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Спасатель ГСЧС Хоменко остановил мужчину, напавшего с ножом на девушку в Киеве, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатель ГСЧС Хоменко остановил мужчину, напавшего с ножом на девушку в Киеве, - МВД

Спасатель ГСЧС в Голосеевском районе Киева спас девушку, которой ножом угрожал неизвестный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Спасатель из окна маршрутного такси увидел, что на остановке общественного транспорта какой-то человек схватил девушку за волосы и пытается повалить на землю. Не теряя времени, Александр Хоменко, выбежал из автомобиля и оттолкнул нападавшего от девушки. Оказалось, что в момент нападения у злоумышленника был нож", - говорится в сообщении.

На остановке находились одни женщины. 

"Необходимо было сразу дать отпор агрессору, ведь было видно невооруженным глазом, что человек психически неуравновешенный", - добавили в МВД.

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Алексанндр заломил руку, пытаясь положить мужчину на землю. Через несколько попыток ему это удалось, но нападающий сильно травмировал спасателю руку. Истекая кровью, он держал нападающего на земле и, к счастью, появились еще двое прохожих, которые вызвали полицию на место происшествия.

Полицейские сразу вызвали для Александра скорую помощь и забрали нападающего в отделение полиции.

Уже через несколько дней, придя в себя от нападения, молодая девушка, на которую было совершено нападение психически больным человеком, нашла своего спасителя и выразила слова благодарности.

"Это не первый случай в жизни парня, который по зову сердца стал спасателем и по профессии. В 2018 году Александр Хоменко был награжден в номинации "Герой - спасатель года". Тогда мужчина стал свидетелем ДТП и не растерявшись, вытащил из горящего авто водителя и пассажирку с заднего сиденья, которая оказалась еще и беременна. Пытаясь, потушить пожар, он сам пострадал при взрыве, получил тяжелые ожоги. Именно этот случай и привел Александра в ряды ГСЧС Киевщины", - добавили в министерстве.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
Рятівник від Бога. Шана від нації.
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09.06.2021 16:11
+11
Шана та дяка такій Людині!
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09.06.2021 16:23
+8
не гони
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09.06.2021 16:14
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Рятівник від Бога. Шана від нації.
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09.06.2021 16:11 Ответить
Блин могут и посадить за превышение самообороны: гнался за преступником и тот пострадал как минимум психически, уже и справка есть.
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09.06.2021 16:12 Ответить
не гони
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09.06.2021 16:14 Ответить
Не гоню и вы не гоните.
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09.06.2021 16:18 Ответить
Странная у Вас,у зебилов,логика...
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09.06.2021 16:24 Ответить
Це просто логіка наших прокурорів.
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09.06.2021 16:31 Ответить
ваших в смысле - венгерских? да у вас у венгров все через жопу, я не удивлен.
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09.06.2021 18:29 Ответить
У вас якісь проктологічні погляди на життя Рятувальник ДСНС Хоменко зупинив чоловіка, який напав з ножем на дівчину в Києві, - МВС - Цензор.НЕТ 974.
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09.06.2021 20:08 Ответить
Да очень странная у вас зебилов логика.
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09.06.2021 16:52 Ответить
Если бы каждый спасающий трясся за свою шкуру, то жертв среди населения было бы на порядок больше.
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09.06.2021 17:07 Ответить
Абсолютно верно, но осуждённых за это было бы меньше.
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09.06.2021 20:18 Ответить
Для того они и Герои, чтобы спасать людей самопожертвованием.
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09.06.2021 23:19 Ответить
А правоохранительные органы для того что бы сажать их за это.
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10.06.2021 07:59 Ответить
Шана та дяка такій Людині!
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09.06.2021 16:23 Ответить
а бабы на остановке почему не вызывали копов? и скорую???
спасибо, Александр!
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09.06.2021 16:43 Ответить
Із тих, кого називають "небайдужі громадяни".
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09.06.2021 17:06 Ответить
Спасибо тебе, Человек!
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09.06.2021 18:30 Ответить
Надеюсь его финансово поощрили. Герой молодец, похлопали по плечу. Дважды. А мог ведь и смертельное получить. Его родственникам потом те благодарности будут ни к чему. Вот вечно дураков спасают, а почему дураков? Потому что умные люди, избегают непонятных ситуаций. Но парень все равно мужик!
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09.06.2021 19:22 Ответить
 
 