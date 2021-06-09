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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7528) Лукашенко (3502) Евросоюз (15905) Шарль Мишель (212) Протасевич Роман (309)

ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель

Европейский союз не успокоится в отношении Беларуси, пока захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко не освободит оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Брюссель остается на стороне тех, кто борется за свободу слова и демократию. Об этом на заседании Европарламента заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я хотел бы обратиться ко всему белорусскому народу, с особым акцентом на тех гражданах, которые борются за свободу слова и демократию: Европейский союз на вашей стороне, и мы будем поддерживать вас, чтобы вы могли выбрать свой путь", - отметил он.

По его словам, нынешний режим в Беларуси несет полную ответственность за состояние Протасевича.

"Роман Протасевич и все политические заключенные, обращаюсь к вам: ЕС не успокоится, пока вас не освободят. Я также обращаюсь к президенту Лукашенко. Вы должны освободить господина Романа Протасевича как можно скорее", - добавил Мишель.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Не успокоится и дальше будет призывать к диалогу, в 155-й раз глубоко озаботится и опечалится и "призовёт все стороны конфликта к деэскалации"... ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 10000
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09.06.2021 15:02
+3
В кремле бункере ржали как это читали.
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09.06.2021 15:03
+2
Значит не будет у ЕС покоя никогда. ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 5219
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09.06.2021 15:00
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Значит не будет у ЕС покоя никогда. ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 5219
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09.06.2021 15:00 Ответить
Не успокоится и дальше будет призывать к диалогу, в 155-й раз глубоко озаботится и опечалится и "призовёт все стороны конфликта к деэскалации"... ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель - Цензор.НЕТ 10000
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09.06.2021 15:02 Ответить
Скидається на те, що ЄС знайшла найбільшого ворога і найбільшу проблему, -- протасевича.
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09.06.2021 18:39 Ответить
В кремле бункере ржали как это читали.
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09.06.2021 15:03 Ответить
А если бы мы посадили самолёт тогда с террористами в Киеве, проститутки из ЕС также бы вопили бы о терроризме? Слава Украине!!!!!!!
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09.06.2021 15:09 Ответить
А с чего вы взяли , шо кто-то собирался его садить... То была замануха для бацьки и он на нее клюнул...
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09.06.2021 15:13 Ответить
Карл, слышишь, клюнул не просто бацька , а напару с упырем-пыней
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09.06.2021 15:14 Ответить
пфф, да ладно. даже у таких озабоченных столько озабоченности нет, даже у таких обеспокоенных не найдется столько обеспокоенности, сколько сможет переварить лукашеску.
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09.06.2021 15:14 Ответить
Ха-ха-ха... Через полгода все полетят через Беларусь...
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09.06.2021 15:20 Ответить
"ни минуты покоя, ни секунды покоя, что случилось с ес, что же это такое?" ))
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09.06.2021 15:23 Ответить
Есть еще такое: "Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня!,"
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09.06.2021 15:46 Ответить
Газовий Потік-2 їх заспокоїть і втішить.
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09.06.2021 18:43 Ответить
Кстати, в Роиссе тоже много политзаключенных, лидер оппозиции, между прочим, в тюрьме сидит по надуманному делу. И ничего, успокоились. А тут прям успокоиться не могут. Понятно, у Луки же нет нефти, газу и ядерной бомбы.
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09.06.2021 15:49 Ответить
Да-да, мы знаем о том, как они не успокоятся. Будут выражать обеспокоенность и обращаться с призывами.
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09.06.2021 15:57 Ответить
А Васька слушает да ест
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09.06.2021 16:13 Ответить
Да нет проблем. Официально обратитесь к ЛНР с прошением о помиловании и Путин его отпустит. Только потом любые переговоры по Донбассу будут с новым субъектом международных переговоров ЛНР.
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09.06.2021 16:33 Ответить
Угу, ЄС буд
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Мораль басни Кот и поваре глибоко турбуватися долею Протасевича приблизно так:
И.А.Крылов. Басня.
"............
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09.06.2021 17:24 Ответить
ой, ёй, ёй - вечно обеспокоенный ес ))) и что? все уже на вас скоро х.е.р. ложить будут, апсалютна все...
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09.06.2021 19:20 Ответить
 
 