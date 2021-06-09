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Новости Политика Украины
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Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц из 8 стран, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Кабинет министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что санкции предлагается применить сроком на три года к 6 физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах мира.

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих Интернет-ресурсов на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, кого еще не хватает в санкционных списках СНБО, там будут, - "слуга народа" Вениславский

"Данное решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в министерстве.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Только шестерых физлиц-коллаборантов выявили?Вы это-не торопитесь.Перепроверьте еще раз.Мож их всего трое-четверо?ОПЗЖ в полном составе смотрит на вас как на говно.
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09.06.2021 14:50
+2
Мураевская помойка ,,ихний", надеюсь в их числе.
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09.06.2021 14:49
+2
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5934
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09.06.2021 14:50
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Портянка попадає в список?
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09.06.2021 14:49 Ответить
Мураевская помойка ,,ихний", надеюсь в их числе.
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09.06.2021 14:49 Ответить
Мураев лежит під ЗеЕрмаком, був запрошений на шашлик від Зе за державні гроши, а Арестович, відкрито з ним обіймається. В якому "їх числі" ти на нього чекаєш?
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09.06.2021 16:16 Ответить
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5934
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09.06.2021 14:50 Ответить
deceitful nonentities. Вопрос для зебилов: кто автор этой фразы и о ком речь?
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09.06.2021 14:50 Ответить
Только шестерых физлиц-коллаборантов выявили?Вы это-не торопитесь.Перепроверьте еще раз.Мож их всего трое-четверо?ОПЗЖ в полном составе смотрит на вас как на говно.
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09.06.2021 14:50 Ответить
А бреховшек в той список попав?
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09.06.2021 14:58 Ответить
оно ущербное и нездатное, таких дибилов в журналистике еще поискать....
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09.06.2021 15:01 Ответить
Зєліні санкції = фількіна грамота.
Єрмаки як працювали проти України, так і працюють.
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09.06.2021 15:01 Ответить
Закон «О Службе безопасности Украины» «О контрразведывательной деятельности»«Об оперативно-розыскной деятельности»«Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью»«О государственной тайне» «О борьбе с коррупцией»«О борьбе с терроризмом» и др.

Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ - Цензор.НЕТ 5269


Служебный флаг органа, подразделения, учебного заведения Службы безопасности Украины
Законом «О Службе безопасности Украины» определены приоритетные функции СБУ:защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического, оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательной деятельности иностранных спецслужб, подрывных посягательств со стороны отдельных организаций и лиц; предупреждение, выявление и разоблачение преступлений против мира и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления, экономики и других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины; информационно-аналитическая деятельность с целью содействия руководству Украины в реализации внешне- и внутриполитического курса в направлении построения государства, укрепления его обороноспособности и экономического потенциала, расширения международного сотрудничества. А им нужно решение СНБУ Шапито.
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09.06.2021 15:07 Ответить
а статья 110 Уголовного Кодекса отменена штоле?
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09.06.2021 15:19 Ответить
А может просто доказать их вину в суде и посадить?
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09.06.2021 15:23 Ответить
Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ - Цензор.НЕТ 9957
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09.06.2021 20:57 Ответить
Арестовіч відкрито міняє Крим на Донбас, що є бажанням Хла. Він вже в є в тому списку?
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09.06.2021 16:19 Ответить
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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09.06.2021 20:50 Ответить
А не краще залишити взагалі одну партію, товаріщ?
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09.06.2021 20:59 Ответить
 
 