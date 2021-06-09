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Экс-следователь облпрокуратуры потерял вещдоков почти на 700 тыс. грн, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-следователь облпрокуратуры потерял вещдоков почти на 700 тыс. грн, - Офис Генпрокурора

Бывший следователь одной из областных прокуратур потерял вещественный доказательства на общую сумму 698 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Расследованием установлено, что следователь после проведения обыска и изъятия денежных средств и ценностей на общую сумму 698 тыс грн, которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и на которые постановлением следственного судьи наложен арест, не обеспечил их учет и хранение. Невыполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Рассеяный какой.. Жену его тряхните. Скорее всего, она недавно столько, примерно, в лотерею выиграла. Экс-следователь облпрокуратуры потерял вещдоков почти на 700 тыс. грн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3959
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09.06.2021 13:23
+7
"Прошу видать , во врємєнноє пользованиє, 10 літрів самогону"
Зеленый фургон
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09.06.2021 13:43
+3
Бывает...
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09.06.2021 13:26
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Рассеяный какой.. Жену его тряхните. Скорее всего, она недавно столько, примерно, в лотерею выиграла. Экс-следователь облпрокуратуры потерял вещдоков почти на 700 тыс. грн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3959
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09.06.2021 13:23 Ответить
прочитал "жену трахните" ))
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09.06.2021 14:21 Ответить
Оце дiло.
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09.06.2021 13:25 Ответить
Бывает...
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09.06.2021 13:26 Ответить
"Прошу видать , во врємєнноє пользованиє, 10 літрів самогону"
Зеленый фургон
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09.06.2021 13:43 Ответить
Кто-то теряет, а кто-то находит.
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09.06.2021 13:49 Ответить
шо тут скажешь, воры лохи не лошары
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09.06.2021 14:16 Ответить
Пусть сидит на зоне, пока не отработает все 698 тыс.
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09.06.2021 14:21 Ответить
Наверное носил с собой...
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09.06.2021 14:23 Ответить
Получит условно по статье лёгкой, ему же не хищение вменяют, а невыполнение служебных обязанностей.Зато теперь при деньгах.
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09.06.2021 14:26 Ответить
Ну почему же "недобросовестного" ? Разве экс-следователь не поделился? "Потерять" вещ.доки - дело ответственное....тут знания нужны и поддержка товарищей. Не надо катить бочку на юрыста ! Может он в одной группе с пианистом учился...
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09.06.2021 14:30 Ответить
ключевое "Бывший следователь". спздили и повесили на бывшего. бывает
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09.06.2021 16:04 Ответить
а заплатили ему в 5 раз больше.
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09.06.2021 20:58 Ответить
 
 