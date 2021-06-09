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Комитет Рады поддержал законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Рады поддержал законопроекты

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Раде принять президентские законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

"По результатам рассмотрения проекта Закона об основах национального сопротивления (рег. №5557) и проекта Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления "(реестр. №5558) Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять оба законопроекта за основу", - говорится в сообщении.

В случае принятия законопроекта Радой численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления", а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Чудны твои дела , Господи .
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09.06.2021 17:02 Ответить
" Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления",Источник: https://censor.net/ru/n3270420"
Это все, что надо знать.
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09.06.2021 17:03 Ответить
В реале сокращают, но принимают закон ни о чем с трескучим названием - зебилы кивают гривами и хавают...
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09.06.2021 17:09 Ответить
Зачем гнаться за увеличением численности, когда на уже существующих толком денег не хватает, а кое-где необходима и оптимизация? Очередной хитроумный план, запугаем противника надутыми циферками?
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09.06.2021 17:09 Ответить
..этого еще и мало..тыс 350-400 нужно и только полевых.. а паркетных посчитать по нормативам нато..северную террриторию теперь ведь еще укреплять нужно, бацка то у себя для руцке зольдатен базы организует,100 пиццот % !...
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09.06.2021 17:37 Ответить
Зрада однозначно.
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09.06.2021 19:44 Ответить
 
 