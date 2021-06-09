Кабмин усовершенствовал порядок применения оружия и техники ВМС в мирное время
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Кабинет Министров усовершенствовал порядок применения боевой техники и оружия военнослужащими ВМС ВСУ в мирное время в случае выполнения ими задач по охране подводного пространства в пределах территориального моря Украины.
Такие изменения приняты сегодня на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Изменения вводятся в связи с принятием 4 марта 2020 г. Закона Украины "О национальной безопасности".
Постановлением Кабмина предусмотрено:
- совершенствование порядка применения боевой техники, оружия соединениями, воинскими частями, подразделениями и военнослужащими ВМС ВСУ;
- распределение полномочий между Главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом ВСУ о праве принятия решения на применение оружия;
- предоставление прав командующему Морского командования принимать решение о применении оружия для осуществления предупредительного бомбометания и гранатометания.
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Некоторое оборудование, в том числе предназначенное для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», размещают на объектах газопровода «Турецкий поток», утверждают украинские эксперты. Они предположили, что эти системы могут установить на «Голубом потоке».А почему не на Северном потоке??? Им кто то мешает????
В исследовании напомнили о советской концепции трех рубежей системы освещения надводной обстановки. Согласно ей, первый рубеж - это океанская операционная зона, второй - дальняя морская операционная зона, а третий - ближняя морская операционная зона. По мнению украинских экспертов, российская сторона развертывает на Черном море оборудование, предназначенное для третьей зоны.
Как утверждается в публикации, в начале прошлого года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 км от береговой линии РФ развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608. Благодаря ему можно контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря в радиусе около 200 км.
Кроме того, в регионе продолжают размещать стационарные гидроакустические комплексы «Рациональность-ВГ5», которые «с большой вероятностью» интегрируют в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), полагают авторы исследования.
«На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав Новороссийской военно-морской базы. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч», - указано в статье Defence Express.