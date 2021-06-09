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Новости Политика Украины
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США (23253) Джулиани (121) Ермак Андрей (1192)

Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно

После публикации CNN разговора главы ОПУ Андрея Ермака с экс-адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани украинский чиновник заявил, что его команда делала все правильно "последние два года в отношениях с США".

Как информирует Цензор.НЕТ, во время общения с журналистами НВ Ермак отметил, что тогда перед ним стояло много задач, основная из которых - добиться встречи президентов США и Украины.

"И было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал — очень взвешенно и осторожно",- считает глава ОПГ.

Для Ермака, как он сам утверждает, было важно сохранить двухпартийную поддержку Украины в Штатах, а отношения между странами вывести на новый уровень стратегического партнерства.

"И несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран — им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", - сказал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал"

Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно - Цензор.НЕТ 6523
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09.06.2021 15:14
+25
та дайте ему еже Героя (невидимого фронта) Украины... ну или хотя бы орден сутулого !!!
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09.06.2021 15:09
+25
Парашный крот дЕрьмак.
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09.06.2021 15:10
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та дайте ему еже Героя (невидимого фронта) Украины... ну или хотя бы орден сутулого !!!
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09.06.2021 15:09 Ответить
... с закруткой на спине!
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09.06.2021 15:23 Ответить
"Умывальников начальник и мочалок командир" Дерьмак-керує державою разом з Мойдодиром ! ЖАХ!
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09.06.2021 22:00 Ответить
Парашный крот дЕрьмак.
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09.06.2021 15:10 Ответить
зедебільні брехуни на чолі з д'єрмаком вважають, що їхнім побрехенькам ще досі довіряє 73/43% зебільного лохторату. І, по-сутті, вони - праві; довіряють їхній локшині... Цифри довіри, щоправда, менші, і тільки....
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09.06.2021 15:11 Ответить
КИЇВ. 9 червня. УНН. Абсолютна більшість виборців Володимира Зеленського та низки інших українських політиків переконані, що між Україною та Росією точиться війна. Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Деморатичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного з 14 по 19 травня 2021 року, передає УНН.
Цитата
"71% населення переконані - між Україною та Росією точиться війна. Така думка превалює в усіх макрорегіонах і зростає зі Сходу (48%) до Заходу (91%). З цим погоджується абсолютна більшість виборців Володимира Зеленського (85%), Петра Порошенка (88%), Юлії Тимошенко (76%). Серед виборців Юрія Бойка тільки 31% погоджуються з цим твердженням, тоді як 50% його прихильників не згодні, що між Росією та Україною йде війна", - йдеться в результатах опитування. Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно - Цензор.НЕТ 879
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09.06.2021 15:50 Ответить
вот этих "виборців Юрія Бойка" призвать по зе-законам - и на фронт. там пусть поумничают.
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09.06.2021 15:58 Ответить
А чем ты хватаешься ?на восьмой год войны до большинства зебилов дошло,что она таки идёт -достижение просто капец...
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09.06.2021 15:58 Ответить
Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно - Цензор.НЕТ 6800
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09.06.2021 16:09 Ответить
71% НАСЕЛЕННЯ(!)....Це з 5 тисяч опитанних??????
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09.06.2021 20:06 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1932106-pobilshalo-ukrayintsiv-yaki-viznachayut-konflikt-na-donbasi-yak-agresiyu-rf-z-vikoristannyam-mistsevikh-boyovikiv-opituvannya
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09.06.2021 21:17 Ответить
"Ой дурак!"
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09.06.2021 15:12 Ответить
"включить дурака" было мудрым решением
в той ситуации
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09.06.2021 15:56 Ответить
он его и не выключал
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09.06.2021 16:22 Ответить
Так он от роду такой и уже не изменится.
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09.06.2021 19:03 Ответить
Дурная затея была наезжать на Байдена. Очень дурная
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09.06.2021 15:12 Ответить
Ты не поверишь ,но это было сделано еще и специально
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09.06.2021 15:20 Ответить
Конечно. Такие вещи изначально делаются преднамеренно с расчетом на нужные последствия. Но с последствиями облажались. Впрочем, как и со всем остальным. Тотальный провал во всем.
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09.06.2021 15:29 Ответить
Естественно это было сделано намеренно. И кто подсказал им это - очень умный человек. Уверен сами они до этого не доехали бы. Это очень выигрышный ход сейчас для команды Зеленского - типа "вы нас предали теперь получите". Все политические игры основанные на "банальной справедливости" выигрышны для власти и будет обеспечивать поддержку даже голодного электората - это закон. И было бы глупо не использовать этот инструмент в данный момент. Даже комана Байдена в замешательстве - не знают как правильно реагировать на ситуацию... Поошенко посто курит в стороне со своими поцелуями с Байденом и попыткой незаконно прдлить свое правление. Давайте честно, надо искать другую достойную фигуру для противостояния с зелеными... пока не поздно.
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09.06.2021 22:34 Ответить
Про злив операції за затримки "вагнерівців" Пєрдак теж так скаже?
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09.06.2021 15:12 Ответить
Мовчав би телепень.
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09.06.2021 15:13 Ответить
Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно - Цензор.НЕТ 6523
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09.06.2021 15:14 Ответить
Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно - Цензор.НЕТ 8073
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09.06.2021 15:18 Ответить
а кто там с папередньойи влады должен был отвечать перед 300% своим прокурором?!
чё свой узкий изыг в попу засунул???
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09.06.2021 15:18 Ответить
Какием прохурором?)) Алкашем луциком? Это тело умудрилось за 5 лет не посадить ни одного рыгала. Терпило. Хотя....кум от кума...не далеко падает
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09.06.2021 18:29 Ответить
Скоро на заседания рнбо Козырь будет ходить в буденовке и с газетой *Кривда*! И это вообще не смешно,друзья ,зеленая банда капитулянтов и открытых врагов ,жулики разного калибра и авантюристы уже даже и не пытаются скрывать своих злочинных действий
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09.06.2021 15:19 Ответить
Ну и что дальше? На баррикады или спокойно ждать следующих выборов чтобы понять все ли в стране думают как вы... демократия - она штука сложная, может показать что вы не правы Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно - Цензор.НЕТ 2473
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09.06.2021 22:19 Ответить
з цього приводу пропоную подивитися перші 10 хвилин передачі ток-шоу "Прямим текстом з Юрієм Луценком" на 5-му каналі; де Юра розказує, як він спілкувався з Джуліані з цього приводу. Як він припинив всі спроби Джу схилити ГПУ до втручання у вибори в США - попри всі д'єрмакові побрехеньки
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09.06.2021 15:19 Ответить
))))))
Этот текст лучше самого смешного ютубовского ролика.
1) Прямий - после выкупа шоколадным, канал первратился во всеукраинскую пропогандонскую помойку. Если открыть любой парашинский канал типо четы сливных бочков и Прямий, то разницы не заметите. Просто каждый топит за свое, но воняют они одинаково.
2) Луцик - это что за животное такое? Прокьюрорь? Это чудо алкоголическое протирало жопой свое кресло 5 лет. Не один регионал не посажен, ни за свои дела до Майдана, ни во время него, ни после. Т.е. это чмо картавое, вместе со своим кумом гецьманом несут прямую ответсвенность за слив всех идей и требований Майдана. За обесценивание смерти каждого нашего украинского патриота, отдавших свои жизни с единственной целью - освобождение страны от рыгаловской власти.
Цитируте это чудо? Вам самому не тошно?
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09.06.2021 18:39 Ответить
Ермак смотрящий за ЗЕбобиком.
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09.06.2021 15:19 Ответить
А когда ЕРМАК, ЕГО БРАТ, ЗЕЛЯ, МЕНДЕЛЬ, СТЕПАНОВ или, вообще, кто-либо из ЗЕЛЕНЫХ ХТЯ БЫ ЧТО-ТО СДЕЛАЛ НЕПРАВИЛЬНО??? Они же гениальны и непогрешимы по условию! Каждый сомневающийся - просто злой порохобот!
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09.06.2021 15:20 Ответить
Проворовавшийся завхоз объяснил, что воровал исключительно гнилые продукты.
Так что его наградить надо. За бесплатную работу.
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09.06.2021 15:22 Ответить
Правда в тому, що російська контора підставила і українську, і американську політичну еліту. Все це, з початку каденції Трампа постанова кацапської контори.
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09.06.2021 15:22 Ответить
Подставляют дураков... если они дураки, значит получили что заслуживали... умный не ойдет туда где есть риск быть выставленным дураком. Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно - Цензор.НЕТ 1699
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09.06.2021 22:16 Ответить
