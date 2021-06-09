30% украинцев - за полную "блокаду" оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование. ИНФОГРАФИКА

В обществе несколько усилилась тенденция ужесточения политики в отношении временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом свидетельствуют результаты исследований социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом "Деморатични инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно результатам исследований, 30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей. 21% респондентов выступают за сохранение экономической "блокады", но при этом за сохранение гуманитарных отношений.

Еще 10% считают, что можно разрешить торговлю некоторыми товарами, но сохранять при этом гуманитарные связи.

В обществе преобладает сочувственное отношение к жителям неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Так, граждане считают, что жители временно оккупированных районов являются прежде заложниками: либо сложных жизненных обстоятельств (40%), или же непосредственно боевиков (9%). Сторонников иного отношения к жителям ОРДЛО - существенно меньше: 16% считают их пассивными поборниками идеологии "русского мира" и СССР, 13% - приспособленцами, 8% - предателями.

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На пути компромисса для достижения мира на Донбассе стоит отказ и нежелание руководства России договариваться - так считают 62% граждан. Украинскую сторону в нежелании прекращать войну и выполнять Минские договоренности обвиняют 19%, большинство из них - жители Востока (35% жителей макрорегиона) и Юга (27%). В электоральном разрезе - избиратели ОПЗЖ.

Политическое будущее ВОТ в составе Украины на тех же условиях, что и раньше, поддерживают 55% граждан.