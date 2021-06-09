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Шмыгаль об украинских ковид-сертификатах: Документ на стадии разработки, запуск планируем на июль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Шмыгаль об украинских ковид-сертификатах: Документ на стадии разработки, запуск планируем на июль

Правительство Украины договаривается с другими странами, чтобы наши граждане смогли беспрепятственно пересекать границы и путешествовать.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Какие документы украинцы смогут использовать как подтверждение вакцинации? Первый - это Международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство", - отметил он.

"Второй - так называемый "ковидний сертификат" или "иммунный паспорт". Он еще на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ. Ориентировочно планируем запуск на июль. Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной - через "Дію". Кроме того, документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19 и наличии антител", - добавил премьер.

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Автор: Ірина Дашківська
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мохнорилий, а які країни визнають цей "сертихвікат"?
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09.06.2021 13:16 Ответить
Формулировочку у айтишников позаимствовал...
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09.06.2021 13:26 Ответить
Какая разница какие страны? Главное процесс. Степашка наштампует бумажек разных и побольше за средства бюджета, а там уже пусть сами обладатели прутся с ними за границу. Еще и у зеледента будет повод грозно спросить "Почему вы нас в Европу не пускаете?"
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09.06.2021 13:26 Ответить
Правильно. Всех проколоть. Как приказал эфиопский гоминид.
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09.06.2021 13:52 Ответить
это не эфиоп сказал. Все страны мира это мутят...Мы сейчас фиг куда въедем без вакцинации. Мерзкий шантаж и дискриминация.
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09.06.2021 16:13 Ответить
Taк почти все правительства мира подчиняются этому гоминиду. Спецоперация задумана очень давно, ещё несколько десятилетий назад.
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09.06.2021 16:16 Ответить
а смысл? срубить бабла на вакцинах?
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09.06.2021 18:28 Ответить
сразу после 500тыс новых рабочих мест
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09.06.2021 14:40 Ответить
где купить? )
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09.06.2021 16:12 Ответить
 
 