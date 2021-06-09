30% украинцев - за полную "блокаду" оккупированных территорий, большинство опрошенных считают их жителей заложниками, - исследование. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
В обществе несколько усилилась тенденция ужесточения политики в отношении временно оккупированных территорий Донбасса.
Об этом свидетельствуют результаты исследований социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом "Деморатични инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, информирует Цензор.НЕТ.
Так, согласно результатам исследований, 30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей. 21% респондентов выступают за сохранение экономической "блокады", но при этом за сохранение гуманитарных отношений.
Еще 10% считают, что можно разрешить торговлю некоторыми товарами, но сохранять при этом гуманитарные связи.
В обществе преобладает сочувственное отношение к жителям неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Так, граждане считают, что жители временно оккупированных районов являются прежде заложниками: либо сложных жизненных обстоятельств (40%), или же непосредственно боевиков (9%). Сторонников иного отношения к жителям ОРДЛО - существенно меньше: 16% считают их пассивными поборниками идеологии "русского мира" и СССР, 13% - приспособленцами, 8% - предателями.
На пути компромисса для достижения мира на Донбассе стоит отказ и нежелание руководства России договариваться - так считают 62% граждан. Украинскую сторону в нежелании прекращать войну и выполнять Минские договоренности обвиняют 19%, большинство из них - жители Востока (35% жителей макрорегиона) и Юга (27%). В электоральном разрезе - избиратели ОПЗЖ.
Политическое будущее ВОТ в составе Украины на тех же условиях, что и раньше, поддерживают 55% граждан.
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Прям никто и палец об палец не ударил.
Только странно как-то 7 марта 2014 года, ВСЕ командные пункты ВСУ, были приведены в боевую готовность "ПОЛНАЯ", а десантники УЖЕ 7 марта (вечером) начали выдвижение в районы государственной границы и к УТРУ 08.03.2014, взяли под контроль несколько аэродромов и аэропортов в девяти областях Украины, и перекрыли админграницу с АРК.
Т.е. им приказ точно отдавался.
Так что не пейте песню про то, что добробаты сделали всё, ато я задам вопрос, сколько добробатов, было в секторе "А")))
Расскажите ещё.
Посмеёмся)))
Всегда, ещё раз ВСЕГДА имело прямое подчинение ГУ МВД (сейчас ГУ НГУ). В ВСУ, такие части называют частями непосредственного подчинения.
К Президенту, эта мусорская бригада, никакого отношения не имела и не имеет.
Для этого у него, есть опПУ - отдельный полк Президента Украины, который находится в непосредственном подчинении Командования Сухопутных войск.
И постоянная задача у 22-й бригады - охрана дипломатических представительств. До Президента, им, как до Марса раком.
Раз есть части, значит управляйте ими.
Простой пример.
Бригады ВДВ, были приведены в высшие степени боевой готовности решением командующего ВДВ. Никакого решения или подписи президента или И.О. президента, ему не потребовалось. Другое дело в боевом применении. Вот этот вопрос решал уже начальник Генерального штаба.
Решили. И десантники 7 марта, рванули на выполнение поставленных задач. а уже 10 марта, начали самостоятельно готовить свои вторые эшелоны и резервы. И никакого президента им не нужно было.
Настоящие заложники в Украине - это 27% здравомыслящих людей, попавших в заложники тупости 73% массы, проголосовавшей за шапито.