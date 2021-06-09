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Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область прибыл на передовую.

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов

Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 01
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 02
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 03
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 04
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+48
Голову прикривати треба. А, ні, забув, це ж павільйонів зйомка
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09.06.2021 17:23
+40
Опять в бутафорию поиграл? Сколько там км. было до реальной передовой? 7 или 10?
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09.06.2021 17:23
+31
Далеко ще?
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 9638

-Ще трохи и выйдем на позицию
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 7634 Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 2623
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09.06.2021 17:51
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Страница 2 из 2
В бійців то так, але влада...
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09.06.2021 18:21 Ответить
А чого воно свою шмару на з'йомки не взяло?!
Вона б тим часом фотки позицій з прив'язкою повикладала обдроченцям!
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09.06.2021 18:29 Ответить
С привязкой к Пуще-Водицы?
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09.06.2021 19:46 Ответить
шлема без шлема. Только феерический идиот из секты 73% поверит, что зелупа был на передовой.
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09.06.2021 18:30 Ответить
Ну не для вас же это все, а для 73%... вам 27% даже пуля в его голове будет фейком... у каждого продавца свои покупатели... в Украине любят сладкое, но цирк все же больше Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 3735
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09.06.2021 23:28 Ответить
Жаль у тебя, туриста бестолкового, такого понимания нет...
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09.06.2021 18:38 Ответить
- ну шо вам Фима сказать за нашего броненосца...
- я вас умоляю...от вам обязательно надо испортить мине аппетит?
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 1099

...
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09.06.2021 18:41 Ответить
Бронєносєц "Зєльонкін"
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10.06.2021 07:33 Ответить
нафиг тот шлем нужен бутофорский ему
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09.06.2021 18:43 Ответить
шлемазл и без шлема? не кошерно
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09.06.2021 18:44 Ответить
хоть я не еврей а трех найиональный богаллах
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09.06.2021 19:56 Ответить
Иными словами он сказал: "Денег нет, но вы держитесь!"
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09.06.2021 18:44 Ответить
Кстати о патриотах. Свободу Семенченко, твари !
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09.06.2021 18:44 Ответить
Тема бизнеса Порошенко "на крови" - обдолбышенм поднималась?
А про обстоятельства гибели сержанта Журавель?
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09.06.2021 18:49 Ответить
Да, воины настоящие патриоты, не то что ты четырежды уклонист...
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09.06.2021 18:53 Ответить
Зе-чмо



.
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09.06.2021 19:08 Ответить
ЗЕленый Бронетемкин Поносец... Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 5643 повелитель видосиков, укротитель флешмобов, мессия для его адептов, у которых "широкий кругозор - от ларька до нашей бакалеи..."
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09.06.2021 19:08 Ответить
Умничка .Только ЗЕ а не ПО взял Медведчука за жабры .А ПО целовал МЕ в ЖО .
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09.06.2021 19:43 Ответить
Ты сейчас на бутылке сидишь, срань, не заметил?
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09.06.2021 22:11 Ответить
Если кто то меня будет спрашивать .Мама,я пошел на войну.Какой ты царь вова,ты поц,слушай шо мамам говорит.
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09.06.2021 19:10 Ответить
А шо ты вова идешь на войнув в свадебных туфлях,если ты умрешь то в чем я тебя буду хоронить?
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09.06.2021 19:13 Ответить
Як він там представлявся військовим?Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 3641
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09.06.2021 19:27 Ответить
не лох, 43 рочки
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10.06.2021 17:09 Ответить
і ніхто йому ногу не підставив, шкода; а можна було списати скручену голову на спотикання і невдале падіння...
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09.06.2021 20:01 Ответить
Это на таких, как они держится, а не на таких, как ты, четырехкратный дезертир.
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09.06.2021 20:04 Ответить
"Опять на Донбассе. Опять - на передовой..."
второй раз за 2 года, это прямо рекорд для главнокомандующего! Не то что проклятый Порошенко!!!
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09.06.2021 20:08 Ответить
А шапочку чого не вдягнув? Мабуть дуже далеко!
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09.06.2021 20:08 Ответить
знімали біля Конча-Заспи?
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09.06.2021 20:26 Ответить
Да снимать могли и на Донбассе , только оно ж тупое и не любит слушать правду , по тому на встречу с ним подбирают отборных жополизов и карьеристов.
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09.06.2021 20:34 Ответить
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 9044
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09.06.2021 21:15 Ответить
В советской армии была пословица : Чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона . И только теперь я понял , на кой хер , Ослу лярд деревьев понадобился .Этот дебил вообще не понимает , какие ДУБЫ укрепляли совок , который добросовесно сдох и за которым оно так скучает.
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09.06.2021 20:32 Ответить
Чому по сухенькому йде....а там де вода по шию-ні?
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09.06.2021 20:49 Ответить
Знову затвори у всього опорного пункту позабирали ?
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09.06.2021 20:50 Ответить
Конечно понимание. кто шашлык ест . а кто в окопе . все по чесночку.....Просто окуеть...
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09.06.2021 20:53 Ответить
И опять на чучундре ни шевронов, ни флага...
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09.06.2021 21:04 Ответить
Если б еще президент был патриотом, цены б ему не было. А так - просто "беременная лягушка",она же Нелох, который не стратег и так далее. Как говорила Эллочка-людоедка - мрак!
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09.06.2021 22:20 Ответить
Порошенко був - не цінували )
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09.06.2021 22:52 Ответить
Його не цінували з 2004, коли був любим другом ющенка
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09.06.2021 22:57 Ответить
ребята. найдите ему каску поприличней. А то в этой как грибок на краю леса. Вы же видите, ходит без каски, а почему, потому что смеются даже в Саратове. Хомчак неможет, он когда то даже бронежилетне той стороной нацепил.
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09.06.2021 22:51 Ответить
это шо такое? это передовая? это преЗЕ тащится по зеленке не боясь растяжек и снайперов? так в каких зарослях это фуфло снималось и где????
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 1486

