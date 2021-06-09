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Кремль продолжает навязывать Украине переговоры с российскими марионетками "ЛДНР", - замглавы МИД Боднар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кремль продолжает навязывать Украине переговоры с российскими марионетками

Попытки Кремля заставить Украину вести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе с российскими марионетками напрасны, этого никогда не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Замминистра напомнил, что Украина с целью окончания войны на востоке уже длительное время ведет переговоры со страной-агрессором - Российской Федерацией, которые осуществляются при посредничестве ОБСЕ в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы, а также при посредничестве Германии и Франции в Нормандском формате.

В то же время, по словам Боднара, Россия сознательно не выполняет договоренностей, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта

"Кремль продолжает попытки навязать нам свои правила игры, заставить нас разговаривать с марионетками. Но мы никогда не будем вести переговоры с главарями оккупированных территорий. Это красная линия, которую Украина никогда не переступит", - подчеркнул замглавы МИД.

Боднар отметил, что попытки Кремля ввести в заблуждение международную общественность своими безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, напрасны, а в эту откровенную ложь не верит никто в мире.

"Россия является стороной международного вооруженного конфликта, который начался с незаконной оккупации Крыма и сейчас продолжается на территории Донецкой и Луганской областей Украины - это правда, которую невозможно закамуфлировать ни пропагандой, ни голословными заявлениями", - добавил заместитель министра.

Также читайте: Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцины в конце мая, - Боднар

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
пускай сами с ними переговариваются, тем более и повод будет - плешигнома к ответу за МН17 призывают в Гааге.....
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09.06.2021 16:05
+5
Все правильно!! С марионетками никто не общается. Х...уйло затеяло это с самого начала расчитывая внедрить своих марионеток. но тут нестыковочка у кремля... упс... не повелась Украина!! И мир весь это видит и чмырит паРашу!!!
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09.06.2021 16:13
+4
ПТН ПНХ!
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09.06.2021 16:12
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пускай сами с ними переговариваются, тем более и повод будет - плешигнома к ответу за МН17 призывают в Гааге.....
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09.06.2021 16:05 Ответить
Надовго вистачить такої позиції?
Он, вже воду в Крим зібрались каччати...
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09.06.2021 16:06 Ответить
ПТН ПНХ!
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09.06.2021 16:12 Ответить
Все правильно!! С марионетками никто не общается. Х...уйло затеяло это с самого начала расчитывая внедрить своих марионеток. но тут нестыковочка у кремля... упс... не повелась Украина!! И мир весь это видит и чмырит паРашу!!!
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09.06.2021 16:13 Ответить
Они совсем рамсы потеряли.
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09.06.2021 16:17 Ответить
як проблеми - як тільки "навязують", одразу посилати нафУй ...
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09.06.2021 16:19 Ответить
Пусть донецкие республики и марионетки. Так марионетки должны разговаривать с марионетками! Ведь украинская власть - марионетка у госдепа США!
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09.06.2021 16:22 Ответить
а з водою це і справді жесть ! с*ка зелена косить під хлух*юватого ,та придурковатого ...бо вже розказують що репатриацию виміряють за окупацію за Донбас та Крим...
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09.06.2021 16:38 Ответить
Переговоры с донецкими урками недопустимы! Это будет означать их легализацию.
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09.06.2021 16:53 Ответить
Скоро маразматик байден встретится с убийцей х-лом, первый потихоньку сольет Украину, что он в принципе и делает как попал в белый дом, сначала порезав помощь утвержденную конгрессом, потом плавненько дал достроить сп2. Но, самое веселье впереди, одноклеточным безмозглым любителям байдена приготовиться!
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09.06.2021 17:04 Ответить
Нехай оті ОРДЛОвські мацквависери смолі втруть,а не сподіваються на якісь-там переговори,Псам місце в будці! А Дніпровська вода в Криму -уже на горизонті. А горизонт що ото є? Правильно,уявна лінія з"єднання поверхні землі знебом,до якої можна йти все життя,але ніколи не дістанешся. Пуцьку їм, а не воду! І нехай наші правителі тільки посміють заїкнутись про якусь реальну можливість зняття перемички на ПКК!
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09.06.2021 17:11 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.Тільки "забувають" сказати , що це - втілювана ним позиція.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт". Якби не Байден , Зе і далі повзав би на колінах та заглядав би путлеру в очі .
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09.06.2021 20:38 Ответить
 
 