2021 12:02 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 3770
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09.06.2021 12:04 Ответить
Не думаю, что они еще раз так лоханутся=> будут б(з)дительней .........
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09.06.2021 14:58 Ответить
На улице жара оно "куртку" нацепило! Наверняка 5 бронежилетов напялил
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09.06.2021 12:01 Ответить
І бронепамперс.
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09.06.2021 12:03 Ответить
Поведет бойцов в рукопашную личным примером
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09.06.2021 12:02 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 7468
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09.06.2021 12:03 Ответить
Да нет они есть и дофига! Только вот лично меня, смущает свежесть этих досок и ребенок с мороженным на заднем плане
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09.06.2021 12:07 Ответить
Так об этом же и пишут Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 9941
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09.06.2021 12:10 Ответить
Тому що це не передова, а КППВ "Станиця Луганська", за "фейкову передову" це намагаються подати проплачені пропагандисти Порошенка.
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09.06.2021 12:27 Ответить
Нагадайте, покажіть що саме писала ОПа,коли викладала це фото?
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09.06.2021 12:41 Ответить
Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район розведення сил і засобів у н.п.Станиця Луганська.
Про це 7 липня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.
"На КПВВ "Станиця Луганська" Зеленського та Туска ознайомили з поточною ситуацією на цій ділянці. Президент України та президент Європейської ради поспілкувалися з представниками СММ ОБСЄ та місцевими мешканцями та ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - йдеться у повідомленні.
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09.06.2021 12:43 Ответить
Це повідомлення НЕ ОПи, а штабу ССО.
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09.06.2021 12:55 Ответить
В повідомленнях ОПи немає цієї фотографії взагалі.
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09.06.2021 12:58 Ответить
Повидаляли? Вони майстри видаляти свої зашквари.
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09.06.2021 13:13 Ответить
* штабу ООС
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09.06.2021 12:59 Ответить
Можно подумать оно врет про передок в первый раз. Вот очередной "перл", где оно выдало Коксохим за Промку. Тут до Промки около 7 км.

Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 5198
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09.06.2021 12:57 Ответить
А пули свистят у виска...
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09.06.2021 12:03 Ответить
Так вже і передові позиції..
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09.06.2021 12:05 Ответить
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 1006

...
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09.06.2021 12:18 Ответить
ЗНІМАЄТЬ В КІНО ЯК БРЕШЕ, БРЕШЕ, ЯК ДИХАЄ!
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09.06.2021 12:07 Ответить
а от в ваєнних кіношках грає хріново
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09.06.2021 12:08 Ответить
Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів - Цензор.НЕТ 1737

...
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09.06.2021 12:14 Ответить
😂
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09.06.2021 15:02 Ответить
Передові позиції??? 🤣🤣🤣
Чотирьохразовий уклоніст???
Десь збудували потьомкінські окопи???
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09.06.2021 12:22 Ответить
7 червня російський телевізійний канал "СТС", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа" та знаходиться під українськими економічними санкціями, більше 11 годин поспіль транслював серіали, які були зняті в Україні компанією "Студія Квартал 95".

Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
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09.06.2021 12:33 Ответить
"липецкая киностудия" ЗЕленчук ?
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09.06.2021 12:48 Ответить
Поїхав розказати що йому вже 43, і що він досі не лох.
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09.06.2021 12:40 Ответить
Ленка не захотела поехать на Донбасс? )) Зато в Америку уже намылилась
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09.06.2021 12:56 Ответить
Мамє Римє це не сподобається.
- Мама! Можно я пойду на войну?
- Можно, сыначка, но тока так, шоб мама тебя видела.
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09.06.2021 13:31 Ответить
То есть как настоящий главнокомандующий, прям на передовую? Вау
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09.06.2021 13:59 Ответить
Мало того, що військовим забороняють стріляти, так на час "візиту" ще і зброю відберуть. Хоча би якийсь хохмач по приколу петарду не кинув бо "наслідки" можуть бути дуже смердючими.
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09.06.2021 14:14 Ответить
Та достаточно посмотреть видео из Марика, где оно от громкого(!) звука почти под стол плёхнулось.........
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09.06.2021 15:05 Ответить
Зарабатывает УБД?
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09.06.2021 14:21 Ответить
 
 