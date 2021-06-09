Спасатель ГСЧС Хоменко остановил мужчину, напавшего с ножом на девушку в Киеве, - МВД
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Спасатель ГСЧС в Голосеевском районе Киева спас девушку, которой ножом угрожал неизвестный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Спасатель из окна маршрутного такси увидел, что на остановке общественного транспорта какой-то человек схватил девушку за волосы и пытается повалить на землю. Не теряя времени, Александр Хоменко, выбежал из автомобиля и оттолкнул нападавшего от девушки. Оказалось, что в момент нападения у злоумышленника был нож", - говорится в сообщении.
На остановке находились одни женщины.
"Необходимо было сразу дать отпор агрессору, ведь было видно невооруженным глазом, что человек психически неуравновешенный", - добавили в МВД.
Алексанндр заломил руку, пытаясь положить мужчину на землю. Через несколько попыток ему это удалось, но нападающий сильно травмировал спасателю руку. Истекая кровью, он держал нападающего на земле и, к счастью, появились еще двое прохожих, которые вызвали полицию на место происшествия.
Полицейские сразу вызвали для Александра скорую помощь и забрали нападающего в отделение полиции.
Уже через несколько дней, придя в себя от нападения, молодая девушка, на которую было совершено нападение психически больным человеком, нашла своего спасителя и выразила слова благодарности.
"Это не первый случай в жизни парня, который по зову сердца стал спасателем и по профессии. В 2018 году Александр Хоменко был награжден в номинации "Герой - спасатель года". Тогда мужчина стал свидетелем ДТП и не растерявшись, вытащил из горящего авто водителя и пассажирку с заднего сиденья, которая оказалась еще и беременна. Пытаясь, потушить пожар, он сам пострадал при взрыве, получил тяжелые ожоги. Именно этот случай и привел Александра в ряды ГСЧС Киевщины", - добавили в министерстве.
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спасибо, Александр!