При незаконном задержании человека в ОРДЛО его родственники должны подать заявление о похищении и добиться включения в списки, - представитель ТКГ Иванова

При незаконном задержании человека на неподконтрольной территории есть несколько обязательных действий, которые нужно предпринять его близким людям.

Об этом в программе "На самом деле: Донбасс" телеканала "Дом" рассказала представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь она рекомендует выяснить, кто именно задержал человека, и определить местонахождение задержанного.

"Первое, что нужно сделать на неподконтрольной территории - постараться найти, кто задержал человека, и где он находится в данное время. Потому что там достаточно много структур, которые могут задерживать. И это не обязательно может быть "МГБ" ("министерство госбезопасности", - ред.), - говорит Иванова.

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Когда обнаружили, где содержат задержанного, следующий шаг - передать ему все необходимое. Правозащитник уточнила, что на этом этапе многие уже нуждаются в лекарствах.

Затем Иванова рекомендует на подконтрольной Украине территории обратиться с заявлением о похищении человека в полицию и в координационный центр при СБУ. Это первый этап для дальнейшего включения его в списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц. От ОРДЛО тоже придется добиться письменного подтверждения о том, что задержанного включат в их списки.

Иванова пояснила, что для задержания в ОРДЛО существуют разные мотивы, и, если человека преследуют по "экономической статье", то это может быть сигналом о том, что задержанного удастся выкупить.

"Иногда тех людей, которых можно там забрать за деньги, чаще всего привлекают по экономическим статьям. Если статья экономическая, значит, не очень-то там тебя считают преступником. Ты не нужен для обмена. Скорее всего, вопрос может решиться финансово", - говорит Иванова.

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Она акцентировала, что совсем иная ситуация с теми, на кого заводят "политические дела". Таких задержанных освободить гораздо сложнее.

"Если это политическая статья, и тебе при этом вменяют, что у тебя было оружие, что ты работал на СБУ, был координатором, корректировщиком, то вряд ли можно будет откупиться", - комментирует Иванова.

По ее словам, на данный момент нет никакого прогресса в переговорах о согласовании очередного взаимного освобождения удерживаемых лиц, поскольку представители ОРДЛО выдвигают ряд политических требований, неприемлемых для украинской стороны.

"Таких, как признание "субъективности" ОРДЛО, либо внесение изменений в Конституцию, либо еще каких-то политических вопросов. Поэтому, пока не будет отделен вопрос гуманитарный от политических вопросов, к сожалению, он будет продвигаться крайне тяжело", - уточнила Иванова.

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Сейчас украинской стороне известны имена минимум 285 удерживаемых, но далеко не всех из них ОРДЛО готовы включить в списки на освобождение. При этом точное количество незаконно удерживаемых не известно, особенно с учётом того, что незаконные вооружённые формирования регулярно заявляют об арестах якобы "шпионов".