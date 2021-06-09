В Вашингтоне весьма негативно отнеслись к искажению Офисом Зеленского слов Байдена и не верят, что это случайность, - СМИ
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По свидетельству американских источников ZN.UA, в Вашингтоне - и в Белом доме, и в Совете нацбезопасности, и в Государственном департаменте — крайне негативно восприняли искажение содержания разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена в сообщении на сайте Офиса президента Украины.
Об этом пишет редактор отдела международной политики ZN.UA Татьяна Силина, информирует Цензор.НЕТ.
"Впрочем как и нелицеприятные высказывания Зеленского в адрес Байдена и Соединенных Штатов его интервью накануне телефонного звонка президента США. По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным "эксцессом исполнителя", склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой и ставят под сомнения надежность Украины как партнера Соединенных Штатов", - отмечает издание.
Автор отмечает, что теперь есть все основания полагать, что анонсированный визит Зеленского в США вряд ли будет безоблачным. Если, конечно, состоится.
"Вашингтон не замедлил продемонстрировать свое глубокое разочарование поведением Банковой: по нашей информации, встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена именно из-за фортелей Банковой", - подчеркивает Силина.
"Почему вывешивание на сайт несогласованного с американскими партнерами текста — это плохо? Потому что, выдавая желаемое за действительное, Банковая по сути вынудила американцев сделать опровержение, причем устами самой же Банковой, выпятив при этом перед встречей Байдена и Путина тот факт, что Вашингтон сегодня не готов ни поддержать в Альянсе предоставление Украине ПДЧ, ни дать нашей стране какие-либо гарантии безопасности. И ведь все это было известно заранее", - пишет Силина.
Как сообщалось ранее, Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов.
Пожалуйста, подождите...
Речь идет о выполнении кремлевскими агентами задания по ухудшению отношений между Украиной и США.
"Серьёзно" то, что ты фонтанируешь фейками и чьими-то домыслами. А вот ФАКТЫ, зафиксированные на плёнках СБУ, проанализировать не хочешь....
"А вот ФАКТЫ, зафиксированные на плёнках СБУ, проанализировать не хочешь" - нет, не хочу Если это записи СБУ - кого посадили за сокрытие записей от двух президентов?
Если это записи СБУ - почему они работали на сепаратистов, положив эти записи под сукно?
Если это записи СБУ - вот именно, если
Приводили да недоприводили. До сих пор "планы" выкатывают. Там очковтирательство не кактит.
А на счёт "кого посадили"- вообще не понял. То есть чел- патриот, который писал преступления "святейшего", должен был ему об этом доложить??? А при втором- вот, пожалуйста, уже записи и в суде используются, и для следствия.
"Почему СБУ работали на сепаратистов?" Это ты у "святейшнего" спроси. Зачем он использовал СБУ для финансирования терров. Надеюсь, следствие разберётся.
"Это ты у "святейшнего" спроси. Зачем он использовал СБУ для финансирования терров." - спрашивал. Не отвечает. Говорит, что - "ну сколько они там могли купить от той сделки по Эл. энергии" Вы ведь о Зе?
"А при втором- вот, пожалуйста, уже записи и в суде используются, и для следствия" - так в суде, или для следствия? Помню г-н Портнов, от имени г-на Зеленского шото там мурчал за Панаму. Напомни, чем там дело закончилось?
Какие "суммы"? Ты о чём? Ты ВНИКНИ В СУТЬ того, что "наговорено"! Вся Украина В ШОКЕ!!! А у тебя в голове только "суммы", которые "кто-то с кого-то берёт", чтобы "оболгать" "святейшего"!
"Спрашивал" и "получил ответ"? Врёт, как всегда. А что эти плёнки "записаны в 2020 году"- не говорил?
Дел сейчас много будет. Чем закончится-посмотрим. Это экзамен для "реформированных святейшим" институций. В цивилизованных странах за такое- политическое забвение и нары.
"суммы" - ну это те деньги, которые зебилеро зависли ВСУ. Вроде ярд, да? Вся Украина В ШОКЕ!!!
Враньё зебилов по любому поводу, например подделка пресс-релиза.Вся Украина В ШОКЕ!!!
Обдосрались с плёнками деркача.Вся Украина В ШОКЕ!!!
