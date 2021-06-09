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Пациента, у которого были поражены 100% лёгких, спасли в Днепре

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Пациента, у которого были поражены 100% лёгких, спасли в Днепре

В реанимации мужчина провел месяц. Сейчас он уже в обычной палате и дышит самостоятельно, хоть легкие по-прежнему серьезно поражены.

Об том рассказал главврач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Анатолий из Днепровского района, села Николаевка, очень тяжело заболел 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочери, а она - медик, то родные начали готовиться к самому тяжелому. Было 100% поражения легких", - рассказал глава медучреждения.

Сейчас пациента уже перевели из реанимации.

"Счастье, что он сегодня уже сам дышит, держит давление, правильное сердцебиение", - рассказал Рыженко.

Врач отмечает, что пока у пациента, еще наблюдается серьезное поражение легких и фиброз. Впереди его ждет продолжительная реабилитация.

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Автор: Ольга Лузан
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повезло Анатолию
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09.06.2021 16:40 Ответить
Дай бог ему здоровья.
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09.06.2021 16:44 Ответить
про поражение лёгких написали а какая сатурация была ? насколько понимаю это может быть абсолютно не взаимосвязано . бывает сатурация 93% при 55% процентном поражении и сатурация 80% при 15% поражении
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09.06.2021 18:32 Ответить
Кацапизовані, -- не ,,легких", а легень.
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09.06.2021 20:02 Ответить
 
 