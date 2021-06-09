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Новости Политика Украины
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Лещенко (689) Медведчук (1754) суд (24707) Тимошенко (24578)

Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пытается через суд запретить бывшему журналисту и экс-депутату, а ныне члену Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергею Лещенко говорить о ее стратегическом партнерстве с подозреваемым в госизмене главой политсовета "ОПЗЖ" кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом Лещенко написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"После того, как Тимошенко не удалось получить быстрое решение сперва в Печерском, а затем в Подольском суде Киева, она решила пойти на хитрость. Лидер "Батькивщины" обратилась с ходатайством в суд, чтобы на период до окончательного вердикта запретить мне вообще как-либо говорить о сговоре Тимошенко и Медведчука. Другими словами, попыталась на стадии досудебного обеспечения иска решить спор по сути", - рассказал он.

Но и здесь лидеру "Батькивщины" отказал сначала Подольский суд, а следом за ним - апелляционный. Препятствий к тому, чтобы говорить о партнерстве Тимошенко и Медведчука, нет, - отметил Лещенко.

Читайте: Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк

"Ну и я с нетерпением жду лично Юлию Тимошенко на ближайшем заседании Подольского суда для рассмотрения ее претензий по сути. Начало в этот четверг, 10 июня в 12:00", - добавил он.

Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета Укрзализныци Лещенко 01

Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета Укрзализныци Лещенко 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
сыроже дали команду быть смелым и тявкнуть на вону?)) интересно насколько его хватит?
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09.06.2021 20:37
+32
Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 2847
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09.06.2021 20:40
+25
серлєщу лаври бігуса спокою не дають Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 5472
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09.06.2021 20:36
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А мені цікаво споглядати, як потрохоботи не можуть обливати лайном Лєщєнка, бо тоді Юля цяця, і не можуть обливати лайном Юлю, бо тоді Лєщєнко цяця. Причому і Лєщєнко, і Юля в один голос кажуть, що лайно саме сучий Потрох
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09.06.2021 21:33 Ответить
Нема різниці між гельмінтами -політиканами з Кучмівського кубла та журнаГлистами,це паразити в організмі України !!!)))
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09.06.2021 21:37 Ответить
Різниця є, бо Є ОДИН ПОЛІТИК, що НЕ з під Кучми, і якого садили НІЗАЩО і Кучма, і агент Янукович (хоча, фактично, сам Путін садив, у Януковича мозоку малувато). Це багато про що каже. А от те, що Ви особисто того НЕ БАЧИТЕ і НЕ РОЗУМІЄТЕ (хоча все це давно відомо буквально кожному), є чудовою ілюстрацією впливу кацапської пропаганди на мозок малоінтелектуальної і неосвіченої людини. На жаль.
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09.06.2021 21:56 Ответить
Ясна річ ,не з під Кучми,з під Лазаренка !!!!)))
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09.06.2021 22:06 Ответить
Але ж Лазаренко не Кучма, бо він 1.українець, 2.не вбивця. Взагалі шкоди не робив особливої, лише крав. До речі, по американських справах по Лазаренку Тимоха проходить як потерпіла від Лазаренка, що змушував її давати хабарі. Хоча це навіть не напівправда
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09.06.2021 22:09 Ответить
Я на Майданах з 1989 р.,тому мене не тре агітувати і розжовувати цю політичну локшину ,був кандидатом в нардепи в 1994 р.від УНА-УНСО !! Дихай рівніше та глибше!!!)))
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09.06.2021 22:16 Ответить
А на "колчаковских фронтах" кров не проливав? Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 5661 Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 8516
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10.06.2021 09:23 Ответить
До 2001 р. з жЮлею в одній шерензі марширували !!)))
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09.06.2021 22:08 Ответить
Щось марш не задався, бо Кучма вимагав гроші собі в першу чергу і друзям, а Тимоха все в бюджет, усе в бюджет... я ж кажу, наївна. За що і посадили, попри врятовану нею енергетичну гарузь.
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09.06.2021 22:12 Ответить
Залиш цю риторіку 73%-вому лохторату ,він таку локшину споживає з задоволенням !!))
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09.06.2021 22:18 Ответить
Пану Дмитру фсб забороняє думати якось інакше. Але знає останній невіглас, що всі системні націоналісти фінансувались з кремля. І лє пен, і *****, і австрійські...
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10.06.2021 00:20 Ответить
Ожидается привлечение амерсудом баб Юли к ответственности за офшорные оборутки, в том числе и через японские а подставные фирмы.
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10.06.2021 02:13 Ответить
Виходить Януковіч у 2010-13рр викинув декілька мільонів доларів з бюджету країни на незалежний аудит експрем'єрки даремно? Три роки краща в світі аудиторська фірма рила на Юлю якийсь матеріал, але так ніякого корупційного інтересу в діях прем'єрки і не віднайшли. Тепер Зєля платить наші гроші амерсуду за "прівлєчєніє к отвєтствєнності"? За чий рахунок цей "банкет"?
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10.06.2021 08:26 Ответить
За то на Пороха, ты, Ваня, лично компроматат накопал на 100500 уголовных дел, включая сьедение собственного брата. Ломбардом Йулькиным часто пользуешься?
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10.06.2021 09:57 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/10/14/5476113/

Почитай на досуге, убедительней кремлевскую подстилку будешь защищать в следующий раз.
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10.06.2021 10:13 Ответить
Бидлоїде, ти хоч знаєш, що ці, найняті Кілєю Пахлом-Азаровим, фірми не спеціалізувались на аудиті, це детективні фірми? Замовний "висновок", який вони зробили ригалам, не витримав випробування в подальшому навіть в ригалівських "судах". Навіть ці "судді" погребували тим "висновком". В подальшому ж цей "висновок" НІКОЛИ ні в одному з позовів банди македонів проти ЮВТ ні в одному суді не фігурував. А між тим Кіля Бімба за нього заплатив детективам Tout Cacheris PLLC, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Kroll, Inc, не мало, не багато, а 80 млн. дол. з бюджету.
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10.06.2021 10:48 Ответить
Международный аудит обнаружил доказательства мошенничества и нецелевого использования государственных средств в Украине с 2008 года по 1-й квартал 2010 года.

