800 млн грн из "ковидного фонда" хотят выделить на доплаты МВД. На эти деньги все опорные больницы можно было бы обеспечить кислородными станциями, - нардеп "Голоса" Совсун

Правительство собирается рассмотреть на сегодняшнем заседании вопрос о выделении работникам структур МВД 800 млн грн из "ковидного фонда".

Об этом заявила народный депутат "Голоса" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Оцените эту насмешку. Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже больше месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонд - не приоритетные, а вот на доплаты полицейским - как раз то, что надо. Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции - 573 млн грн", - заявила Совсун.

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По словам депутата, в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Его сотрудникам назначали доплаты за пребывание в отпуске, на больничном, на учебе. Доплаты также шли в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19, утверждает Совсун.

"Предыдущий транш МВД Авакова успешно "освоило", давайте выделим еще 800 млн грн сверху. Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они наконец поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций", - добавила Совсун.

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