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ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила внести представление об увольнении судьи Окружного админсуда Киева Елены Власенковой.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"3 года назад, Власенкову поймали при получении взятки. Ее отстранили и сейчас судят в Высшем антикоррсуде. Но все это время она была судьей и исправно получала зарплату. Так только за 2020 год она заработала почти 900 тыс. Фонд DEJURE подал жалобу на судью. ВСП должен был рассмотреть ее за 60 дней, но тянул полгода. И вот сегодня палата единогласно решила уволить Власенкову", - рассказал он.

По словам Маселко, на самом деле у ВСП не было шансов принять другое решение.

"Потому что у них уже есть постоянная практика об увольнении таких судей. Кроме того, Власенкова не является приближенной к Вовку и явно не ключевая судья ОАСК. Поэтому думаю, что ею решили пожертвовать для того, чтобы сымитировать борьбу с коррупцией. В общем ВСП продолжает покрывать Вовка и его приближенных судей, о чем ярко свидетельствует рассмотрение жалоб на самого Вовка. Хотя есть сигналы о готовности сливать шефа ради собственного спасения", - отметил адвокат.

Напомним, 1 августа 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева дело в отношении Власенковой. 11 мая правоохранители задержали ее по подозрению в получении 2 тыс. долларов взятки. По данным САП, судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов и была задержана при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов. Высший совет правосудия 7 августа отстранил от должности Елену Власенкову до вступления в силу обвинительного приговора или закрытия дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд восстановил срок для обжалования прекращения уголовного производства по угрозам Портнова прокурору Божко, - адвокат Маселко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Чому нема постанови повернути гроші платників податків? ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4303
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09.06.2021 15:33
+14
Странно другое ее просто УВОЛИЛИ.
Странно что на период следствия ее не отсранили от работы. Класно получать по 70 000 грн просто так.
Тоесть за взятку судить НЕ будут.
Идем в Ывропу ога. Спасибо парашенку и всей кодле с ЕС за успешную рЫформу.
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09.06.2021 15:43
+8
ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 365
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09.06.2021 15:55
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Чому нема постанови повернути гроші платників податків? ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4303
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09.06.2021 15:33 Ответить
Странно другое ее просто УВОЛИЛИ.
Странно что на период следствия ее не отсранили от работы. Класно получать по 70 000 грн просто так.
Тоесть за взятку судить НЕ будут.
Идем в Ывропу ога. Спасибо парашенку и всей кодле с ЕС за успешную рЫформу.
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09.06.2021 15:43 Ответить
Справа в тому що є постанова конституційного суду яка звільнює суддів від відповідальності навіть за протизаконне ,злочинне рішення і ця постанова діє досі і всіх влаштовує.
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09.06.2021 16:35 Ответить
От парашенки воняет старым уголовником кучмой, и это было известно еще до выборов 2014, но быдло все решило в первом туре... И в 19 вывело его же во второй...
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09.06.2021 17:56 Ответить
Судьи наше все! судить их нельзя!
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09.06.2021 15:46 Ответить
т.е на период следствия ее не отстранили от занимаемой должности????
это нормально?
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09.06.2021 15:48 Ответить
Ой.....не смешите мои тапочки....
Уже было пару раз, когда судью отстраняли, дела забирали, а он все равно ходил и получал зп.
А сколько раз зашкварившихся судей вместо увольнения отправляли в отставку или пенсию....Со всеми выплатами и доплатами....
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09.06.2021 16:08 Ответить
ну не дурдом ли???
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09.06.2021 16:33 Ответить
и эти суик хотят, шоб нарид обгоняя друг друга бежал платить налоги
керманычи - тупые ************, не видят взаимосвязи
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09.06.2021 15:52 Ответить
ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 365
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09.06.2021 15:55 Ответить
99% этих тварей надо публично вешать !
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09.06.2021 15:59 Ответить
Это что, она ещё пожизненно пенсию получать будет. Ну никак не минималку.
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09.06.2021 16:04 Ответить
Вирахуйте гроші з членів ВСП.
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09.06.2021 17:08 Ответить
Щоб сантехніків і будівельників відстороняли так від роботи ...
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09.06.2021 17:48 Ответить
В чем пробле а суду вынести решение о возвращении этих денег обратно государству?
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09.06.2021 20:01 Ответить
Всп , президент , депутаты покрывают ОАСК и Вовка с вовчатами
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09.06.2021 22:17 Ответить
 
 