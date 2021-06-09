Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда не будет сниматься с чемпионата Европы - 2020 из-за новой формы сборной Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газета.ru.
"Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось", - заявил функционер журналистам после заседания попечительского совета РФС.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.
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Как то не солидно смотрится: сначала начали в припадках биться, а теперь вместо того чтобы проигнорировать Евро, грохнув дверью, включают заднюю и делают вид, что ничего не произошло.
@herooftheday10
Тем временем консулов из рф во Львове послали н-х))
https://twitter.com/herooftheday10/status/1402534318057066499
Квіти вони до Пушкіна привезли...
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Такі неадеквати не повинні взагалі мати доступ до цивілізації.