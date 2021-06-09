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Кабмин усовершенствовал порядок применения оружия и техники ВМС в мирное время

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин усовершенствовал порядок применения оружия и техники ВМС в мирное время

Кабинет Министров усовершенствовал порядок применения боевой техники и оружия военнослужащими ВМС ВСУ в мирное время в случае выполнения ими задач по охране подводного пространства в пределах территориального моря Украины.

Такие изменения приняты сегодня на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Изменения вводятся в связи с принятием 4 марта 2020 г. Закона Украины "О национальной безопасности".

Постановлением Кабмина предусмотрено:

  • совершенствование порядка применения боевой техники, оружия соединениями, воинскими частями, подразделениями и военнослужащими ВМС ВСУ;
  • распределение полномочий между Главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом ВСУ о праве принятия решения на применение оружия;
  • предоставление прав командующему Морского командования принимать решение о применении оружия для осуществления предупредительного бомбометания и гранатометания.

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Автор: Володимир Янченко
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Залишилось дочекатись мирного часу. Так, зелохі?
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09.06.2021 17:02 Ответить
Ну и ..скажем дружно спасибо Германии за ....Северный поток -2.....Многоуровневый! Дающий возможность контролировать фсье !!!! Балтийское море....а ПАЧЕМУ НЕТ????
Некоторое оборудование, в том числе предназначенное для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», размещают на объектах газопровода «Турецкий поток», утверждают украинские эксперты. Они предположили, что эти системы могут установить на «Голубом потоке».А почему не на Северном потоке??? Им кто то мешает????

В исследовании напомнили о советской концепции трех рубежей системы освещения надводной обстановки. Согласно ей, первый рубеж - это океанская операционная зона, второй - дальняя морская операционная зона, а третий - ближняя морская операционная зона. По мнению украинских экспертов, российская сторона развертывает на Черном море оборудование, предназначенное для третьей зоны.
Как утверждается в публикации, в начале прошлого года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 км от береговой линии РФ развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608. Благодаря ему можно контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря в радиусе около 200 км.
Кроме того, в регионе продолжают размещать стационарные гидроакустические комплексы «Рациональность-ВГ5», которые «с большой вероятностью» интегрируют в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), полагают авторы исследования.

«На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав Новороссийской военно-морской базы. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч», - указано в статье Defence Express.
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09.06.2021 17:42 Ответить
то есть - стрелять вообще запретили....
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09.06.2021 21:11 Ответить
 
 