Обосрались с контрабандой картин.Вся Украина В ШОКЕ!!!
Обосрались с панамским фейком.Вся Украина В ШОКЕ!!!
Обосрались с МВФ.Вся Украина В ШОКЕ!!!
Вся Украина будет В ШОКЕ!!! Если зебилы снова не обосрались
США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен
https://censor.net/ru/news/3270261/ssha_podderjivayut_chlenstvo_ukrainy_v_nato_blinken
Но Силина "знает лучше".
Кстати, чего же Байден тогда "встал на дыбы" по поводу того, что ОП сообщили, что в ходе телефонной беседы Байден поддержал вступление Украины в НАТО? Что-то уже поменялось в позиции США или как? Ну так передайте там Байдену, что в НАТО стремиться попасть УКРАИНА, а не Зеленский!
Это дело времени! Надеюсь, скорого.
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"Вирізняються дуже суттєво версії на сайті українського президента про розмову двох президентів. Я не можу пригадати прецедентів з подібними зразками спілкування з американськими президентами, коли б траплялися подібні скандали з некоректним прочитанням розмови чи навіть з фальсифікацією розмов. Тетяна Чорновол вже зазначила, що Зеленський - непрофесіонал. І відзначімо, що, може бути, завдяки цьому він і виграв вибори. Люди хотіли побачити якесь свіже обличчя. Але найстрашніше в цьому не те, що він непрофесіонал, а що, судячи з усього, він оточений командою таких аматорів, які вважають, що ось так підправити, підкоригувати, трішечки прикрасити меседж, - це нормально. І ми вже бачимо, як це сильно б'є по українській дипломатії.
Тобто ми зараз говоримо не тільки про цю ситуацію, а й про ситуацію, пов'язану з майбутнім самітом в Женеві між Путіним і Байденом, і той факт, що Зеленський повинен був зустрітися зі своїм американським колегою до цієї зустрічі. Це дуже важливий символізм в цьому. Але, проте, чому цього не сталося? Тому що "мудрі" люди, що оточують Зеленського вирішили, що ідеального моменту, як от зняти керівництво "Нафтогазу" до цієї зустрічі, що готується знайти було неможливо. І ось результати того, що не тільки у нас президент непрофесіонал, але найстрашніше, що оточення його теж не зовсім обізнані в ази міжнародної дипломатії.
Якщо вірити журналістам, а все-таки Axios одне з найбільш передових подібних видань, зустріч Зеленського і Байдена перед його зустріччю з Путіним вже була готова. І Блінкен їхав в Україну не для протокольних таких зустрічей, а саме з тим, щоб привезти лист-запрошення від свого боса. У мене немає підстав не вірити Axios, що Блінкен його (листа) віз і не передав. До свого вильоту вже було зрозуміло, що рішення по "Нафтогазу" було прийнято. Він просто залишив цей лист, будемо говорити метафорично, у Вашингтоні на столі … І Байден, як ніхто інший, розуміє важливість і символічність такої зустрічі напередодні. Ця людина вісім років займався питаннями України в адміністрації Барака Обами. А саме - питання антикорупційних реформ та реформ в енергетичній сфері. "Нафтогаз" - це була його тема. Розумієте, наскільки це божевільна символічність з української сторони подібного рішення - звільнення керівництва "Нафтогазу" - навмисне не придумати … Не знаю, хто там працює і на кого там працюють, але явно це відбувається не в інтересах української дипломатії в цьому конкретному випадку."
Байден і Даннінг-Крюгер на Банковій
інтерв'ю Зеленського американському виданню Axios, яке вийшло за пів доби до спілкування американського й українського президентів. І, хоча насельники Банкової у відповідь на хвилю критики тепер намагаються все подати саме так, мовляв щойно інтерв'ю Зеленського вийшло - так Байден зразу й зателефонував, це чистої води маніпуляція й піар.
Про те, що телефонна розмова двох президентів відбудеться вже в понеділок, Вашингтон інформував українську сторону ще за кілька днів. Тож у п'ятницю, даючи своє просякнуте образою на Америку інтерв'ю, Зеленський уже мав знати, що скоро спілкуватиметься з Байденом. Але жага, як відомо, ніщо (навіть якщо це жага зустрічі з американським президентом), імідж - усе. У кожному разі, для Банкової, де піар, як і раніше, залишається одним із провідних мотивів, що спонукають її до тих або інших дій. У сфері зовнішньої політики - часто незграбних, недипломатичних і непередбачуваних, одне слово - непрофесійних.
