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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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задержание (6583) похищение (1658) Донбасс (26928) Трехсторонняя контактная группа (842)

При незаконном задержании человека в ОРДЛО его родственники должны подать заявление о похищении и добиться включения в списки, - представитель ТКГ Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

При незаконном задержании человека в ОРДЛО его родственники должны подать заявление о похищении и добиться включения в списки, - представитель ТКГ Иванова

При незаконном задержании человека на неподконтрольной территории есть несколько обязательных действий, которые нужно предпринять его близким людям.

Об этом в программе "На самом деле: Донбасс" телеканала "Дом" рассказала представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь она рекомендует выяснить, кто именно задержал человека, и определить местонахождение задержанного.

"Первое, что нужно сделать на неподконтрольной территории - постараться найти, кто задержал человека, и где он находится в данное время. Потому что там достаточно много структур, которые могут задерживать. И это не обязательно может быть "МГБ" ("министерство госбезопасности", - ред.), - говорит Иванова.

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Когда обнаружили, где содержат задержанного, следующий шаг - передать ему все необходимое. Правозащитник уточнила, что на этом этапе многие уже нуждаются в лекарствах.

Затем Иванова рекомендует на подконтрольной Украине территории обратиться с заявлением о похищении человека в полицию и в координационный центр при СБУ. Это первый этап для дальнейшего включения его в списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц. От ОРДЛО тоже придется добиться письменного подтверждения о том, что задержанного включат в их списки.

Иванова пояснила, что для задержания в ОРДЛО существуют разные мотивы, и, если человека преследуют по "экономической статье", то это может быть сигналом о том, что задержанного удастся выкупить.

"Иногда тех людей, которых можно там забрать за деньги, чаще всего привлекают по экономическим статьям. Если статья экономическая, значит, не очень-то там тебя считают преступником. Ты не нужен для обмена. Скорее всего, вопрос может решиться финансово", - говорит Иванова.

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Она акцентировала, что совсем иная ситуация с теми, на кого заводят "политические дела". Таких задержанных освободить гораздо сложнее.

"Если это политическая статья, и тебе при этом вменяют, что у тебя было оружие, что ты работал на СБУ, был координатором, корректировщиком, то вряд ли можно будет откупиться", - комментирует Иванова.

По ее словам, на данный момент нет никакого прогресса в переговорах о согласовании очередного взаимного освобождения удерживаемых лиц, поскольку представители ОРДЛО выдвигают ряд политических требований, неприемлемых для украинской стороны.

"Таких, как признание "субъективности" ОРДЛО, либо внесение изменений в Конституцию, либо еще каких-то политических вопросов. Поэтому, пока не будет отделен вопрос гуманитарный от политических вопросов, к сожалению, он будет продвигаться крайне тяжело", - уточнила Иванова.

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Сейчас украинской стороне известны имена минимум 285 удерживаемых, но далеко не всех из них ОРДЛО готовы включить в списки на освобождение. При этом точное количество незаконно удерживаемых не известно, особенно с учётом того, что незаконные вооружённые формирования регулярно заявляют об арестах якобы "шпионов".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Освобождать надо ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, находящихся в заложниках, а не всех подряд задерживаемых в Лугандоне и опускаемых, согласно русским скрепам и высокодуховности, на подвал
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09.06.2021 18:45
+6
вам,блеать,нема на кого выменять ватных ******** с клешнями по локоть в крови?
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09.06.2021 18:46
+6
украинские "человеки" из ОРДЛы ужа давным давно выехали.
среди украинских беженцев из ОРДЛЫ у меня есть много знакомых.
около половины из них бежали в "одних трусах", за несколько часов или дней до ареста.
другие тоже побросали бизнес, квартиры и все что имели.

те кто остался в ОРДЛЕ из мирных или сепары или не про-украинские.

менять нужно только пленных украинских ВОЕННЫХ !
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09.06.2021 18:47
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Освобождать надо ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, находящихся в заложниках, а не всех подряд задерживаемых в Лугандоне и опускаемых, согласно русским скрепам и высокодуховности, на подвал
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09.06.2021 18:45 Ответить
вам,блеать,нема на кого выменять ватных ******** с клешнями по локоть в крови?
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09.06.2021 18:46 Ответить
украинские "человеки" из ОРДЛы ужа давным давно выехали.
среди украинских беженцев из ОРДЛЫ у меня есть много знакомых.
около половины из них бежали в "одних трусах", за несколько часов или дней до ареста.
другие тоже побросали бизнес, квартиры и все что имели.

те кто остался в ОРДЛЕ из мирных или сепары или не про-украинские.

менять нужно только пленных украинских ВОЕННЫХ !
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09.06.2021 18:47 Ответить
1.5 года назад, зелупа уже наосвобождал заложников - обменял беркутню, террорюг и убийц детей на таксистов и проституток с лугандона. А полтысячи воинов так и остались гнить в тюрьмах. Может, ну его нахер освобождать таксистов и барыг с лугандона, может сначала освободим ВСУ-шников и добровольцев с волонтерами?!
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09.06.2021 18:50 Ответить
Тобто,замість військовополонених,Зєлєнскій хоче випросити хоч якихось заручників...
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09.06.2021 18:53 Ответить
зачем?
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09.06.2021 18:57 Ответить
тупая ватная овца иванова даже не понимает шо любое ограничение свободы незаконно...
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09.06.2021 18:57 Ответить
в бамбассе оккупированом...ес-нно...
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09.06.2021 19:03 Ответить
А что, там есть что-то "законное"? Там все незаконное и прежде всего "власть". У наших "представителей" или у тех кто им приказывает что-то не в порядке с головой.
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09.06.2021 18:59 Ответить
Бандитский анклав с Аушвицем в тюрьие Изоляция в Донецке.
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09.06.2021 19:01 Ответить
иванова, вроде об этом уже говорили переговорили много раз - впервую очередь (и вообще без всяких очередей) из плена должны освобождаться наши солдаты итофицеры а уж потом (по остаточному принципу)!другой контингент - таксисты перевозчики ларёчники контрабандисты баптисты и йоговисты шахтеры ругавшие матом начальников и просто бамбасовцы которые шастают туда-сюда. имейте вы совесть и хоть как то помогите людям которые воевали за Украину и укораинцев. я не удивлюсь если окажется что вы некотопых за бабки в списки включаете!!!!!!!
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09.06.2021 19:20 Ответить
А там может быть ЗАКОННОЕ задержание?
Кем-же?
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09.06.2021 20:21 Ответить
 
 