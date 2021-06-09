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В США пересмотрели рекомендации о поездках в связи с распространением COVID-19: Украину исключили из стран, куда не стоит путешествовать

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В США пересмотрели рекомендации о поездках в связи с распространением COVID-19: Украину исключили из стран, куда не стоит путешествовать

Соединенные Штаты рекомендуют своим гражданам пересмотреть решение о поездке в Украину из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства США в Украине.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации о поездках. Украине присвоили третий уровень - путешествие стоит пересмотреть. Это указывает, что в стране высокий уровень распространения COVID-19.

Напомним, в апреле Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в отдельных регионах будет иметь непосредственное влияние на ограничения по всей территории Украины, - Ляшко

Автор: Анна Судак
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орден амурскому санитару не забудьте...
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09.06.2021 20:16 Ответить
Все в масквобад.
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09.06.2021 20:23 Ответить
в Украину уже давно пора отправлять как туристов солдат НАТО.... с Абрамсами вдоль границы одной сверхдержавы и одной картофельной империи..
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09.06.2021 20:27 Ответить
3 рівень? Це ж бронзова медаль за 3 місце! А ви казали, що наші "чемпіони світу по боротьбі з ковідом" ні на що не здатні! А якщо до цього результату долучити пальто стєпашки, витрати на його літання до Індії, 2 місце по смертності в Європі... Та ми ж попереду всієї планети! Ось що реформи з #ОПи (чи через #ОПу) роблять!
We Are The Chempions (c) "Queen"
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09.06.2021 20:28 Ответить
Заголовок новости противоречит тексту новости.
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09.06.2021 20:36 Ответить
 
 