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Новости Политика Украины
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Кабмин утвердил стратегию внешней политики Украины: деоккупация территорий, членство в ЕС и НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил стратегию внешней политики Украины: деоккупация территорий, членство в ЕС и НАТО

Кабинет Министров утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ содержит основные принципы украинской политики в отношении Европейского союза, НАТО и Российской Федерации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В стратегии говорится, что Евросоюз является одним из главных субъектов мировой политики и ключевым партнером Украины в Европе. Поэтому полноправное членство Украины в ЕС является стратегической целью государства.

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Кроме того, стратегическим курсом остается и вступление в НАТО. На пути к нему украинская сторона намерена использовать помощь Альянса для противодействия агрессии со стороны Российской Федерации.

Также в документе говорится, что главной целью Украины на российском направлении в среднесрочной перспективе является прекращение вооруженного конфликта и возвращение оккупированных территорий.
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Топ комментарии
+4
Вангую, НАТО років через 8-10 , ЄС років через 20 -30 , і це якщо йти послідовно і вперто до цього
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09.06.2021 15:03
+3
кабмин может утвердить хоть полет незнайки на Луну...
от если б кабмин получал зарплату по факту выполнения утвержденного ими же плана...)))
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09.06.2021 15:07
+2
НАТО сразу после импичмента. ЕС ещё года чрез 3.
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09.06.2021 15:05
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Вангую, НАТО років через 8-10 , ЄС років через 20 -30 , і це якщо йти послідовно і вперто до цього
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09.06.2021 15:03 Ответить
На 2035г.? Кабмин утвердил стратегию внешней политики Украины: деоккупация территорий, членство в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 9062
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09.06.2021 15:05 Ответить
НАТО сразу после импичмента. ЕС ещё года чрез 3.
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09.06.2021 15:05 Ответить
кабмин может утвердить хоть полет незнайки на Луну...
от если б кабмин получал зарплату по факту выполнения утвержденного ими же плана...)))
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09.06.2021 15:07 Ответить
Есть программа, или просто влажные мечты?
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09.06.2021 15:19 Ответить
Вот это достижение. До этого, значит, Кабмин так не считал. И вот теперь торжественно заявил, два года на осмысление понадобилось. В следующей стратегии развития заявят что солнце восходит на востоке, а садится на западе?
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09.06.2021 15:33 Ответить
кабмін це такий рупор на потребу дня...імпічмент дійсно тре включати... не хочеться шоб це пришелепувате чмо, зробило нас через кібер систему ще раз ... Зездуни не сплять ,статистику контролюють ,розуміють що тре казати людям
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09.06.2021 16:33 Ответить
А як же будівництво українського поселення на Марсі? А як же перенесення столиці України в НьюВасюки. Шмигалі почали занижувати планку...
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09.06.2021 16:46 Ответить
Попередники це навіть в Конституцію записали. Залишилось зовсім небагато: умовити ЄС і НАТО нас прийняти...
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09.06.2021 20:51 Ответить
 
 