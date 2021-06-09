Кабмин усовершенствовал порядок применения оружия и техники ВМС в мирное время

Кабинет Министров усовершенствовал порядок применения боевой техники и оружия военнослужащими ВМС ВСУ в мирное время в случае выполнения ими задач по охране подводного пространства в пределах территориального моря Украины.

Такие изменения приняты сегодня на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Изменения вводятся в связи с принятием 4 марта 2020 г. Закона Украины "О национальной безопасности".

Постановлением Кабмина предусмотрено:

совершенствование порядка применения боевой техники, оружия соединениями, воинскими частями, подразделениями и военнослужащими ВМС ВСУ;

распределение полномочий между Главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом ВСУ о праве принятия решения на применение оружия;

предоставление прав командующему Морского командования принимать решение о применении оружия для осуществления предупредительного бомбометания и гранатометания.

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