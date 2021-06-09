ФСБ в 2019 году отравила российского писателя Быкова так же, как позднее - Навального, - The Insider и Bellingcat
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дмитрий Быков попал в больницу в апреле 2019 года во время поездки по регионам России. Ему чудом удалось избежать смерти. В покушении участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. И точно так же за писателем до отравления долго вели слежку, а после отравления - заявляли, что он нетранспортабелен.
Речь об этом идет в расследовании The Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.
Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу. В Уфе его госпитализировали в тяжелом состоянии, ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Точный диагноз Быкова врачи не озвучивали. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.
Журналисты выяснили, что в покушении на Быкова участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. The Insider и Bellingcat называют имена отравителей - Владимир Паняев из Второй службы ФСБ и Иван Осипов из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ).
Яд они, предположительно, нанесли на одежду писателя в гостинице Domina в Новосибирске, куда Дмитрий Быков и его жена Екатерина Кевхишвили заселились 13 апреля.
Весь следующий день 14 апреля Быков чувствовал себя отлично и 15 апреля вместе с супругой прилетел в Екатеринбург. А вот утром 16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел отравленную одежду, предполагают расследователи. В самолете писателю стало плохо, началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота.
У Быкова было много общих симптомов с Навальным, а местные врачи пытались помешать его транспортировке в Москву. Точный диагноз так и не был поставлен. При этом опрошенные журналистами врачи считают, что никакие естественные причины не могли бы вызвать такую картину.
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03.05.2021
Между юридической фирмой Hadef & Partners LLC и руководителем проекта Bellingcat Eliot Ward Higgins о достигнута предварительная договоренность о покупке Hadef & Partners LLC авторских прав на анонсированный фильм Bellingcat об Украине.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Поэтому даже "обеспокоенности" от Запада не будет.
Кто, по-вашему, Боинг сбил?
Кто "новичком" Скрипалей и Навального отравил?
Кто склады в Чехии взорвал?
1. В деле MH-17 прокуратура Нидерландов провела расследование и выдвинула обвинения российским военным. Сейчас идёт суд.
2. Дело Скрипалей расследовал скрупулёзно Скотленд-Ярд. Но, премьер Тереза Мей, не получив поддержки от Меркель и Трампа, не передала дело в суд.
3. Прокуратура Германии на основании результатов анализов от секретной лаборатории Бундесвера, квалифицировала состояние Навального, как отравление боевым химическим веществом семейства "Новичок".
Это всё - не журналисты, не лозунги политиков.
Это всё - решения правоохранительных органов, которые исходят только, когда на руках "железобетонные" улики и доказательства.
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PS. Вас попрошу на выход с украинского форума. Отбеливайте преступников на российских сайтах.
СП2 выгоден Германии? Выгоден. Вот и всё
Кремль не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Лишь шепнёт он и ставят кресты
Люди в белых халатах.
Люди в белых халатах
Вот опять уже ставят кресты.
И дыхание станет трудней,
И страданья закружат в палатах,
Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах.
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах
У постели склонились твоей.
В этом мире тебя уже нет,
Но ещё открываешь глаза ты,
А за собой уходя гасят свет
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах.