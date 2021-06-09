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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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30% украинцев - за полную "блокаду" оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

30% украинцев - за полную

В обществе несколько усилилась тенденция ужесточения политики в отношении временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом свидетельствуют результаты исследований социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом "Деморатични инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно результатам исследований, 30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей. 21% респондентов выступают за сохранение экономической "блокады", но при этом за сохранение гуманитарных отношений.

Еще 10% считают, что можно разрешить торговлю некоторыми товарами, но сохранять при этом гуманитарные связи.

30% украинцев - за полную блокаду оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование 01

В обществе преобладает сочувственное отношение к жителям неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Так, граждане считают, что жители временно оккупированных районов являются прежде заложниками: либо сложных жизненных обстоятельств (40%), или же непосредственно боевиков (9%). Сторонников иного отношения к жителям ОРДЛО - существенно меньше: 16% считают их пассивными поборниками идеологии "русского мира" и СССР, 13% - приспособленцами, 8% - предателями.

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30% украинцев - за полную блокаду оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование 02

На пути компромисса для достижения мира на Донбассе стоит отказ и нежелание руководства России договариваться - так считают 62% граждан. Украинскую сторону в нежелании прекращать войну и выполнять Минские договоренности обвиняют 19%, большинство из них - жители Востока (35% жителей макрорегиона) и Юга (27%). В электоральном разрезе - избиратели ОПЗЖ.

Политическое будущее ВОТ в составе Украины на тех же условиях, что и раньше, поддерживают 55% граждан.

30% украинцев - за полную блокаду оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+37
русский мир у них в башке, никак не лечится, это неизлечимо
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09.06.2021 14:35
+33
и я считаю что заложники . заложники своей тупости . так что только блокада 30% украинцев - за полную "блокаду" оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование - Цензор.НЕТ 9493
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09.06.2021 14:33
+29
Заложники блдь.
30% украинцев - за полную "блокаду" оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование - Цензор.НЕТ 7710
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09.06.2021 14:38
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пока вычистили говно из генералов, полковников, разведчиков, жырного мусорья - кроме добробатов воевать тупо некому было.
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09.06.2021 19:11 Ответить
ещё и недочистили...Но "Альфа" могла выполнить тот приказ..Та "Альфа" из Киева не сбежала к врагу и кроме того имела обязанностью "заплатить" за спалённых в Доме профсоюзов во время Майдана.Пацаны из "Альфы" принимали участие в боях на востоке.Просто не было команды им из Киева выехать и разбить всё эту гиркинскую шайку-лейку...Два бздуна (Турчинов и Яценюк) ещё стирали трусы от страха,что по их винге отдан Крым и боялись даже "гиркинцам" на Донбассе отбить голову.хотя на тот момент Россия выжидала и не лезла.Донбасс бы рассматривался как прямая российская военная интервенция,если бы Турчинов с Яценюком не дали этой России спрятаться чуть позже за спины местных сепаратистов.
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09.06.2021 19:21 Ответить
ты непонял ? турчинов - НЕ МОГ приказывать силовым структурам, потому что он был И.О. президента, заместителем, он не был главнокомандующим. я знаю историю, как полк президентской гвардии, на печерске, его просто на х.й послали. сказали - "когда тебя изберут и ты даш присягу как президент, вот тогда мы и будем тебе подчиняться"
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09.06.2021 19:26 Ответить
ты что забыл,что армия и "Альфа" всё же начали оборону по приказуц турчинова ещё до президентства Порошенко..То есть,Турчинов так и оставался и.о. хрензнаеткто,но приказ был отдан от имени власти на тот момент и приказ армия и силовики начали выполнять,поскольку по статусу эти структуры обязаны подчиняться этим хрензнаеткто.если у них власть и "печать"
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09.06.2021 19:31 Ответить
в первую очередь сбу подчиняется директору - на тот момент наливайченко, который сменил якименко. и хер они клали на И.О. президента, он им не указ вообще. все что они делали - было под личную ответственность наливайченко.
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09.06.2021 19:38 Ответить
тот же президентский полк который послал турчинова на йух - внутренние войска мвд, не армейцы даже.
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09.06.2021 19:39 Ответить
вобщем я пытаюсь донести тебе мысль, что на начальном этапе, пока не сменили ключевое руководство - никто пальцем о палец не ударил, кроме добровольцев.
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09.06.2021 19:41 Ответить
Да-да.
Прям никто и палец об палец не ударил.
Только странно как-то 7 марта 2014 года, ВСЕ командные пункты ВСУ, были приведены в боевую готовность "ПОЛНАЯ", а десантники УЖЕ 7 марта (вечером) начали выдвижение в районы государственной границы и к УТРУ 08.03.2014, взяли под контроль несколько аэродромов и аэропортов в девяти областях Украины, и перекрыли админграницу с АРК.
Т.е. им приказ точно отдавался.
Так что не пейте песню про то, что добробаты сделали всё, ато я задам вопрос, сколько добробатов, было в секторе "А")))
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10.06.2021 12:04 Ответить
Что за такой "полк президентской гвардии" в Печерском районе?
Расскажите ещё.
Посмеёмся)))
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10.06.2021 11:57 Ответить
ну на посмейся : 25-я отдельная бригада охраны до реорганизации базировалась на печерске в старом бастионе, недалеко от ЦИК
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10.06.2021 21:10 Ответить
сейчасм понятия неимею где они, я там последний раз на територии біл 9 лет назад.
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10.06.2021 21:10 Ответить
когда я там был последний раз по работе, они занимались начиная от охраны посольтв до охраны ценных боярских жоп. и имели прямое подчинение президенту.
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10.06.2021 21:15 Ответить
Ну так это 22-я бригада НГУ. Сидят в "бублике".
Всегда, ещё раз ВСЕГДА имело прямое подчинение ГУ МВД (сейчас ГУ НГУ). В ВСУ, такие части называют частями непосредственного подчинения.
К Президенту, эта мусорская бригада, никакого отношения не имела и не имеет.
Для этого у него, есть опПУ - отдельный полк Президента Украины, который находится в непосредственном подчинении Командования Сухопутных войск.
И постоянная задача у 22-й бригады - охрана дипломатических представительств. До Президента, им, как до Марса раком.
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10.06.2021 22:27 Ответить
Ну значит мой товарищ который там работал - 3.14здунца мне нагнал. Либо я его неправильно понял. Суть его слов была такая : к нам пришли и попросили сняться, шеф послал на х.й, и сказал что когда изберетесь и принесете присягу - тогда и будем ваши приказы выполнять - практически дословно.
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10.06.2021 23:03 Ответить
Всё дело в ссыкливости мусорского командования.
Раз есть части, значит управляйте ими.
Простой пример.
Бригады ВДВ, были приведены в высшие степени боевой готовности решением командующего ВДВ. Никакого решения или подписи президента или И.О. президента, ему не потребовалось. Другое дело в боевом применении. Вот этот вопрос решал уже начальник Генерального штаба.
Решили. И десантники 7 марта, рванули на выполнение поставленных задач. а уже 10 марта, начали самостоятельно готовить свои вторые эшелоны и резервы. И никакого президента им не нужно было.
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11.06.2021 00:14 Ответить
Заложники - это те, которых "берут" в заложники, а не те, кто туда добровольно лезет.

Настоящие заложники в Украине - это 27% здравомыслящих людей, попавших в заложники тупости 73% массы, проголосовавшей за шапито.
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09.06.2021 19:24 Ответить
30% українців - за повну "блокаду" окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження - Цензор.НЕТ 5303
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09.06.2021 19:46 Ответить
А нічого, що перед цим БІЛЬШІСТЬ населення України цілих 5 років були в заложниках 27% упоротих дебілів? Які упоротими дебілами так і залишились, бо це невиліковно...
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09.06.2021 20:25 Ответить
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