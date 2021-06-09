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Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что Соединенные Штаты якобы утаивают некие факты колоссальной важности, которые могли бы помочь узнать истину в деле о катастрофе малазийского Боинга MH-17.

 Об этом он заявил сегодня, выступая на "Примаковских чтениях", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским "Боингом". На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт", — заявил Лавров.

Глава российского МИД считает, что эти снимки несут в себе колоссальную важность для дела о сбитом самолете. При этом он ни слова не сказал о причастности РФ к данной трагедии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суде Гааги показали оперативную обстановку на момент катастрофы рейса MH17, судья "возит мордой по столу" российских военных за ложь, - эксперт Лукашевич

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Смотрите: На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер. ФОТО

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+53
Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 9143
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09.06.2021 12:15
+43
дайте угадаю. эти?

Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6669
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09.06.2021 12:14
+32
там мужик ещё был на земле, который на 10-ти километровой высоте видел злобный хохот пилота Ли Си Цына Волошина, когда тот из кабины швырял гранату в лобовуху МН17.
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09.06.2021 12:18
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Правила форума Совет форумчан
Да, мифические данные, которые генерирует мордор, очень даже должны помочь..
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09.06.2021 12:13 Ответить
_Ну генереруют не мифы, а дезу. Часть войны, информационный аспект. Сильно другое от мифов.
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09.06.2021 13:26 Ответить
Не расскрывают разрешительную способность спутниковых камер?
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09.06.2021 12:13 Ответить
Нет не вызвали важного свидетеля "диспетчера Карлоса" и не включили в дело "спутниковый снимок" МО РФ с украинским истребителем (ну с что, что с масштабом напутали, могли бы и включить Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 2357 )
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09.06.2021 12:18 Ответить
этот диспетчер давно допрошен следователями Нидерландов.
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09.06.2021 13:47 Ответить
Если вы не в курсе, то никакого "диспетчера Карлоса" не существует - это фейк рос. СМИ. А диспетчеры - да, конечно допрошены
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09.06.2021 13:50 Ответить
Не, чувак этот реален. Показания давал. Мелкий жулик какойто под судом щас в Испании
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09.06.2021 13:59 Ответить
только он нихрена ни диспетчер
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09.06.2021 14:03 Ответить
не диспетчер, ещё и признал, что коцабе денег заплатили
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09.06.2021 14:07 Ответить
У паРаші є свої супутникові знімки, хай спершу вони їх покажуть. І не фейки, а справжні.
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09.06.2021 12:23 Ответить
у русни может и не быть - у них не так много спутников
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09.06.2021 12:58 Ответить
Яких фактів ?
Невже є докази, що фуйло особисто санкціонувало цю операцію.
Тільки якась коцабська балда переплутала літак ?
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09.06.2021 12:14 Ответить
дайте угадаю. эти?

Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6669
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09.06.2021 12:14 Ответить
И диспетчер Карлос )))
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09.06.2021 12:16 Ответить
там мужик ещё был на земле, который на 10-ти километровой высоте видел злобный хохот пилота Ли Си Цына Волошина, когда тот из кабины швырял гранату в лобовуху МН17.
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09.06.2021 12:18 Ответить
на фото чётко видно Яроша в кабине биндеровского бомбардировщика.
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09.06.2021 12:22 Ответить
так вон же его визитка на стекле вместо талона техосмотра!
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09.06.2021 12:27 Ответить
точно, а я сразу и не заметил, меня отвлёт диспетчер Карлос в кустах чуть левее.
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09.06.2021 12:34 Ответить
ИГОГОЧЕТ ЛОШАДЬ КРЕМЛЯДСКАЯ
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09.06.2021 13:04 Ответить
а хтось іншого очікував від казламордих?
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09.06.2021 12:14 Ответить
Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 9143
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09.06.2021 12:15 Ответить
Ход ваших мыслей, батенька, мне нравится
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09.06.2021 12:23 Ответить
Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5517 Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5517 Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5517
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09.06.2021 12:24 Ответить
А коли є час та натхнення?
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09.06.2021 13:00 Ответить
злые языки утверждают что не более чем 85
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09.06.2021 13:02 Ответить
А якщо сильно нахиляти один до одного два дерева і міцно прив'язувати до них кацапа ... а потім відпускати .... І не забувати що ще вистачає продажних перевертнів виродків і у нас на Україні ... які теж заслуговують такої пошани! Так що з запасом мільярда дерев повинно вистачити.
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09.06.2021 13:37 Ответить
можливо це душа його так бачить, отримавши безмежні горизонти від коксу...)))
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09.06.2021 14:55 Ответить
тварь лживая, лицемерная! вы и так все хорошо знаете!
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09.06.2021 12:15 Ответить
_О-оо, они, как те кто спланировал и совершил преступление, знают лучше вообще кого-бы то ни было.
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09.06.2021 13:29 Ответить
Дайте йому вівса.
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09.06.2021 12:15 Ответить
з устюками ))) шоби вдавилось ))))
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09.06.2021 12:22 Ответить
А в горлі нехай пір"я поросте - проти напрямку ковтання.)))
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09.06.2021 12:38 Ответить
Шкапа циркова - ходить по колу.)
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09.06.2021 12:24 Ответить
Овес нынче дорог. А оно предпочитает муку. Аргентинскую муку.
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09.06.2021 12:41 Ответить
Опять унылая лошадь не совладела проклятым кокаином... Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 6379
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09.06.2021 12:17 Ответить
Та срабсийсские эксперды столько снимков наштамповали, что же Лошадь не трясет ими как шаман с бубном?
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09.06.2021 12:18 Ответить
Так нехай ***** знову мультики покаже Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 5896
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09.06.2021 12:19 Ответить
Або скріншоти з Call of Duty.
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09.06.2021 12:38 Ответить
логіка росіян і наших малоросів: судять РФ, а винуваті усе одно США.
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09.06.2021 12:19 Ответить
які претензії до старої облізлої шкапи-спотикача? вона як попала в "колію" кілька десятків років тому, так там і здохне запутавшись в шлеях.
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09.06.2021 12:21 Ответить
Ну конечно ведь он был "сбит, украинским истребителем, о чем есть заявление перебежавшего на сторону РФерии самого летчика этого самолета, а также по этому поводу есть свидетельские показания испанского диспетчера, а также живые свидетели из жителей ОРДЛо наблюдавших воочию атаку украинского самолета на пассажирский лайнер, а также то что самолет изначально был заполнен мертвыми телами, а также что как раз там должен был пролетать Путин и украинцы думали что сбивают его, а также что это вина инопланетян...." ну и т.д.
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09.06.2021 12:22 Ответить
Немного поправлю вас, не истребителем, а как они утверждали штурмовиком. Видимо имперским штурмовиком Палпатина.
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09.06.2021 12:39 Ответить
Штурмовиком, "а добивали уже с параплана рогатками." ( который специально для этого был поставлен из самой секретной базы США и прошел обкатку турецкими хфасшистами над Сирией).
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09.06.2021 12:49 Ответить
конемордому опять овса не досыпали?
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09.06.2021 12:23 Ответить
москаль, як завжди, бреше, бо американці надали супутникові знімки і голандський суддя їх бачив і підтвердив! Але вони є НЕдоступними для загальної публіки, бо "таємні" технології....
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09.06.2021 12:26 Ответить
разрешение большое
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09.06.2021 12:28 Ответить
Россияне давно используют этот прием!!!! Врать так нагло и так хамски- что некоторые начинают думать ,а возможно и правда!!! Просто нормальные люди не могут поверить , что действительно путин и его банда - это нелюди!!!! Это не просто убийцы- я даже с нацистами их не могу сравнить!!!!! Я уверен в одном - спец. службы мира держат под контролем эту заразу!!!
Удачи нам всем!!!!
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09.06.2021 12:26 Ответить
"Я уверен в одном - спец. службы мира держат под контролем эту заразу!!!"

