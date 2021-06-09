Вспышка COVID-19 в отдельных регионах будет иметь непосредственное влияние на ограничения по всей территории Украины, - Ляшко

Если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. В Минздраве призывают соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не пришлось отменять "зеленую" зону карантина.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения. В частности, обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции и не забывать о гигиене рук. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены ввести вернуть "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности снова", - отметил глава Минздрава.

По его словам, вспышка инфекции в отдельных регионах "будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны".

Напомним, ранее сообщалось, что все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

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