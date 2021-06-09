Комитет Рады поддержал законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Раде принять президентские законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

"По результатам рассмотрения проекта Закона об основах национального сопротивления (рег. №5557) и проекта Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления "(реестр. №5558) Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять оба законопроекта за основу", - говорится в сообщении.

В случае принятия законопроекта Радой численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления", а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

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