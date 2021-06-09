Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что Соединенные Штаты якобы утаивают некие факты колоссальной важности, которые могли бы помочь узнать истину в деле о катастрофе малазийского Боинга MH-17.
Об этом он заявил сегодня, выступая на "Примаковских чтениях", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским "Боингом". На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт", — заявил Лавров.
Глава российского МИД считает, что эти снимки несут в себе колоссальную важность для дела о сбитом самолете. При этом он ни слова не сказал о причастности РФ к данной трагедии.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Невже є докази, що фуйло особисто санкціонувало цю операцію.
Тільки якась коцабська балда переплутала літак ?
Ли Си ЦынаВолошина, когда тот из кабины швырял гранату в лобовуху МН17.
Удачи нам всем!!!!
_Вот до этого момента всё было ровно. А после... На голову не налазит! Полностью противоположно действительности.
окостенелиоскотинели что им можно даже такое на ухи вешать?
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся(с)
амеры не хотят показывать возможности своих спутников - и правильно делают
а реклама - то для лохов
Видео с НЛО они вроде выложили.....
что секретного в НЛО ?
"Два величайших тирана на земле: случай и время." И миром завладела ложь...!?
Вроде публиковали в СМИ эти снимки.