...
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09.06.2021 23:21 Ответить
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 8787
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09.06.2021 23:46 Ответить
😂
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10.06.2021 00:07 Ответить
кака така передовая? не ,не слышали
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10.06.2021 08:19 Ответить
Как бы любители Порошенко не махали тут шашкой, даже Янина будучи на передовой ничего не смогла сделать и сказать,когда наши военные хорошо отзывались о Зеленском.
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09.06.2021 23:37 Ответить
Господи, Вовочка...Не мешался бы ты у ребят под ногами...Порошенко на передовую с клубникой и тут же следом Вовочка туда же, но без всего......главное снимочки и видосики о себе, любимом. Когда уже закончится этот детский сад ?
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09.06.2021 23:47 Ответить
Вова, нах ты туда полез? Порох антиснайперский комплекс привез и клубнику, - а, ты, чучело огородное, что привез, кроме себя любимого?!
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09.06.2021 23:51 Ответить
Пєрєдовік🤣🤣🤣
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10.06.2021 01:06 Ответить
Шо пашол ваивать?? Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 6146
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10.06.2021 01:33 Ответить
Какой же он лживый и позорный чмырь!этот зеЛя
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10.06.2021 01:55 Ответить
"Зеленский на передовой".Уже смешно !
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10.06.2021 03:24 Ответить
Брехливий ворог України.
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10.06.2021 04:34 Ответить
От, гидота.
Якого ти поперлося до хлопців ?
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10.06.2021 05:43 Ответить
что то видосика нет, видать опять проболтался, что Нелох ...
галиматья от подоляка, мы верим аваковскому кловану
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10.06.2021 06:30 Ответить
ну крутой)) и морда серьезная))
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10.06.2021 06:38 Ответить
"На таких патриотах" ви, сукі, весь час їздите!
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10.06.2021 07:11 Ответить
А помните как это чмо быковало - я не лох, мне сорок два?
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10.06.2021 07:38 Ответить
Гіршим, ніж Блазень у броніку на широких єврейських грудях, може бути лише розжирілий олігарх, ряджений у форму ЗСУ
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10.06.2021 08:02 Ответить
а из-за таких Штопанных малоПИД,,,,роских, бениных нарко-Дегенератов и заслуженных уклонистов Украина проигрывает на всех "фронтах"....
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10.06.2021 08:34 Ответить
опять этот шлемазл УСТАВ НАРУШАЕТ-неуставная форма,шлем,броня.+амое главное-нет знаков различия.
резидент-зеленый человечек в кресле главнокомандующего воюющей страны.
это какой-то позор...
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10.06.2021 13:02 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область прибыл на передовую. Источник: https://censor.net/ru/n3270431

ОТ ДЕ КАЦАПСЬКІ СНАЙПЕРИ КОЛИ ВОНИ ТАК ПОТРІБНІ ? Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 2624
СВОЄ Зелене ЛАЙНО НЕ ЧІПАЮТЬ Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 7914
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10.06.2021 15:00 Ответить
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 1214
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10.06.2021 15:03 Ответить
Чудово! Слів не треба.
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10.06.2021 15:15 Ответить
А Зеленський як і Янукович...не там служив. Співпадіння?
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10.06.2021 23:54 Ответить
А Зеленский привез этим патриотам хоть какую-нибудь помощь?
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11.06.2021 07:49 Ответить
Прям справжній генералісімус!!!
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11.06.2021 11:26 Ответить
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