Рада сможет проголосовать в первом чтении за законопроект Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, - "слуга народа" Кравчук
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Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн", - сказала нардеп.
По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.
"Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная Рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году", - подчеркнула парламентарий.
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Имеет бизнес,недвижимость зарубежем.Борец с олигархами твою же мать.
***..жаба гадюку.
не с олигархами...а с олигархом
(ну...у него еще фамилия на "П" начинается и на "орошенко" заканчивается))))
Виростимо свого зеленого мініпутєна...
50 000!... А Зе зараз нагадує йому молодого Путєна...Хіба Зе не в курсі?! То як їм можна довіряти країну?!
https://www.youtube.com/watch?v=bjd43_Lanic