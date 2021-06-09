ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель
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Европейский союз не успокоится в отношении Беларуси, пока захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко не освободит оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Брюссель остается на стороне тех, кто борется за свободу слова и демократию. Об этом на заседании Европарламента заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я хотел бы обратиться ко всему белорусскому народу, с особым акцентом на тех гражданах, которые борются за свободу слова и демократию: Европейский союз на вашей стороне, и мы будем поддерживать вас, чтобы вы могли выбрать свой путь", - отметил он.
По его словам, нынешний режим в Беларуси несет полную ответственность за состояние Протасевича.
"Роман Протасевич и все политические заключенные, обращаюсь к вам: ЕС не успокоится, пока вас не освободят. Я также обращаюсь к президенту Лукашенко. Вы должны освободить господина Романа Протасевича как можно скорее", - добавил Мишель.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.
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кремлебункере ржали как это читали.
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Мораль басни Кот и поваре глибоко турбуватися долею Протасевича приблизно так:
И.А.Крылов. Басня.
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