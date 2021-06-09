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Рада сможет проголосовать в первом чтении за законопроект Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сможет проголосовать в первом чтении за законопроект Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, -

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн", - сказала нардеп.

По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.

"Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная Рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году", - подчеркнула парламентарий.

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Автор: Ірина Дашківська
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"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7152
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09.06.2021 12:42
+5
"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 3601
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09.06.2021 12:43
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"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7445
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09.06.2021 12:41
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"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7445
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09.06.2021 12:41 Ответить
По сути Зелеескиц считается олигархом.
Имеет бизнес,недвижимость зарубежем.Борец с олигархами твою же мать.
***..жаба гадюку.
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09.06.2021 12:42 Ответить
"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 7152
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09.06.2021 12:42 Ответить
"Слуга народа" Кравчук оценила, когда Рада сможет проголосовать за законопроект Зеленского об олигархах - Цензор.НЕТ 3601
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09.06.2021 12:43 Ответить
зебільні марева
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09.06.2021 12:47 Ответить
а поправку в название закона внесли?
не с олигархами...а с олигархом
(ну...у него еще фамилия на "П" начинается и на "орошенко" заканчивается))))
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09.06.2021 12:52 Ответить
Рада зможе проголосувати в першому читанні за законопроєкт Зеленського про олігархів до кінця поточної сесії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3087
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09.06.2021 12:58 Ответить
Не будемо приводити путєна зі сторони.
Виростимо свого зеленого мініпутєна...
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09.06.2021 13:06 Ответить
Так він вже є , залишилось оголосити його сцарьком 😀
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09.06.2021 13:10 Ответить
Кравчук з Потураєвим і третім чмошником, які виступили проти української мови для мене перестали існувати, як українці.
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09.06.2021 13:17 Ответить
Вчора не Еспресо Гео Лерос в інтерв'ю Княжицькому сказав, що прості депутати від СН в місяць отримують 20 000 баксів за "правильне" голосування, заступники голови фракції
50 000!... А Зе зараз нагадує йому молодого Путєна...Хіба Зе не в курсі?! То як їм можна довіряти країну?!
https://www.youtube.com/watch?v=bjd43_Lanic
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09.06.2021 13:23 Ответить
 
 