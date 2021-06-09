Германия договаривается о встрече глав МИД в "Нормандском формате", - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что договаривается о встрече министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции в "Нормандском формате".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы бы хотели, чтобы была встреча министров в Нормандском формате, и я говорил в понедельник об этом с французским коллегой Ле Дрианом, и также министром иностранных дел России Лавровым. Важно, чтобы если будет такая встреча, это было подготовлено. Соответственно, мы сейчас это пробуем подготовить. Такие встречи имеют смысл только, если они приносят какой-то результат. Поскольку не было прогресса в последнее время, мы ищем возможности Нормандский формат и вообще Минский процесс ускорить, дать новые импульсы имплементации минского процесса, и я работаю со своей стороны над этим", - сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в среду.

В свою очередь Кулеба указал, что был проинформирован о намеренье французского и немецкого коллег провести телефонный разговор с Лавровым и поддерживал этот разговор, поскольку его целью было призвать министра Лаврова принять участие в четырехсторонней встрече в "Нормандском формате".

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"Сегодня мы детально обсудили с Хайко именно то, о чем мы могли бы говорить на встрече Нормандского формата на уровне министров иностранных дел, если министр Лавров согласится принимать в этом формате участие", - указал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что благодаря усилиям министров иностранных дел Германии и Франции есть шанс, что такая встреча состоится.

"Я искренне надеюсь, что она будет проведена и мы все готовы к очень предметному разговору. Главное - чтобы господин Лавров приехал на нее договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем виноваты все, кроме самой России", - добавил он.

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