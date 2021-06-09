РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13642 посетителя онлайн
Новости Киевские новости
2 689 8
КГГА (2929) киберпреступление (752) кибербезопасность (637)

Идет массированная DDOS-атака на киевский дата-центр. Возможны перебои в работе сервисов, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Идет массированная DDOS-атака на киевский дата-центр. Возможны перебои в работе сервисов, - КГГА

Городские системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на киевский коммунальный дата-центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе… Все персональные данные пользователей надежно защищены", - следует из сообщения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заблокирована кибератака спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти, - СБУ

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну заблокируют канализацию на 2 дня и шо? Не обосремся же по уши бо патриоты!
показать весь комментарий
09.06.2021 17:13 Ответить
Может надо отменить налоги нашим айтишникам ? Они наше будущее . Помогут , если что ...
показать весь комментарий
09.06.2021 17:16 Ответить
С чего ж тогда будет получать 600 тыщ компенсацию муж венедиктовой - "начальник" "киберполиции"?
показать весь комментарий
09.06.2021 18:02 Ответить
Этот сраный дата-центр и без всяких атак постоянно лежит.
показать весь комментарий
09.06.2021 17:30 Ответить
Нехрен ****** пакупать. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510
ПС. Исчё бы кашпировскава закупили. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4510
показать весь комментарий
09.06.2021 17:31 Ответить
Таварисчу с атбитай халавой закупившему ****** асобаё спасиба. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 7658 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 7658 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 7658
показать весь комментарий
09.06.2021 17:33 Ответить
Ну бачили ж 73% за кого голосували - потерплять
показать весь комментарий
10.06.2021 07:04 Ответить
А причем тут ****** абарудование датабаксерссентра к 73%. Это как праисфотсво клепторастом канфектов к руководству страной. Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 4517 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 8740 Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА - Цензор.НЕТ 8740
показать весь комментарий
10.06.2021 11:18 Ответить
 
 