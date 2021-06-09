Руководство "Голоса" узнало о планах нардепов выйти из фракции из СМИ, - пресс-служба

О намерениях отдельных народных депутатов выйти из фракции и партии официально никто не сообщал.

Об этом УП сообщили в пресс-службе партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"О возможных намерениях некоторых членов фракции "Голос" выходить из нее нам известно только из комментариев СМИ двух народных депутатов. Партия будет реагировать на конкретные действия, как то выход депутатов из фракции", - отметили в пресс-службе.

Также уточнили, что пока ни один из народных депутатов не сложил мандат и не сообщил о таких намерениях ни руководству партии, ни политсовету.

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Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

9 июня народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции.