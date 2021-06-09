ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко
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Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила внести представление об увольнении судьи Окружного админсуда Киева Елены Власенковой.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.
"3 года назад, Власенкову поймали при получении взятки. Ее отстранили и сейчас судят в Высшем антикоррсуде. Но все это время она была судьей и исправно получала зарплату. Так только за 2020 год она заработала почти 900 тыс. Фонд DEJURE подал жалобу на судью. ВСП должен был рассмотреть ее за 60 дней, но тянул полгода. И вот сегодня палата единогласно решила уволить Власенкову", - рассказал он.
По словам Маселко, на самом деле у ВСП не было шансов принять другое решение.
"Потому что у них уже есть постоянная практика об увольнении таких судей. Кроме того, Власенкова не является приближенной к Вовку и явно не ключевая судья ОАСК. Поэтому думаю, что ею решили пожертвовать для того, чтобы сымитировать борьбу с коррупцией. В общем ВСП продолжает покрывать Вовка и его приближенных судей, о чем ярко свидетельствует рассмотрение жалоб на самого Вовка. Хотя есть сигналы о готовности сливать шефа ради собственного спасения", - отметил адвокат.
Напомним, 1 августа 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева дело в отношении Власенковой. 11 мая правоохранители задержали ее по подозрению в получении 2 тыс. долларов взятки. По данным САП, судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов и была задержана при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов. Высший совет правосудия 7 августа отстранил от должности Елену Власенкову до вступления в силу обвинительного приговора или закрытия дела.
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Странно что на период следствия ее не отсранили от работы. Класно получать по 70 000 грн просто так.
Тоесть за взятку судить НЕ будут.
Идем в Ывропу ога. Спасибо парашенку и всей кодле с ЕС за успешную рЫформу.
это нормально?
Уже было пару раз, когда судью отстраняли, дела забирали, а он все равно ходил и получал зп.
А сколько раз зашкварившихся судей вместо увольнения отправляли в отставку или пенсию....Со всеми выплатами и доплатами....
керманычи - тупые ************, не видят взаимосвязи