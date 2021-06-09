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Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины до 2025 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины до 2025 года

Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Целью программы является улучшение жилищного обеспечения защитников Украины и членов их семей с обоснованием потребности и возможностей территориальных громад, регионов и государства. Программа предусматривается реализацию с 2021 по 2025 год.

Ожидается, что в результате реализации программы усилится социальная адаптация защитников Украины и членов их семей в территориальных громадах, более 5 тыс. защитников Украины и членов их семей получат собственное жилье, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Также будет введена эффективная система обеспечения жильем защитников Украины с учетом возможности их трудоустройства и потребностей регионов в трудовых ресурсах.

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Автор: Ірина Дашківська
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Одобрить не значит обеспечить.
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09.06.2021 13:46 Ответить
Піар наше всьо!
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09.06.2021 13:49 Ответить
Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины до 2025 года - Цензор.НЕТ 76
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09.06.2021 13:51 Ответить
Все до единого получат, причем улучшенной планировки и без взяток чиновникам. Но только после полного освобождения Донбасса и Крыма (эта часть написано очень мелким шрифтом, как на кредитных договорах в наших банках)
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09.06.2021 14:13 Ответить
 
 