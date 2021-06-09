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Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда не будет сниматься с чемпионата Европы - 2020 из-за новой формы сборной Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газета.ru.

"Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось", - заявил функционер журналистам после заседания попечительского совета РФС.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Новая форма сборной по футболу особенная. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина". ФОТО

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7381
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09.06.2021 20:31
+32
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7071
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09.06.2021 20:32
+21
Жаль.
Как то не солидно смотрится: сначала начали в припадках биться, а теперь вместо того чтобы проигнорировать Евро, грохнув дверью, включают заднюю и делают вид, что ничего не произошло.
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09.06.2021 20:33
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Напрасно, мадам.
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09.06.2021 20:30 Ответить
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 5155
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09.06.2021 20:47 Ответить
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7719
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09.06.2021 21:42 Ответить
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7109
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10.06.2021 08:51 Ответить
Всю картинку заретушируйте, клоуны, а сверху разместите жопу Канделаки.
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09.06.2021 21:46 Ответить
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7381
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09.06.2021 20:31 Ответить
Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 7071
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09.06.2021 20:32 Ответить
А чого це козломорді какошнікі вазмущаюцца? Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 5169 Таке враження ніби вони українську мову розуміють! Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1640
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09.06.2021 22:23 Ответить
Прикро , бо кондуктор вже надрукував квітків щоб 22 ідійота їх купвала й назло йому же ж відправилась с пішу еротичну прогулянку !
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09.06.2021 20:32 Ответить
та нам пофуй ... Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3164
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09.06.2021 20:33 Ответить
а зря,могли бы уйти с достоинством,а не с последнего места в группе
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09.06.2021 20:33 Ответить
Жаль.
Как то не солидно смотрится: сначала начали в припадках биться, а теперь вместо того чтобы проигнорировать Евро, грохнув дверью, включают заднюю и делают вид, что ничего не произошло.
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09.06.2021 20:33 Ответить
Че бузили тогда, от уже ж нация идиотов
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09.06.2021 20:34 Ответить
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵלРоссия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1576Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1576Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 1576
@herooftheday10
Тем временем консулов из рф во Львове послали н-х))
https://twitter.com/herooftheday10/status/1402534318057066499

