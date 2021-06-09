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Новости Политика Украины Обмен пленными
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Кравчук (1226) пленные (1853) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)

Кравчук в ТКГ призвал освободить из плена ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и открыть КПВВ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук в ТКГ призвал освободить из плена ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и открыть КПВВ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал освободить 4 тяжелобольных граждан Украины, которые удерживаются оккупационными властями на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ по Донбассу, передает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО и которые находятся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбук.

Кроме того, Кравчук заявил о необходимости открыть контрольные пункты въезда-выезда со стороны временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

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Сообщается, что украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности, в частности, возврат к режиму полного прекращения огня, согласование плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры возле линии разграничения и создание безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, которые обеспечивают нужды гражданского населения.

Украинская сторона также продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц, создания международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях, а также на ряде других инициатив.

"К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают надлежащей реакции российской стороны", - указано в сообщении.

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Автор: Володимир Янченко
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Какие КПВВ? О них надо закрыть лет на 20. Чем раньше закроем, тем раньше созреет население.
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09.06.2021 20:10 Ответить
закрыть и забыть...
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09.06.2021 20:11 Ответить
отстреливаться оно будет только за личную будку...
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09.06.2021 20:11 Ответить
забрать пленных наших солдат и офицеров, а дальше стена и ров с крокодилами! почему мы из своих мизерных зарплат и пенсий должны ещё и кормить и поить гандонов-предателей???
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09.06.2021 20:16 Ответить
Кравчучка проснулась.
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09.06.2021 20:20 Ответить
продал в 90-х весь ядерный арсенал дедуля и тявкает периодически чтобы не трогали его и госдачу не отобрали у семейства...
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09.06.2021 20:40 Ответить
Хто знову забрав у діда таблетки? Негайно поверніть! Бо знову начне стріляти, воно вам надо?
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10.06.2021 02:19 Ответить
 
 