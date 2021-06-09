Пациента, у которого были поражены 100% лёгких, спасли в Днепре
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В реанимации мужчина провел месяц. Сейчас он уже в обычной палате и дышит самостоятельно, хоть легкие по-прежнему серьезно поражены.
Об том рассказал главврач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.
"Анатолий из Днепровского района, села Николаевка, очень тяжело заболел 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочери, а она - медик, то родные начали готовиться к самому тяжелому. Было 100% поражения легких", - рассказал глава медучреждения.
Сейчас пациента уже перевели из реанимации.
"Счастье, что он сегодня уже сам дышит, держит давление, правильное сердцебиение", - рассказал Рыженко.
Врач отмечает, что пока у пациента, еще наблюдается серьезное поражение легких и фиброз. Впереди его ждет продолжительная реабилитация.
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