Квіти вони до Пушкіна привезли... Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 4442
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09.06.2021 20:34 Ответить
ну ниччо...захарова бойкотом шампуней компенсирует...
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09.06.2021 20:37 Ответить
Ну от ,, а то - куди там , розприндились вони Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3027 . . Ковтайте мовчки . Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 8977 .
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09.06.2021 20:37 Ответить
Их снимут команды по группе, опустят просто)))
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09.06.2021 20:40 Ответить
россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава рфс ********
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09.06.2021 20:40 Ответить
правильно,привыкайте,скрепанутые Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 2927
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09.06.2021 20:40 Ответить
Ну ваще как-то неинтересно... Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3933 .
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09.06.2021 20:41 Ответить
В Европе тоже все время обсуждают бойкот катарского ЧМ или пекинской Олимпиады. Но это же абсурд. Ты сделаешь хуже только себе.
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09.06.2021 20:44 Ответить
рашисты. а чо снимитесь и всёбудет нормально у европейской федерации хоть меньше проблем будет! слабо снятся?
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09.06.2021 20:44 Ответить
А что, кто-то думал что кацапы действительно снимутся с Евро??? Да им нужен был просто скандал и прощупать реакцию Мира на кацапские хотелки. Господа кацапы, отсосете у пьяного ежа!!!!!
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09.06.2021 20:50 Ответить
Пропоную футболістам РФії на знак протесту пройти процедуру кастрації.
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09.06.2021 20:51 Ответить
так они её с детства проходят.
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09.06.2021 21:35 Ответить
Не, то у них - "вжик, вжик - и ті кацапский мужик!" то - другое Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 388
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10.06.2021 22:36 Ответить
Крок перший: Країна без гімну та прапора спробувала принизити країну, що показала їм дулі з двох рук і показала світу хто вона є...
Крок другий: Світова спільнота не побачила нічого протизаконного
Крок третій: Країна 404 проквохкала про неучасть у змаганнях
Крок четвертий: Спортивна спільнота покрутила пальцем у скроні
Крок п'ятий: Країна 404 підмилася і погодилася, що смердить від неї
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09.06.2021 20:57 Ответить
Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 3674
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09.06.2021 22:54 Ответить
Ну так на кой хрен был этот таёжный пиз...ж?? Или кацапня не может,чтобы не вонять?
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09.06.2021 21:06 Ответить
Тепер вас просто треба виключити і з лав УЄФА, і ФІФА та решти спортивних федерацій.
Такі неадеквати не повинні взагалі мати доступ до цивілізації.
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09.06.2021 21:10 Ответить
Зачекайте ще попереду "ру.фобський" антидопінговий комітет, ну той, що внє палітікі 🤣🤭
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09.06.2021 21:19 Ответить
Горе то какое… Как жить теперь..?
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09.06.2021 21:22 Ответить
А мы так надеялись... ( а теперь немного о "лозунгах" - лозунг " С нами Бог" ассоциируется с германским вермахтом и Германией Гитлера. ( ну так для примера) ну и что запретить теперь слоган "С нами Бог." Тогда давайте запретим все словосочетания где есть слово " слава" , " герои". Конченные , дремучие идиоты рашистские. Лучше бы вспомнили власовский триколор и их гергиевские ленточки и кресты.
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09.06.2021 21:23 Ответить
Тогда нужно вместо гимна России включать песню "путин х#йло")
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09.06.2021 21:24 Ответить
Футбол не смотрю ... но если нашу форму будут часто показывать крупным планом ....ну что ж... буду смотреть))))))
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09.06.2021 21:33 Ответить
А зря,я бы на месте россии удавился.
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09.06.2021 21:34 Ответить
Я бы посоветовал мокшанским существам лучше искать белую тряпку для своего флага, чем изучать в бинокль расцветку и фасон украинских форменных футболок и трусов.... Украинские трусы они могут только понюхать.... Или сфоткаться на их фоне.... Мокшанская футбольная команда неудачников может на своей форме изобразить рожу кремлёвского шиизанутого уродца, чтобы распугивать хулиганов и навозных мух...
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09.06.2021 21:35 Ответить
питушатню никто не услышал? Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 5185
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09.06.2021 21:35 Ответить
А так хотелось! И не только нам, но и другим. И не потому что грозная команда---фаворит эпохи! А потому что гондурас заполярья.
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09.06.2021 21:38 Ответить
Так, смотри, коцапы и Кубань с Воронежем и Ростовом вернут, ублюдки, ...лять... Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 4118
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09.06.2021 21:53 Ответить
Позорные клоуны.
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09.06.2021 21:57 Ответить
очень зря...мы разочарованы!
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09.06.2021 22:03 Ответить
Певно, москалі нарешті втямили, що з групи їм не вийти.
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09.06.2021 23:11 Ответить
на форму надо было добавить ПТН ПНХ!
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10.06.2021 00:45 Ответить
То оптимальне рішення для чемпіонату світу Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 2897 . Звісно, якщо лаптєногий Перодер (Перша Особа Держави - подяка В.Войновичу) до того доживе Росія не зніматиметься з Євро через форму збірної України, - глава РФС Дюков - Цензор.НЕТ 397 .
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10.06.2021 08:32 Ответить
Эка кацапов от правды то коряжит. Да и результат ожидаемый -обосрались как всегда со своими недоимперскими комплексами.
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10.06.2021 02:28 Ответить
Вот те раз, не будут сниматься с Евро, а такой кипишь подняли, терпилы.
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10.06.2021 05:21 Ответить
У ху.лостановцев всегда так, сначала визжат, возмущаются, угрожают, а как получат кое-чем по всей морде - сразу заявляют, что они сами этого хотели. Раша - страна без чести и принципов.
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10.06.2021 06:59 Ответить
Дуже шкода ! Їх взагалі треба гнати , якби газпром не купив ці фіфа та уефа .
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10.06.2021 09:48 Ответить
 
 