А что тут неправда?
Если байда хочет торговать Украиной с путлером, то надо об этом прямо говорить и называть вещи своими именами
Об этом пишет редактор отдела международной политики
ZN.UA Татьяна Силина
Побільше поваги до читачів, а то скоро будуте як росзмі.
Припомнить подоляка и всех шавок, типа экспертов и политологов с Банковой? А оказалось что все правда.
Не так ли, убогие?
Аморальні зелені виплодки.
Збрехати, що дихнути.
То що ж відбувається? Президента не інформують? А коли інформують, можливо, він не розуміє, що відбувається? Чи цього не розуміють ті, хто його інформує?
https://zn.ua/ukr/international/bajden-i-danninhkrjuher-na-bankovij.html
Enjoy this 4K relaxation film across Ukraine's beautiful scenery. From the vibrant city of Kyiv to the mighty Carpathian Mountains, Ukraine's landscapes have so many places waiting to be explored.
https://www.youtube.com/watch?v=D7SlK16o82o
А не умничать хитрожопым менеджерам гастролей и видосиков!
достижения именно этих целей. Боюсь что с таким презом и оп на нас повесят и МН-17.....
Доппиzzделся, зелёный попугай ?
Погано віриться в таке чудо....
Зебилы, АУ!!! Вы рассказывали, что к ЗЕ в США хорошо относятся и обязательно поддержат.
Оно со своими сообщниками, пытается разрушит все что было достигнуто и развернуть Украины в направлении срашки.
Дострокові вибори президента України, іншого виход немає.
Порох давав Кремляндії прикурити
Байден і Даннінг-Крюгер на Банковій
у Вашингтоні - і в Білому домі, і в Раді нацбезпеки, і в Держдепі - вкрай негативно сприйняли спотворення змісту розмови двох президентів у повідомленні на сайті президента України. Втім як і неприємні висловлювання Зеленського на адресу Байдена і Сполучених Штатів у його інтерв'ю напередодні телефонного дзвінка президента США. За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим «ексцесом виконавця», схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів.
Хто кому навіює антизахідні настрої - Зе!команда Зеленському чи він їй? Утім, це не важливо. Важливий результат. Бо перше зачарування безпосередністю й недосвідченістю Зеленського на Заході минуло. І, схоже, дедалі частіше йому на зміну приходить роздратування. Примхлива й непередбачувана дитина, котра нездатна поладити з емоціями і гнівно тупотить ногами, не отримавши бажаного, в дорослій спільноті всерйоз не сприймається. Але якщо хтось хоче пред'являти комусь претензії, демонструвати відсутність «меншовартості» та керівництва з боку «великих дядьків» (і «тіток», до речі, теж), то спочатку потрібно довести свою спроможність - і на зовнішній арені, і вдома.
Але, схоже, Даннінг із Крюгером не там проводили свої дослідження: на Банковій часів Єрмака і Зеленського вони на другому році президентства останнього отримали б значно більше доказів своєї теорії…
Ся невелика, але показова історія, як і конфуз із виправленням повідомлення ОПУ за результатами розмови Зеленського і Байдена, можуть слугувати чудовою ілюстрацією до статті у Вікіпедії про ефект Даннінга-Крюгера. Це таке метакогнітивне упередження. Воно полягає в тому, що люди з низьким рівнем кваліфікації роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати своїх помилок через низький рівень кваліфікації.
Нікого не дивує, що його фільми і шоу кварталу без проблем ідуть на росії? Чогось Липецьку фабрику Порошенка суд зразу арештував, і він не може її ні продати, ні демонтувати устаткування і вивезти його в Україну. А фільми Зеленського ідуть на державних каналах Росії і російська держава йому справно виплачує роялті. А може це плата за знищення України?
Зеленський отримав 4,6 млн грн роялті від "Кварталу 95" та ...
Вони і не думали, що штати будуть переглядати повідомлення.
Оце профани при владі...вони ще своєю брехнею взагалі повідбивають у союзників будь-яке бажання нам помагати.