_Вот до этого момента всё было ровно. А после... На голову не налазит! Полностью противоположно действительности.
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09.06.2021 13:31 Ответить
сел Я жопой на ежа ,виноваты США
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09.06.2021 12:27 Ответить
так там на полном серьезе пенсионерам впаривают, что президенты США не дают возможность повышать народу РФ пенсии и платить их вовремя, а также поднимают пенсионный возраст .
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09.06.2021 12:53 Ответить
_Та ладна! Обитатели концлагеря уже настолько окостенели оскотинели что им можно даже такое на ухи вешать?
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09.06.2021 13:33 Ответить
если серьезно, то такое было во времена Обамы, - даже демострации были - ходили с лозунгами "Обама, верни нам пенсии".
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09.06.2021 17:07 Ответить
Та тош стёб был скорей за всё. Неразумно буквально воспринимать.
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09.06.2021 19:05 Ответить
Что , очередной диспетчер Карлос на ухо шепнул... ? )))
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09.06.2021 12:30 Ответить
Ну повод, чтобы "правду-матку" вопить дали сами США, озвучив, что есть спутниковые данные о ракете с "Бука" и отказавшись предоставить их. Заигрывают с рф перед встречей или шантажировать?
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09.06.2021 12:31 Ответить
Они отказались их обнародовать, это несколько другое Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 9247
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09.06.2021 14:14 Ответить
Що б ти тут курва гнила не мукав , а світ знає що кацапня іпана винна у цій трагедіі. !
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09.06.2021 12:33 Ответить
Лаврушка в истерике, и мука аргентинская не помогает. Знает, ***** армянско-СРУская и помнит о судьбе гитлеровского Риббентропа, сниться ему пеньковый галстук в Гааге, потому и истерит, гнида.
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09.06.2021 12:33 Ответить
ну,ксли для лаврухи "колоссальная важность",то може на МН17 еще и тонну кокаину перврзили?ну,в дипломатической почте... Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17 - Цензор.НЕТ 18
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09.06.2021 12:34 Ответить
68 только малолетних детей убили...интересно, их имена есть на аллее память в Донецке? Нет? Скотьі.
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09.06.2021 12:34 Ответить
та насипте лошадкє свіжого вівса
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09.06.2021 12:34 Ответить
Байден их с собой возьмет на встречу с путиным..., думаю это записки испанского диспетчера, которые он тайно вывез в Америку еще ребенком..., либо случайный снимок, сделанный из пролетающего мимо самолета, на котором четко видны буквы на ракете бука "made in...". дальше неразборчиво...
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09.06.2021 12:37 Ответить
Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 8568
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09.06.2021 12:37 Ответить
П.И.П.Е.Ц КАК ПОДГОРАЕТ У ЛОШАДКИ!!! Мало того, что Д'Б, так еще и отморозился, поскольку ведь уже давно известно, что в материалах суда американские спутниковые снимки представлены. Не напрямую, естественно, а через специальный юридический механизм, позволяющий ими не светить направо и налево. И Лавруша просто НЕ МОЖЕТ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАТЬ. "Любопытной Варваре на базаре нос оторвали"(с)
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся(с)
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09.06.2021 12:38 Ответить
И не Варваре , а коню ... И не нос , но что-то точно оторвали ... Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 5172
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09.06.2021 13:18 Ответить
Хвост?))))
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09.06.2021 14:00 Ответить
Не потрібно ніяких знімків і так все зрозуміло на 100%, що літак збили російські терористи "ашвабадітєлі", які приїхали з Курська на чужу територію і бикували, як в себе вдома. Якби збили український літак, то не було б ніякого кіпішу, а в цьому випадку прийдеться відповідати.
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09.06.2021 12:43 Ответить
скрєпно, антипіндосовно)))
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09.06.2021 12:44 Ответить
Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 3914
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09.06.2021 12:45 Ответить
Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 5372
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09.06.2021 12:48 Ответить
Наглая, обезумевшая от приближающегося конца фашистская пропаганда кремля!
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09.06.2021 12:55 Ответить
Кто в теме: что это за снимки 7-летней давности, что американцы до сих пор не показывают?
