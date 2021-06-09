Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины до 2025 года
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Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на период до 2025 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Целью программы является улучшение жилищного обеспечения защитников Украины и членов их семей с обоснованием потребности и возможностей территориальных громад, регионов и государства. Программа предусматривается реализацию с 2021 по 2025 год.
Ожидается, что в результате реализации программы усилится социальная адаптация защитников Украины и членов их семей в территориальных громадах, более 5 тыс. защитников Украины и членов их семей получат собственное жилье, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Также будет введена эффективная система обеспечения жильем защитников Украины с учетом возможности их трудоустройства и потребностей регионов в трудовых ресурсах.
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