Идет массированная DDOS-атака на киевский дата-центр. Возможны перебои в работе сервисов, - КГГА

Городские системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на киевский коммунальный дата-центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе… Все персональные данные пользователей надежно защищены", - следует из сообщения.

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