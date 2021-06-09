РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15209 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
4 834 7
Киев (24545) мост (1003) Нацполиция (15757)

На мосту Метро в Киеве работает полиция и взрывотехники: обнаружен подозрительный предмет

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На мосту Метро в Киеве работает полиция и взрывотехники: обнаружен подозрительный предмет

В Киеве правоохранители проводят проверку на мосту "Метро". Поступила информация о "подозрительном предмете".

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас на месте происшествия работают представители соответствующих профильных служб, специалисты взрывотехнической службы, кинологи. Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Минера" моста Метро Белько отправят на принудительное лечение, - прокуратура

Сегодня в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста "Метро" на пешеходной зоне

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

На мосту Метро в Киеве работает полиция и взрывотехники: обнаружен подозрительный предмет 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Менти повинні постійно чергувати на усіх київських мостах через Дніпро. Але їх вже років з п'ять як не видно.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:07 Ответить
Потрібно завісить все камерами просто
показать весь комментарий
09.06.2021 15:21 Ответить
Цього замало. Треба ще щоб оперативно аварії оформлювали, бо часто через копійчану аварію на одному з мостів у годину пік пів міста у заторах стоїть. Та і сама їх присутність вже не погано.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:26 Ответить
Бімба у вагіні мітро 💣💣💣
показать весь комментарий
09.06.2021 16:12 Ответить
На черзі Львівське метро. Там уже напружились. Про всяк випадок...
показать весь комментарий
09.06.2021 22:58 Ответить
Сегодня под Венецианским мостом мину 1960-х годов обнаружили. Совпадение?
показать весь комментарий
09.06.2021 19:03 Ответить
 
 