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Идет массированная DDOS-атака на киевский дата-центр. Возможны перебои в работе сервисов, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Городские системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на киевский коммунальный дата-центр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.
"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе… Все персональные данные пользователей надежно защищены", - следует из сообщения.
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ПС. Исчё бы кашпировскава закупили.