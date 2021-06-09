Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После публикации CNN разговора главы ОПУ Андрея Ермака с экс-адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани украинский чиновник заявил, что его команда делала все правильно "последние два года в отношениях с США".
Как информирует Цензор.НЕТ, во время общения с журналистами НВ Ермак отметил, что тогда перед ним стояло много задач, основная из которых - добиться встречи президентов США и Украины.
"И было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал — очень взвешенно и осторожно",- считает глава ОПГ.
Для Ермака, как он сам утверждает, было важно сохранить двухпартийную поддержку Украины в Штатах, а отношения между странами вывести на новый уровень стратегического партнерства.
"И несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран — им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", - сказал Ермак.
Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".
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Цитата
"71% населення переконані - між Україною та Росією точиться війна. Така думка превалює в усіх макрорегіонах і зростає зі Сходу (48%) до Заходу (91%). З цим погоджується абсолютна більшість виборців Володимира Зеленського (85%), Петра Порошенка (88%), Юлії Тимошенко (76%). Серед виборців Юрія Бойка тільки 31% погоджуються з цим твердженням, тоді як 50% його прихильників не згодні, що між Росією та Україною йде війна", - йдеться в результатах опитування.
в той ситуации
чё свой узкий изыг в попу засунул???
Этот текст лучше самого смешного ютубовского ролика.
1) Прямий - после выкупа шоколадным, канал первратился во всеукраинскую пропогандонскую помойку. Если открыть любой парашинский канал типо четы сливных бочков и Прямий, то разницы не заметите. Просто каждый топит за свое, но воняют они одинаково.
2) Луцик - это что за животное такое? Прокьюрорь? Это чудо алкоголическое протирало жопой свое кресло 5 лет. Не один регионал не посажен, ни за свои дела до Майдана, ни во время него, ни после. Т.е. это чмо картавое, вместе со своим кумом гецьманом несут прямую ответсвенность за слив всех идей и требований Майдана. За обесценивание смерти каждого нашего украинского патриота, отдавших свои жизни с единственной целью - освобождение страны от рыгаловской власти.
Цитируте это чудо? Вам самому не тошно?
Так что его наградить надо. За бесплатную работу.
Чому ліва людина без повноважень займається найвищими справами в державі ?
З вагнерівцями теж цей зрадник так діяв?
Посилання.
В цій розмові Єрмак обіцяє почати кримінальне переслідування Байдена, і потім повністю підконтрольне Зеленському ДБР за рішенням Печерського суду, а також за заявою Шокіна нацполіція - відкрили провадження проти Байдена і Порошенка.
Дії Єрмака - це участь в змові з метою втручання у вибори в США і спроба здійснити зовнішній вплив на результат. За американським законодавством - це кримінальний злочин.
І це матиме вплив на партнерство зі Сполученими Штатами.
Зараз треба зробити все можливе, щоб мінімізувати наслідки нового реального мегаскандалу навколо України та її високопосадовців.
Але всі жують одну страву - кисла капуста (бігус) з шашликом на соусі а-ля Медведчук.
Чому так? Бо, напевно, смачніше.
Volodymyr Ariev
8.06.2021
https://ord-ua.com/2021/06/08/ermak-hochet-sdelat-firtasha-kommunikatorom-s-rf-vmesto-medvedchuka/
Брат Ермака не смог засудить Лероса
9.06.2021
https://ord-ua.com/2021/06/09/brat-ermaka-ne-smog-zasudit-lerosa/
Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ о встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet
(deceitful nonentities лживые ничтожества)
ЕРМАК разыграл карту "Бурисмы" и Байдена-младшего для того, чтобы без помех организовать визит Зеленского в Вашингтон, встречу на самом высоком уровне и получить публичные заверения Трампа в поддержке нового украинского президента.
После достижения этих задач, влияние Ермака на Зеленского заметно выросло.
В Офисе президента он стал одной из ключевых фигур.
https://kp.ua/politics/656120-ot-fyrtasha-do-ermaka-kto-tolkaet-ukraynu-na-rassledovanye-protyv-baidena-mladsheho
ЕРМАК ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ФИРТАША КОММУНИКАТОРОМ С РФ ВМЕСТО МЕДВЕДЧУКА
https://ord-ua.com/2021/06/08/ermak-hochet-sdelat-firtasha-kommunikatorom-s-rf-vmesto-medvedchuka/
Лучшим выходом была бы добровольная отставка обоих.
Но разве ж они думают о стране?
Как говорится - "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля"
Или - "Не в свои сани не садись"
А эти двое недолугих сели не в свои сани.
Новые , блин литса, без опыта.
Чтоб вас, уродов, оперировали хирурги без опыта.
Кто-то себе может представить такой разговор с Климкиным? Нет! Так разговаривают с дурнуватыми, жадными ничтожествами!
хоча дєрмаку до гітлера, як до неба рачки.