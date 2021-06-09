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На выходных центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 14 регионах Украины, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

На выходных центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 14 регионах Украины, - Минздрав

На выходных, 12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, на выходных будут работать:

- во Львовской области - восемь центров. Из них три - во Львове, по одному — в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области - семь центров. Из них четыре - в Одессе, по одному - в Балте, Черноморске и Измаиле;
- в Полтавской области - пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
- в Херсонской области - три центра в Херсоне;
- в Черновицкой области - два центра в Черновцах;
- в Киевской области - два центра, в Броварах и Белой Церкви;
- в Киеве - один центр;
- в Тернопольской области - один центр в Тернополе;
- в Ривненской области - один центр в Ривном;
- в Днепропетровской области - один центр в Днепре;
в Хмельницкой области - один центр в Хмельницком;
- в Житомирской области - один центр в Житомире;
- в Черкасской области - один центр в Черкассах;
- в Донецкой области - один центр в Мариуполе.

Делать прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech.

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Автор: Богдан Гуньковський
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- масової евтаназії
- вакцинації?
- а я як сказав?
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09.06.2021 17:15 Ответить
У зебилов все через задницу: понаоткрывали центров, а вакцину нормальную так и не завезли в достаточном количестве. Кто захочет массово колоть себе китайский фуфломицин?
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09.06.2021 18:59 Ответить
 
 