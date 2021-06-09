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Вспышка COVID-19 в отдельных регионах будет иметь непосредственное влияние на ограничения по всей территории Украины, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вспышка COVID-19 в отдельных регионах будет иметь непосредственное влияние на ограничения по всей территории Украины, - Ляшко

Если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. В Минздраве призывают соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не пришлось отменять "зеленую" зону карантина.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения. В частности, обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции и не забывать о гигиене рук. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены ввести вернуть "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности снова", - отметил глава Минздрава.

По его словам, вспышка инфекции в отдельных регионах "будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны".

Напомним, ранее сообщалось, что все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

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Автор: Богдан Гуньковський
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так ты ж озеленил уже всю Украину! какие-такие вспышки?
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09.06.2021 14:13 Ответить
Не,надо еще 1551 парк построить)))
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09.06.2021 14:23 Ответить
И ни парком больше, ни парком меньше.
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09.06.2021 14:28 Ответить
Само по себе заявление санвредителя является вспышкой. Если что, то не обижайтесь, сами виноваты.
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09.06.2021 14:27 Ответить
Будет вам вспышка. А то еще надумаете досрочные выборы президента устраивать...
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09.06.2021 14:16 Ответить
Идите ка с барабаном сами знаете куда
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09.06.2021 14:44 Ответить
Пора цьому спалайухю гамівну сорочку і кляп одягнути!
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09.06.2021 14:48 Ответить
Суки, знову за своє! Йдіть накуй зі своїм барановірусом та дурантіном! Заїпали!!!
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09.06.2021 14:57 Ответить
не розхитуйте човна, сидіть по будках тихенько, а то "вірус нападьот"
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09.06.2021 16:42 Ответить
 
 