"мы делали все правильно"...по инструкции фсб.
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09.06.2021 15:24 Ответить
Самолайк от д»Ермака 😂😂😂
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09.06.2021 15:29 Ответить
дядя джо зацінить ваші старання Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно - Цензор.НЕТ 7172 пишуть що з вітренком в сша навіть говорити не схотіли. а єта пабєда адназначна
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09.06.2021 15:32 Ответить
А все, кто не понимает правильности ЗЕполитики, по мнению Козыря, - люди второго сорта, Третьякова подтвердит.
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09.06.2021 15:38 Ответить
Ну вот видите, порохоботы. Вы всё "завхоз-завхоз". А он не завхоз, оказывается, а кардинал Ришелье, не меньше.
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09.06.2021 15:44 Ответить
а таки стал на одну сторону. Твердо стал, пообещал, что будет лично руководить кампанией против Байдена, подберет прокурора и все только ради встречи "неземных божеств", в результат -зеленскому в Америке сделали операцию по смене политического пола,сам невьездной, друзей приравняли к ФСБ, 100 % прокуратор с хрустом сьела дело. Какими методами делали, то и получили. А теперь оправдывается -я не знао, что руди такой негодяй, нас же знакомили Суперлюди РФ, А Перри просто подлец -в конгрессе в открытую смеялся над нами, даже говорил Трампу - они оюбят твою задницу и готовы заглянуть туда. Пиши воспоминания.,дорогой Андрей. Выставили вас на посмешище ы еще долго будут забивать гвозди.
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09.06.2021 15:50 Ответить
Пообещать не значит жениться... Да, увы, но политика - дело непорядочных людей и лжецов... Порядочные люди заняты в других сферах жизнедеятельости Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно - Цензор.НЕТ 4193
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09.06.2021 22:13 Ответить
Теперь вся Украина будет потерпать от твоего "правильно",мудак
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09.06.2021 15:52 Ответить
А хто такий Єрмак ?
Чому ліва людина без повноважень займається найвищими справами в державі ?
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09.06.2021 15:57 Ответить
Задіяти десятки працівників на пошуки неіснуючих доказів, витратити мільйони державних коштів на поновлення вже закритої справи, щоб "виважено і обережно" вилизати дупу Трампа заради компромата на Байдена? Так це і є пряме втручання у вибори США.
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09.06.2021 16:03 Ответить
зеркало недели:....эффект Даннинга-Крюгера - это такое метакогнитивное искажение. Оно заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня квалификации.
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09.06.2021 17:03 Ответить
І саме так я і діяв - дуже виважено й обережно", - вважає глава ОПГ. Джерело: https://censor.net/ua/n3270379
З вагнерівцями теж цей зрадник так діяв?
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09.06.2021 17:15 Ответить
Оприлюднена CNN розмова Єрмака з довіреною особою Трампа Руді Джуліані.
Посилання.
В цій розмові Єрмак обіцяє почати кримінальне переслідування Байдена, і потім повністю підконтрольне Зеленському ДБР за рішенням Печерського суду, а також за заявою Шокіна нацполіція - відкрили провадження проти Байдена і Порошенка.
Дії Єрмака - це участь в змові з метою втручання у вибори в США і спроба здійснити зовнішній вплив на результат. За американським законодавством - це кримінальний злочин.
І це матиме вплив на партнерство зі Сполученими Штатами.
Зараз треба зробити все можливе, щоб мінімізувати наслідки нового реального мегаскандалу навколо України та її високопосадовців.
Але всі жують одну страву - кисла капуста (бігус) з шашликом на соусі а-ля Медведчук.
Чому так? Бо, напевно, смачніше.
Volodymyr Ariev
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09.06.2021 18:13 Ответить
Вопрос в другом.. А кто такой вообще Джулиани.. адвокат Трампа.. Ну и на каких основаниях глава администрации президента Украины встречается с каким то адвокатом, да еще и тот ему пытается навязать какие то вопросы. Работа адвоката это защита клиента который попал под судебное разбирательство.. вот и пускай защищает Трампа ( и заодно себя) от американского правосудия. А кто такой Джулиани для Украинского государства и власти ,никто. Хотел Трамп решать какие то вопросы этим должны заниматься ответственные чины правительства и администрации президента.. но уж точно не личный адвокат ( с мафиозной фамилией да и связями судя по клиенту).
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09.06.2021 18:47 Ответить
ААА так то вова натупіл с пленкамі от Медведчука?
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09.06.2021 20:02 Ответить
С чем только Вова не натупил ?
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09.06.2021 22:57 Ответить
ЕРМАК ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ФИРТАША КОММУНИКАТОРОМ С РФ ВМЕСТО МЕДВЕДЧУКА
8.06.2021
https://ord-ua.com/2021/06/08/ermak-hochet-sdelat-firtasha-kommunikatorom-s-rf-vmesto-medvedchuka/

