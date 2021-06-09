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Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию

Послы стран "Большой семерки" (G7) поприветствовали успех Украины в объединении территориальных громад как пример её потенциала и способности вводить реформы, указывается в общем заявлении, обнародованном в среду.

"Мы продолжим нашу поддержку этой реформы", - подчеркивается на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Послы отмечают, что для консолидации принципов местного самоуправления и субсидиарности и для обеспечения необратимости этих реформ Украина должна принять законодательные и конституционные изменения, согласованные с местными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами в процессе конструктивных консультаций.

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По их мнению, согласно подписанной Украиной Европейской хартии местного самоуправления, эти изменения должны включать в себя определение объемов полномочий местного самоуправления с четким разделением полномочий и ответственности между разными уровнями, обеспечение пропорциональности и законности надзора за местным самоуправлением со стороны центральных органов власти, а также оснащение органов местного самоуправления соответствующим законодательным инструментарием для обеспечения их полномочий.

Кроме того, органам местного самоуправления должен быть предоставлен статус юридического лица для прозрачности их деятельности и для предотвращения коррупции, а также стабильное финансовое обеспечение.

Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию 01
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию 02
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Топ комментарии
+8
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой:
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 8023 . Нє панімаю , про што ето ви тут рассуждаєтє .?

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09.06.2021 12:58
+4
На відміну від нас - пуйлостану не до децентралізації, в них все по феншую з ботоксним на чолі Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 3619 Смоленськ.Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 6638
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09.06.2021 13:00
+3
а можно в оригинале и с подписями, плюс исходящий номер, что у них все есть по регламенту. Я же понимаю можно написать это самим внутри страны, а что там на самом деле кто его знает
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09.06.2021 12:56
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Правила форума Совет форумчан
а можно в оригинале и с подписями, плюс исходящий номер, что у них все есть по регламенту. Я же понимаю можно написать это самим внутри страны, а что там на самом деле кто его знает
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09.06.2021 12:56 Ответить
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой:
Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 8023 . Нє панімаю , про што ето ви тут рассуждаєтє .?

