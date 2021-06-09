РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15044 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Борьба с коронавирусом
3 685 32
Кабмин (13804) МВД (9222) финансирование (1705) Совсун (74) Голос партия (487) COVID-19 (18596)

800 млн грн из "ковидного фонда" хотят выделить на доплаты МВД. На эти деньги все опорные больницы можно было бы обеспечить кислородными станциями, - нардеп "Голоса" Совсун

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

800 млн грн из

Правительство собирается рассмотреть на сегодняшнем заседании вопрос о выделении работникам структур МВД 800 млн грн из "ковидного фонда".

Об этом заявила народный депутат "Голоса" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Оцените эту насмешку. Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже больше месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонд - не приоритетные, а вот на доплаты полицейским - как раз то, что надо. Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции - 573 млн грн", - заявила Совсун.

Читайте: Кабмин распределил 3 млрд грн бюджетных денег на COVID-вакцинацию

По словам депутата, в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Его сотрудникам назначали доплаты за пребывание в отпуске, на больничном, на учебе. Доплаты также шли в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19, утверждает Совсун.

"Предыдущий транш МВД Авакова успешно "освоило", давайте выделим еще 800 млн грн сверху. Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они наконец поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций", - добавила Совсун.

Также читайте: 1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
кто буратину выстругал, - тот его и играет. Да, Арсен Борисович?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:36
+25
Для армии, которая защищает страну - у зебилов нет денег, зато на мусоров и ковидный фонд им не жалко потратить. Это все что нужно знать о зеленых мародерах.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:41
+17
Одна надежда, что юристы ЕС все скрупулёзно документируют, начиная с 19го года, чтоб эту зелёную шоблу побыстрей в тюрьму закрыть
показать весь комментарий
09.06.2021 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кто буратину выстругал, - тот его и играет. Да, Арсен Борисович?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:36 Ответить
это норма для населения, ставшего источником шерсти для разных стригалей, вроде авакова. Все нормально.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:37 Ответить
Одна надежда, что юристы ЕС все скрупулёзно документируют, начиная с 19го года, чтоб эту зелёную шоблу побыстрей в тюрьму закрыть
показать весь комментарий
09.06.2021 15:38 Ответить
Якого саме з ЕС?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:53 Ответить
Включи мізки .
показать весь комментарий
09.06.2021 16:15 Ответить
А сам ти свої мізки не здатен ввімкнути?
показать весь комментарий
09.06.2021 16:21 Ответить
Ти зепровокатор ?
показать весь комментарий
09.06.2021 20:02 Ответить
реальность показывает, что они этого не делают (и почти никогда не делали)
показать весь комментарий
09.06.2021 16:01 Ответить
а может выделите эти деньги из фонда содержания ВЕрховной Рады? , кабмина? конституционного суда?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:38 Ответить
не-не и еще раз не! либо аваке-собаке..либо на велике крадівництво (а это и строительство и оЗЕленение планеты всей и на ЗЕнематограф и хренЗЕпойми куда)))...но только не на медицину..
показать весь комментарий
09.06.2021 15:51 Ответить
А Рюкзаков тоже кушать хочет.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:39 Ответить
Для армии, которая защищает страну - у зебилов нет денег, зато на мусоров и ковидный фонд им не жалко потратить. Это все что нужно знать о зеленых мародерах.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:41 Ответить
О шиддовском правлении.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:43 Ответить
так им же вроде выделили из ковидного фонда уже раз
показать весь комментарий
09.06.2021 15:57 Ответить
Одна поправка - з ковідного фонду вони(зе) тільки крадуть .
показать весь комментарий
09.06.2021 20:04 Ответить
У МВД такие морды, что никак не нажрутся.
Может, снизите цены за отопление ?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:42 Ответить
СТОП, а врачам зарплату поднять не хотят?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:43 Ответить
та здрасьте... а при чем врачи к ковидному фонду? ))) (сарказм)))
показать весь комментарий
09.06.2021 15:52 Ответить
а зелёную жопу кто защищать будет ?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:55 Ответить
і за ковід виплатити
показать весь комментарий
09.06.2021 15:59 Ответить
с хера ли? у нас что эпидемия постоянно или что?)
а ментам замазать надо что б защищали и лояльно служили как скажут) и как надо)
показать весь комментарий
09.06.2021 16:11 Ответить
Ну как у соседей, кто будет защищать бульбафюрера или плешивого деда ))))
показать весь комментарий
09.06.2021 15:46 Ответить
А нашей Армии кто будет зарплату платить Московия или НАТО ?
показать весь комментарий
09.06.2021 15:48 Ответить
Зеле оно точно накер не вперлось....
в идеале что б ктото платил, а Зелькин мог бить себя в грудь и хвастаться обеспечением армии)
показать весь комментарий
09.06.2021 16:13 Ответить
"Голос" після виходу Притули несе взагалі повну ахінею.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:51 Ответить
800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 578
показать весь комментарий
09.06.2021 15:53 Ответить
а чо українські, індійські у першу чергу.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:54 Ответить
Авакова на нары!!!
показать весь комментарий
09.06.2021 15:55 Ответить
800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 9879
показать весь комментарий
09.06.2021 16:12 Ответить
Після Майдану краще жити стало Українцям , а гірше стало з приходом зе . Для цього його сюди і всунули . Попрошу не плутати період з 2014 - 2018 , і з 2019 і далі . Також є Українці , а є громадяни , мешканці України . Я ні в якому разі не маю на увазі національність - є , наприклад , Українець Петров , а є чмо медведчук .
показать весь комментарий
09.06.2021 20:13 Ответить
 
 