РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4714 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 373 14
кризис (3069) Голос партия (487)

Руководство "Голоса" узнало о планах нардепов выйти из фракции из СМИ, - пресс-служба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководство

О намерениях отдельных народных депутатов выйти из фракции и партии официально никто не сообщал.

Об этом УП сообщили в пресс-службе партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"О возможных намерениях некоторых членов фракции "Голос" выходить из нее нам известно только из комментариев СМИ двух народных депутатов. Партия будет реагировать на конкретные действия, как то выход депутатов из фракции", - отметили в пресс-службе.

Также уточнили, что пока ни один из народных депутатов не сложил мандат и не сообщил о таких намерениях ни руководству партии, ни политсовету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию "Голоса", но фракцию не проводят

Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

9 июня народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
А что, Голос это партия? Это такие-же дилетанты, как и зебанутые слуги. Голос создали олигархи, которых опустил Порох, чтобы оттянуть от СН голоса на выборах 19 года
показать весь комментарий
09.06.2021 19:45
+5
Ну створить. Тепер шо, за гроші родича рига хомутинніка?
показать весь комментарий
09.06.2021 19:46
+2
пока ни один из народных депутатов не сложил мандат

Вихід з фракції не тягне за собою складання мандату.
показать весь комментарий
09.06.2021 19:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай Притула створює свою партію.
показать весь комментарий
09.06.2021 19:43 Ответить
Ну створить. Тепер шо, за гроші родича рига хомутинніка?
показать весь комментарий
09.06.2021 19:46 Ответить
до речі...як там їхня теща, що сбила двох людей (жінку і дитину) у дворі багатоповерхівки...
порєшалі???
показать весь комментарий
09.06.2021 20:09 Ответить
Какая-такая "партия" ? Собрались возле пивца случайные зрители ,похлопали ушами и до сих пор не поняли для чего.
показать весь комментарий
09.06.2021 19:45 Ответить
А что, Голос это партия? Это такие-же дилетанты, как и зебанутые слуги. Голос создали олигархи, которых опустил Порох, чтобы оттянуть от СН голоса на выборах 19 года
показать весь комментарий
09.06.2021 19:45 Ответить
Это чистейшая соросятня. Создавалась для создания антиукраинской коалиции по распродаже Украины. Да только у СН получилась монобольшинство и голосятня оказалась ненужна, правда за распродажу земли проголосовали и Голосята и порошенковские.
показать весь комментарий
09.06.2021 22:01 Ответить
пока ни один из народных депутатов не сложил мандат

Вихід з фракції не тягне за собою складання мандату.
показать весь комментарий
09.06.2021 19:51 Ответить
смотря как они туда попали, если по списку партии, то тянет.
показать весь комментарий
09.06.2021 21:35 Ответить
Щури по норах !!!)))
показать весь комментарий
09.06.2021 19:57 Ответить
бики у стойло! ))))
показать весь комментарий
09.06.2021 20:10 Ответить
проходной двор начался с уходом певцуна ... теперь очередь шута....
показать весь комментарий
09.06.2021 20:48 Ответить
Переименуйте партию на "Галас" и у вас будет счастье!
показать весь комментарий
09.06.2021 21:49 Ответить
"хорошее" руководство у Голоса, что делается в собственной партии, оно из СМИ узнает, хотя все за развалом псевдоголоса уже полгода наблюдают)))
показать весь комментарий
09.06.2021 21:51 Ответить
Ліберали скубуться. Та на здоров'я! Керівництво "Голосу" дізналося про плани нардепів вийти з фракції зі ЗМІ, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4597
Питання в тому, чи треба приділяти стільки уваги цьому процесу?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:51 Ответить
 
 