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09.06.2021 12:58 Ответить
На відміну від нас - пуйлостану не до децентралізації, в них все по феншую з ботоксним на чолі Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 3619 Смоленськ.Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 6638
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09.06.2021 13:00 Ответить
дедывоевали
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09.06.2021 13:39 Ответить
а чьо, крєпнєнько. Хунта схвалює Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію - Цензор.НЕТ 2597
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09.06.2021 14:00 Ответить
ууууууууууууу, это серьезно. Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію - Цензор.НЕТ 4683
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09.06.2021 13:12 Ответить
Я понимаю, что у шоколадных ботов память короткая, поэтому освежаю:
"В интервью французским журналистам президент Украины Петр Порошенко озвучил предложение предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны, для того чтобы регион смог установить особые экономические отношения как с ЕС, так и с Россией. Условием предоставления такого статуса Порошенко назвал проведение в регионе законных местных выборов."
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09.06.2021 13:14 Ответить
Условием предоставления такого статуса Порошенко назвал проведение в регионе законных местных выборов
Т е никогда...
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09.06.2021 13:57 Ответить
а посли не хотіли би розказати, як Україна має погоджувати цю "реформу", наприклад, з Кримом, який окупований москалями?
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09.06.2021 13:18 Ответить
ЩОСЬ НЕ ЧУТИ ПОСЛІВ ПРО НАДАНЯ ЗБРОЇ УКРАЇНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ.
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09.06.2021 13:42 Ответить
Конституцию можно изменить как в одну, так и в другую сторону. У нас возможно все.
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09.06.2021 13:19 Ответить
вам мало того что вы как гражданин Украины лишены права на землю, верней вы и раньше имели право на нее, но реализации не было, а сейчас будет все распродано. А еще, природные недра Украины уже народу не принадлежат. Вопрос что защищать и почему вы считаете что должны государству? У вас отбирают права, но зато навешивают обязательства. Это не напоминает соседа извечно проблемного? Дошутитесь с пофигизмом, хочешь или не хочешь, а становитесь ра.....
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09.06.2021 13:36 Ответить
Все федерализации пропихивают. Совсем уже в под)(уйловники подались.
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09.06.2021 13:43 Ответить
що ти кажеш - це саме є в Польщі, Чехії, Франції, Італії - а вони унітарні держави.
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09.06.2021 13:55 Ответить
Так унитарность Украины как раз и собираются убрать. Ведь это прописано в конституции и как раз это в ней и меняют.
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09.06.2021 14:03 Ответить
на що ви посилаєтеся? Децентралізованими є усі розвинені країни світу. Якщо є проект закону де це вказано - давайте.
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09.06.2021 17:18 Ответить
Не несите чушь о развитых странах и тд. США, Германия по вашему децентрализованные и унитарные? Есть закон не помню дословно но вкратце об особом статусе ордло и вот чтоб задействовать его, как это требует росийя и вносятся изменения в конституцию. Первыми кстати изменить конституцию требовали росиянцы.
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09.06.2021 20:15 Ответить
вони федеративні, це так, але є Польща, Франція, Чехія та інші підписанти ЄХМС в яких місцеві громади є юридичними особами, і вони діють за принципом децентралізації. Зрештою слово децентралізація існує в Конституції України з 1996 року. Читайте 11 розділ. Принцип децентралізації - це принцип за яким комуна чи громада веде свою ГОСПОДАРСЬКУ діяльність в межах і законах України.
А ви змішуєте з тим що хочуть кацапи - дати областям право видавати власні закони в межах області та право впливати на зовнішню політику на всеукраїнському рівні.
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09.06.2021 20:50 Ответить
Ваша логика просто поразительна: нужно внести децентрализацию в конституцию, потому что она уже внесена в конституцию. Так что будут вносить? Практически абсолютная уверенность что буде вносится именно безальтернативная, санкциопривязанная, победномиролюбивая и тд минская капитуляция. Приближающая еще на шаг к уничтожению человечества.
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10.06.2021 10:45 Ответить
я так бачу що ви під децентралізацією розумієте федералізацію, але це не одне й те саме.
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10.06.2021 12:35 Ответить
Это не одно и тоже в понятиях, а в реалиях это одно и тоже из за подмена понятий. Закон об особом статусе ордло это децентрализация или федерализация вы определились?
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10.06.2021 12:44 Ответить
і взагалі проводити будь-які адміністративні, земельні чи якісь схожі реформи під час того, коли в України і так вкрали землю, і вона знаходиться В СТАНІ ВІЙНИ - є ніщо іншим, як підривом суверенітету і незалежності держави!!!!

ось коли все повернеться "в зад", тоді можна всім і разом щось думати-гадати, а до того часу....
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09.06.2021 13:48 Ответить
Насправді так звана гройсманівська "децентралізація" ще більше заплутала сліди - ліквідувавши тисячі сіл разом із їх архівами зникли дані про первинну "приватизацію", розподілення землі. Тепер буде майже неможливо розплутати схеми розкрадання комунального майна, землі та іншого.
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09.06.2021 13:58 Ответить
Цей текст треба тикати в рило прикоритним бдялям коліушко та ганущаку які 10 років варнякають що якщо не дай бог признати тергромади юрособами то буде як в Польщі.
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09.06.2021 13:54 Ответить
Далась G7 эта федерализация?
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09.06.2021 14:23 Ответить
Памятай, чужинец, здесь господарь украинец! Почему мы послам ничего не указываем, как им жить? Почему нам указывают? Где дипломатическая нота в связи вмешательство во внутренние дела Украины о стороны шестёрок США? Почему молчит Зеленский?
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09.06.2021 15:07 Ответить
а внєшнєє управлєніє, пєндоси, сарасята ?
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09.06.2021 17:19 Ответить
Децентрализация - прямой путь к федерализации. Такие вопросы на референдум выносить надо, а не решать кулуарно. В Украине как бы еще остались люди...
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09.06.2021 15:38 Ответить
 
 