Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский посещал передовые позиции украинских воинов на Донбассе в апреле 2021 года.

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