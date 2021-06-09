Экс-следователь облпрокуратуры потерял вещдоков почти на 700 тыс. грн, - Офис Генпрокурора
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Бывший следователь одной из областных прокуратур потерял вещественный доказательства на общую сумму 698 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Расследованием установлено, что следователь после проведения обыска и изъятия денежных средств и ценностей на общую сумму 698 тыс грн, которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и на которые постановлением следственного судьи наложен арест, не обеспечил их учет и хранение. Невыполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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