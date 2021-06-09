Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков до сих пор не найден, поиски продолжаются, - Бутусов
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Поиски офицера ГПСУ Алексея Черткова продолжаются уже больше недели. Его родители живут в оккупированном Крыму. Информации о том, что Чертков легально пересекал границу, нет.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Правоохранительные органы продолжают поиск капитана 1 ранга Черткова, который ушел из дома в 6.30 1 июня, но не явился на службу", - отметил он.
По данным Бутусова, нет информации о том, что Чертков легально выехал за пределы Украины.
"Родители Черткова, по данным правоохранителей, проживают в оккупированном Крыму, однако проверить, известно ли им что-либо о местонахождении сына не представляется возможным", - добавил журналист.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.
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Баканов пленки клеит.
посадить Порошенка , чтобы не мешал капитулировать перед кремлевскими ублюдками и убийцами !
Це робота СБУ, в першу чергу і контррозвідки !
По информации портала, турецкая компания Albayraklar Group заявила о подготовке к серийному выпуску подводных дронов, внешне неотличимых от морского ската. Турецкий подводный робот получил название WATTOZZ, что созвучно турецкому слову vatoz - морской скат.
Разработчики дрона заявляют, что благодаря техническим характеристикам и примененным материалам их робота нельзя обнаружить при помощи современных систем отслеживания подводных объектов. Кроме того, турецкий подводный дрон даже внешне почти неотличим от морского ската. Робот оснащается двумя камерами и встроенной боевой частью. Управляется подводный дрон посредством гидроакустических сигналов, аналогичных издаваемым подводными млекопитающими.
WATTOZZ может вести наблюдение и разведку, а также атаковать вражеские корабли и подводные лодки. Для этого робот или группа роботов могут прилипнуть к корпусу корабля и активировать свою боевую часть, сработав в качестве подвижной морской мины.
Украинародители потакая алкашам Х#йлукак правило ускоряют отправку оных на тот свет.
Або викрадений, або вбитий - можливо і те і інше