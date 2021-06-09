Шмыгаль об украинских ковид-сертификатах: Документ на стадии разработки, запуск планируем на июль

Правительство Украины договаривается с другими странами, чтобы наши граждане смогли беспрепятственно пересекать границы и путешествовать.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Какие документы украинцы смогут использовать как подтверждение вакцинации? Первый - это Международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство", - отметил он.

"Второй - так называемый "ковидний сертификат" или "иммунный паспорт". Он еще на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ. Ориентировочно планируем запуск на июль. Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной - через "Дію". Кроме того, документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19 и наличии антител", - добавил премьер.

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