Брат Ермака не смог засудить Лероса
9.06.2021

https://ord-ua.com/2021/06/09/brat-ermaka-ne-smog-zasudit-lerosa/
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09.06.2021 22:18 Ответить
В США ПРОРЫВ ОСОЗНАНИЯ. ОСОЗНАНИЯ ТОГО, ЧТО УКРАИНОЙ ПРАВЯТ "DECEITFUL NONENTITIES".

Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ о встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet
(deceitful nonentities лживые ничтожества)
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09.06.2021 22:23 Ответить
А началось все с опального олигарха Дмитрия ФИРТАША, который пытался снять с себя уголовные обвинения в США в обмен на компромат, который он собрал на Байдена-младшего.
ЕРМАК разыграл карту "Бурисмы" и Байдена-младшего для того, чтобы без помех организовать визит Зеленского в Вашингтон, встречу на самом высоком уровне и получить публичные заверения Трампа в поддержке нового украинского президента.
После достижения этих задач, влияние Ермака на Зеленского заметно выросло.
В Офисе президента он стал одной из ключевых фигур.
https://kp.ua/politics/656120-ot-fyrtasha-do-ermaka-kto-tolkaet-ukraynu-na-rassledovanye-protyv-baidena-mladsheho

ЕРМАК ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ФИРТАША КОММУНИКАТОРОМ С РФ ВМЕСТО МЕДВЕДЧУКА

https://ord-ua.com/2021/06/08/ermak-hochet-sdelat-firtasha-kommunikatorom-s-rf-vmesto-medvedchuka/
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09.06.2021 22:36 Ответить
Ермак и Зюзя попали в халепу и теперь тянут всю страну в пропасть.
Лучшим выходом была бы добровольная отставка обоих.
Но разве ж они думают о стране?
Как говорится - "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля"
Или - "Не в свои сани не садись"
А эти двое недолугих сели не в свои сани.
Новые , блин литса, без опыта.
Чтоб вас, уродов, оперировали хирурги без опыта.
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09.06.2021 22:52 Ответить
"в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях" -да вас посылают амеры на ВСЕХ уровнях, называют лживыми ничтожествами! Все правильно он сделал! Обосрались с ОБОИМИ президентами США : и с Трампом, и с Байденом!
Кто-то себе может представить такой разговор с Климкиным? Нет! Так разговаривают с дурнуватыми, жадными ничтожествами!
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09.06.2021 23:52 Ответить
а знаєте, хто ще казав, що "робив все правильно"? ГІТЛЕР!

хоча дєрмаку до гітлера, як до неба рачки.
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10.06.2021 00:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jjOYcKTjudw - Президент виконує вимогу Джуліані публічно повідомити про розслідування. Для цього використовують заздалегідь заготовлене запитання від "журналіста" телеканалу "Наш". Тепер зрозуміло чому НАШ не під санкціями, як інші проросійські помийки - тому, що "НАШ"(с)
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10.06.2021 00:07 Ответить
 
 