РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15283 посетителя онлайн
Новости Общество
662 10
Газ (10099) Тарифы на отопление (691) уголь (989) отопительный сезон (475) Шмыгаль Денис (2327)

Кабмин начал подготовку к отопительному сезону. Это важный вопрос национальной безопасности, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин начал подготовку к отопительному сезону. Это важный вопрос национальной безопасности, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Это важный вопрос национальной безопасности. По представлению Министерства энергетики утвердим сегодня соответствующий план подготовки, где определены все детали и ответственность за процесс", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубометров газа. В то же время продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел без сбоев и спокойно".

Также премьер отметил, что на складах почти 1,4 млн тонн угля.

"Особое внимание этому процессу необходимо уделить, чтобы страна полностью была обеспечена", - сказал он.

По его словам, отдельно в плане указано, что "Министерство энергетики и Министерство регионального развития должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии".

Шмыгаль сообщил, что в план реструктуризации касается долгов теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду для населения.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
Это так понимать грабить -повышать тарифы будут дальше. Когда уже нажрётесь?!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:05
+2
Чтобы корова меньше жрала и давала больше молока...Надо корову меньше кормить и больше доить! Это логика и принцип действия упырей неучей биоособей шоблы Зе.
показать весь комментарий
09.06.2021 14:06
+1
Немедленно поднять цены- подсказываю выход из возможного кризиса. И затянуть пояса,+потерпеть
показать весь комментарий
09.06.2021 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вообще-то это давняя норма, веденная клятыми большевиками
показать весь комментарий
09.06.2021 13:59 Ответить
Ох_еть! Теперь по каждому поводу будем СНБО собирать?
показать весь комментарий
09.06.2021 14:01 Ответить
Немедленно поднять цены- подсказываю выход из возможного кризиса. И затянуть пояса,+потерпеть
показать весь комментарий
09.06.2021 14:02 Ответить
Чтобы корова меньше жрала и давала больше молока...Надо корову меньше кормить и больше доить! Это логика и принцип действия упырей неучей биоособей шоблы Зе.
показать весь комментарий
09.06.2021 14:06 Ответить
Это так понимать грабить -повышать тарифы будут дальше. Когда уже нажрётесь?!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:05 Ответить
Пока мы их из не выживем из украинской власти.
Грибок въелся с 1917 года и злостно паразитирует.
показать весь комментарий
09.06.2021 21:03 Ответить
Поднятие цен на отопление - это уже подготовка? Кабмін почав підготовку до опалювального сезону. Це важливе питання національної безпеки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1377
показать весь комментарий
09.06.2021 14:16 Ответить
тим часом Нафтогаз (Шмигаль і Вітренко) відмовились закуповувати газ влітку для закачки в сховища по найнижчим цінам (які бувають тільки влітку)
показать весь комментарий
09.06.2021 14:25 Ответить
Ssuki zhidovskie
показать весь комментарий
09.06.2021 21:04 Ответить
Не надо этих "подвигов" - просто дайте людям отключиться от вашего ******** "отопления".
Они уже заботятся - как сдирать космические бабки за ненужную навязанную силой
"У С Л У Г У" . . .
.
показать весь комментарий
09.06.2021 21:01 Ответить
 
 