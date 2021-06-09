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Новости За рубежом
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ФСБ в 2019 году отравила российского писателя Быкова так же, как позднее - Навального, - The Insider и Bellingcat

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФСБ в 2019 году отравила российского писателя Быкова так же, как позднее - Навального, - The Insider и Bellingcat

Дмитрий Быков попал в больницу в апреле 2019 года во время поездки по регионам России. Ему чудом удалось избежать смерти. В покушении участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. И точно так же за писателем до отравления долго вели слежку, а после отравления - заявляли, что он нетранспортабелен.

Речь об этом идет в расследовании The Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу. В Уфе его госпитализировали в тяжелом состоянии, ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Точный диагноз Быкова врачи не озвучивали. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.

Журналисты выяснили, что в покушении на Быкова участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. The Insider и Bellingcat называют имена отравителей - Владимир Паняев из Второй службы ФСБ и Иван Осипов из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ).

Читайте: Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Яд они, предположительно, нанесли на одежду писателя в гостинице Domina в Новосибирске, куда Дмитрий Быков и его жена Екатерина Кевхишвили заселились 13 апреля.

Весь следующий день 14 апреля Быков чувствовал себя отлично и 15 апреля вместе с супругой прилетел в Екатеринбург. А вот утром 16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел отравленную одежду, предполагают расследователи. В самолете писателю стало плохо, началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота.

Также читайте: Яд для отравления торговца оружием Гебрева могли перевезти из РФ в дипломатическом багаже, - Bellingcat

У Быкова было много общих симптомов с Навальным, а местные врачи пытались помешать его транспортировке в Москву. Точный диагноз так и не был поставлен. При этом опрошенные журналистами врачи считают, что никакие естественные причины не могли бы вызвать такую картину.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Шановний білінгкет, а що там з вагнерівцями у Білорусі? Забули?
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09.06.2021 17:20
+12
галімий шовініст, як і всі кацапи.
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09.06.2021 17:22
+6
Это уже неактуально. Байден наконец оттаял. Все время звонит украинскому лидеру, советуется.
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09.06.2021 17:22
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Мужественный человек Быков. Не ожидал. А Бутерброд эпически опозорился.
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09.06.2021 17:19 Ответить
галімий шовініст, як і всі кацапи.
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09.06.2021 17:22 Ответить
нет
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10.06.2021 00:50 Ответить
Шановний білінгкет, а що там з вагнерівцями у Білорусі? Забули?
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09.06.2021 17:20 Ответить
Это уже неактуально. Байден наконец оттаял. Все время звонит украинскому лидеру, советуется.
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09.06.2021 17:22 Ответить
Они плотно работают над вопросом

03.‎05.‎2021

‎Между юридической фирмой Hadef & Partners LLC и руководителем проекта Bellingcat Eliot Ward Higgins о достигнута предварительная договоренность о покупке Hadef & Partners LLC авторских прав на анонсированный фильм Bellingcat об Украине.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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09.06.2021 18:58 Ответить
Ну просто які анонси фільму були яскраві, потім сказали, що буде не фільм, а текстове розслідування, а тепер вже місяці два як ніщо більше не обіцяють(
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09.06.2021 17:26 Ответить
Фиолетово . Пусть они сожрут друг друга . У этого "писателя" было путешествие по регионам россии? Ему чудом удалось избежать смерти ? Это его проблема и проблема с головой его народа .
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09.06.2021 17:26 Ответить
А тем временем Меркель ждёт пенсии и новой должности.
Поэтому даже "обеспокоенности" от Запада не будет.
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09.06.2021 17:43 Ответить
Во всём подряд - или в конкретных случаях?
Кто, по-вашему, Боинг сбил?
Кто "новичком" Скрипалей и Навального отравил?
Кто склады в Чехии взорвал?
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09.06.2021 18:06 Ответить
Значит, слушайте сюда:
1. В деле MH-17 прокуратура Нидерландов провела расследование и выдвинула обвинения российским военным. Сейчас идёт суд.
2. Дело Скрипалей расследовал скрупулёзно Скотленд-Ярд. Но, премьер Тереза Мей, не получив поддержки от Меркель и Трампа, не передала дело в суд.
3. Прокуратура Германии на основании результатов анализов от секретной лаборатории Бундесвера, квалифицировала состояние Навального, как отравление боевым химическим веществом семейства "Новичок".
Это всё - не журналисты, не лозунги политиков.
Это всё - решения правоохранительных органов, которые исходят только, когда на руках "железобетонные" улики и доказательства.
----------------------------------
PS. Вас попрошу на выход с украинского форума. Отбеливайте преступников на российских сайтах.
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09.06.2021 19:12 Ответить
Не забывайте вставлять в такие посты взрыв самолета Президента Польши. Наличие взрывчатки подтверждено лабораторными исследованиями. Самолет перед этим обслуживался в РФ.
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09.06.2021 22:13 Ответить
Меркель думает о своём государстве и людях.
СП2 выгоден Германии? Выгоден. Вот и всё
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09.06.2021 18:17 Ответить
Ваша Меркель отстой
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09.06.2021 22:58 Ответить
Кремлёвскому ублюдку не избежать Гааги !
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09.06.2021 18:02 Ответить
По материалам расследования уже можно снимать многосерийных ДЕТЕКТИВНО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ сериал "ГОСОТРАВИТЕЛИ"!
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09.06.2021 18:06 Ответить
Реально уверенны , что все эти люди и можна список увеличить , были отравленны!!
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09.06.2021 18:18 Ответить
А что там в **********?
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09.06.2021 19:00 Ответить
_У боранов рашисты напали на ЕС и НАТО, убили высшее политическое и военное руководство - а они что? Про писателя внутре расии! Ну не длббы, а?! А слона-то я и не приметил...
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09.06.2021 19:32 Ответить
Новодворскую также убили в больнице.

Кремль не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Лишь шепнёт он и ставят кресты
Люди в белых халатах.

Люди в белых халатах
Вот опять уже ставят кресты.

И дыхание станет трудней,
И страданья закружат в палатах,
Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах.

Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах

У постели склонились твоей.
В этом мире тебя уже нет,
Но ещё открываешь глаза ты,
А за собой уходя гасят свет

Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах.
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09.06.2021 22:04 Ответить
Прямо какая-то страна убийц!
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09.06.2021 22:22 Ответить
Зачем они с таким упорством травят ядом от которого не умирают. Это какая-то тупость.
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09.06.2021 22:52 Ответить
 
 