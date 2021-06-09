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Террористы в ОРДО ограничили выезд детей старше 14 лет, у которых нет "паспорта ДНР", РФ или Украины, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Террористы в ОРДО ограничили выезд детей старше 14 лет, у которых нет

Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" ограничила выезд детей старше 14 лет на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупационная власть "ДНР" нарушают права детей на образование и свободу передвижения! Об этом свидетельствует ее решение ограничить выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, Российской Федерации, иностранных паспортов этих стран или "паспорта ДНР". Детей этого возраста на блокпосту "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, ранее детям 14-16 лет оккупанты разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

"Обращаюсь к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой способствовать детям, живущим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения. Подчеркиваю, что согласно международному гуманитарному праву по защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты и ухода за детьми, которых касается вооруженный конфликт", - добавила омбудсмен.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Тобто..беруть в заручники
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09.06.2021 18:31
+2
Дітей допризивного віку днровскі ублюдки готують на пушечне м'ясо Терористи в ОРДО обмежили виїзд дітей старших за 14 років, у яких немає "паспорта ДНР", РФ або України, - Денісова - Цензор.НЕТ 6748
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09.06.2021 17:57
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там різні люди живуть.
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09.06.2021 19:42 Ответить
Дітей допризивного віку днровскі ублюдки готують на пушечне м'ясо Терористи в ОРДО обмежили виїзд дітей старших за 14 років, у яких немає "паспорта ДНР", РФ або України, - Денісова - Цензор.НЕТ 6748
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09.06.2021 17:57 Ответить
даже дырляндия без паспорта никого не пускает, и только сегодняшняя власть зеленых без паспортов в Вузы будут принимать "особенных"
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09.06.2021 18:05 Ответить
то есть вы хотите, чтобы Украина поступала хуже чем Лугандония?
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09.06.2021 18:16 Ответить
шароварники про то не думють.
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09.06.2021 19:43 Ответить
Тобто..беруть в заручники
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09.06.2021 18:31 Ответить
При всем неуважении к ордлу, разве с Украиныи куда то выпускают без паспортов такую возрастную категорию детей?
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09.06.2021 19:22 Ответить
вопрос в том, что именно сейчас во время вступлений начали не вьіпускать.
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09.06.2021 19:44 Ответить
 
 