Кабмин утвердил стратегию внешней политики Украины: деоккупация территорий, членство в ЕС и НАТО

Кабинет Министров утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ содержит основные принципы украинской политики в отношении Европейского союза, НАТО и Российской Федерации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В стратегии говорится, что Евросоюз является одним из главных субъектов мировой политики и ключевым партнером Украины в Европе. Поэтому полноправное членство Украины в ЕС является стратегической целью государства.

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Кроме того, стратегическим курсом остается и вступление в НАТО. На пути к нему украинская сторона намерена использовать помощь Альянса для противодействия агрессии со стороны Российской Федерации.

Также в документе говорится, что главной целью Украины на российском направлении в среднесрочной перспективе является прекращение вооруженного конфликта и возвращение оккупированных территорий.