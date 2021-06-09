Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ
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Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц из 8 стран, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Кабинет министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что санкции предлагается применить сроком на три года к 6 физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах мира.
Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих Интернет-ресурсов на территории Украины.
"Данное решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в министерстве.
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Законом «О Службе безопасности Украины» определены приоритетные функции СБУ:защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического, оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательной деятельности иностранных спецслужб, подрывных посягательств со стороны отдельных организаций и лиц; предупреждение, выявление и разоблачение преступлений против мира и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления, экономики и других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины; информационно-аналитическая деятельность с целью содействия руководству Украины в реализации внешне- и внутриполитического курса в направлении построения государства, укрепления его обороноспособности и экономического потенциала, расширения международного сотрудничества. А им нужно решение СНБУ Шапито.