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09.06.2021 12:55 Ответить
то что амеры видели своими спутниками
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09.06.2021 13:04 Ответить
Это понятно. Непонятно - что же там такое есть, что американцы показывать не хотят?
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09.06.2021 14:06 Ответить
бортовой номер бука и морды смотревших как "хорошо пошла" ?
амеры не хотят показывать возможности своих спутников - и правильно делают
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09.06.2021 14:47 Ответить
Была такая мысль. Но, ИМХО, эти возможности и без того разрекламированы. А в данном случае это работает во вред - теперь будут говорить, что спутники либо ничего не увидели, либо увидели не то, что надо.
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09.06.2021 15:33 Ответить
то что могут увидеть амерские спутники - знают только в пентагоне и очень далеко не все
а реклама - то для лохов
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09.06.2021 15:41 Ответить
Последняя отмазка кацапов? Карлос был, украинский истребитель был, боинг, заранее начиненный трупами, был, Теперь им для полного счастья не хватает американских спутниковых снимков?
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09.06.2021 12:59 Ответить
Так я не понял, гугл снимки за тот день удалили ? Нет. Только ленивый не смотрел. Но лошадь наверно не в курсе что их БУК там был.
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09.06.2021 13:00 Ответить
Меле шо попало... Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 6841
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09.06.2021 13:01 Ответить
нормально мелет - хочет знать способности амерских спутников
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09.06.2021 13:07 Ответить
Європа зрозуміє що таке Московія, коли запуститься "Північний потік 2". Вони думають, що спокійно будуть проходити, там де лежить труба? Помиляються. Рівно рік буде все як було, а потім кораблі будуть тонути, в Балтійському морі буде напічкано російських датчиків(шпіонів) і також будуть закриватися зони в морі для ремонту чи "обслуговування" труби.
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09.06.2021 13:04 Ответить
Почему скрывают?
Видео с НЛО они вроде выложили.....
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09.06.2021 13:08 Ответить
не хотят показывать возможности своих спутников?
что секретного в НЛО ?
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09.06.2021 14:48 Ответить
Вот случай в истории: на самом верху одной великой державы волею случая оказался патологический лжец. И все приближенные его должны пересказывать его вранье. Вот и Лавров и его подданные в МИД РФ, и в посольствах РФ, и в ООН, и в... - и далее везде. Универсальная "политика", "линия поведения", стратагемы, основанные на вранью.
"Два величайших тирана на земле: случай и время." И миром завладела ложь...!?
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09.06.2021 13:09 Ответить
Америкосы по вполне понятным причинам не дают снимок , станет понятно в каком разрешении и с каких спутников ведется наблюдение и еще много сопутствующей информации которая не должна попасть к ее врагам-рашистам !
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09.06.2021 13:38 Ответить
Помню как сейчас, ещё пару лет назад лично Лавров совершенно серъёзно вещал про какую-то невинную русскую девочку, которую в Германии коллективно изнасиловали бородатые и волосатые сирийские беженцы, мол, с попущения немецкой полиции. Как потом выяснилось, не было никакой девочки, никаких сирийцев, а был только лживый трёп МИД РФ, впрочем, как обычно.
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09.06.2021 13:57 Ответить
Американцы - жадины! Лавров звинуватив США у приховуванні деяких фактів "колосальної важливості" у справі МН17 - Цензор.НЕТ 9666
Вроде публиковали в СМИ эти снимки.
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09.06.2021 14:27 Ответить
Спутниковые снимки где нарисован истребитель ? Спасибо, все уже насмотрелись))
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09.06.2021 14:36 Ответить
"Огласите, пожалуйста, весь список." (с)
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09.06.2021 19:42 Ответить
Снимки не предоставляються по причинам секретности . Это было заявлено сразу после инцидента . Лаврик пользуеться безнаказанностью .
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09.06.2021 19:42 Ответить
США скрывают информацию о местонахождении испанского авиа диспетчера Карлоса...
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09.06.2021 20:26 Ответить
Не подумавши конь в ратиновом пальто бэкнул-мэкнул! А вздумай клятым америкосам выложить факты полётов с Венесуэлы в первонепристойную частных чартеров с каким то белым-пребелым стиральным порошком в мешках и кадушках тоннами?! Тогда что? Пока деликатничают.
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09.06.2021 21:34 Ответить
 
 