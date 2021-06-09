Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Послы стран "Большой семерки" (G7) поприветствовали успех Украины в объединении территориальных громад как пример её потенциала и способности вводить реформы, указывается в общем заявлении, обнародованном в среду.
"Мы продолжим нашу поддержку этой реформы", - подчеркивается на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Послы отмечают, что для консолидации принципов местного самоуправления и субсидиарности и для обеспечения необратимости этих реформ Украина должна принять законодательные и конституционные изменения, согласованные с местными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами в процессе конструктивных консультаций.
По их мнению, согласно подписанной Украиной Европейской хартии местного самоуправления, эти изменения должны включать в себя определение объемов полномочий местного самоуправления с четким разделением полномочий и ответственности между разными уровнями, обеспечение пропорциональности и законности надзора за местным самоуправлением со стороны центральных органов власти, а также оснащение органов местного самоуправления соответствующим законодательным инструментарием для обеспечения их полномочий.
Кроме того, органам местного самоуправления должен быть предоставлен статус юридического лица для прозрачности их деятельности и для предотвращения коррупции, а также стабильное финансовое обеспечение.
Пожалуйста, подождите...
. Нє панімаю , про што ето ви тут рассуждаєтє .?
"В интервью французским журналистам президент Украины Петр Порошенко озвучил предложение предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, для того чтобы регион смог установить особые экономические отношения как с ЕС, так и с Россией. Условием предоставления такого статуса Порошенко назвал проведение в регионе законных местных выборов."
Т е никогда...
А ви змішуєте з тим що хочуть кацапи - дати областям право видавати власні закони в межах області та право впливати на зовнішню політику на всеукраїнському рівні.
ось коли все повернеться "в зад", тоді можна всім і разом щось думати-гадати, а до того часу....