Об этом заявили представители фирм Tout Cacheris PLLC, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Kroll, Inc, которые проводили ревизию.
И ты почитай на досуге, за умного потом сойдешь.
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10.06.2021 11:01 Ответить
Сергей Гусаченко a2dcbe9d

юлефоб,она не украла деньги,а перекрыла недостачу в пенсионном фонде.
источник; https://pravo.ua/inostrannye-auditory-nashli-v-dejatel/
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10.06.2021 18:35 Ответить
«Наибольший пример неправомерного поведения, выявленный иностранными аудиторскими компаниями, заключался в незаконном использовании 2,3 млрд грн (200 млн евро) полученных за счет продажи квот на выбросы углерода в рамках Киотского протокола. Высокопоставленные должностные лица использовали эти средства для скрытия серьезного дефицита в пенсионной системе Украины незадолго до президентских выборов на Украине»

Вот что написано в Вашей ссылке. Учится читать во втором классе перестали?
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10.06.2021 18:47 Ответить
Саме за це фальшоване розслідування "Крол" заплатив Йулі $5 млн.
https://www.radiosvoboda.org/a/30606389.html

P.S. Юльку - геть!
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10.06.2021 13:31 Ответить
Панэ, я от балды ляпнул, про амерсуд, а от вас пошел исчерпывающий ответ... Пане, тока по чесноку, шо амеры серьезно взялись за баб Юлю, пособницу Лазаренки?
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10.06.2021 13:30 Ответить
Ты, Сєрожа расскажи о своем сотрудничестве с олигархом Григоришиным
Нардеп Лещенко відмовився коментувати нічну зустріч з російським олігархом Григоришиним
16 липня 2016

ВНОЧІ 6 липня у відомому київському ресторані BAO
СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО зустрічався з проживаючим в Україні відомим РОСІЙСЬКИМ олігархом Костянтином Григоришиним.
Свідком їхньої зустрічі став екс-нардер від Партії регіонів Василь Горбаль, який написав про це на своїй сторінці в Facebook.
"Ми з друзями святкували день народження мого хрещеника. За сусіднім столиком від нас сиділа Севгіль Мусаєва (головний редактор інтернет-видання Українська правда - ред.), очевидно, зі своїми знайомими. Коли ми йшли, у дверях зустріли Лещенка і Григоришина з ще якимись людьми, напевно - з охороною. Їх обох я знаю особисто і, звичайно, ні з ким не сплутаю", - розповів Горбаль ТСН.uа.
Лещенко офіційно коментувати цю інформацію відмовився.
Костянтин Григоришин - одіозний російський олігарх, який фігурував у багатьох журналістських розслідуваннях. Його нерідко називали тіньовим інвестором "Української правди", де до потрапляння в Раду працював Лещенко
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09.06.2021 21:08 Ответить
ЕКС-ЖУРНАЛІСТ "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО УКЛАВ УГОДУ ПРО ШИРОКЕ МЕДІА-ПАРТНЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛОБІ З ОЛІГАРХОМ КОСТЯНТИНОМ ГРИГОРИШИНИМ.
Відповідний ДОКУМЕНТ із листування між народним депутатом та російським олігархом надало власне джерело ІНФОРМАТОРа.
У КОШТОРИСІ П'ЯТИРІЧНОГО КОНТРАКТУ йдеться про партнерство у медіа-просторі та у представницьких органах влади.
Річний гонорар, запропонований Костянтином Григоришиним, складає 1 200 000 доларів, а на забезпечення задіяних ресурсів олігарх виділив 1 500 000 гривень щорічно. Також Костянтин Григоришин пропонує Лещенку щоквартальний бонус у обсязі 100 000 доларів залежно від успіху інтеграції необхідних рішень, а також політико-публічного ефекту їх інтеграції.
Нагадаємо, 31 серпня екс-журналіст "Української правди", народний депутат від Блоку Порошенка та член "ДемАльянсу" Сергій Лещенко відвідав центральне відділення "Сбербанка России". Депутат відвідував VIP-залу банку наодинці та провів у відділенні на вулиці Володимирській, 49 півгодини з 15.30 до 16.00.
У день візиту до "Сбербанку России" Сергій Лещенко також придбав квартиру у Києві


https://politinfo.com.ua/tag/sergej-leshhenko
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09.06.2021 21:16 Ответить
А Пінчука чомусь забули ?!
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10.06.2021 01:18 Ответить
Це вже тройной жабагадюкинг! ))
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09.06.2021 21:18 Ответить
Не чапайте ВАНУ будьласочка.
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09.06.2021 21:25 Ответить
"Комсомолка,спортсменка и просто красавица" !!!!)))
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09.06.2021 21:30 Ответить
Так не тупе ж юлєфобське бидло зрештою Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 6893
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10.06.2021 09:26 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ" МАГАРЫЧ.
МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ
Народному депутату Сергею Лещенко повезло, что выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой им дорогой квартиры, считает руководитель студии Владимир Зеленский.
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский

"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале...

Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам.
А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
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09.06.2021 21:30 Ответить
Сєрьйожа радий, що може тепер брехати (а бреше він завжди), спираючись на дозвіл суду. бгггг Сєрьйожа не розуміє, що мордяку йому будуть товкти не за рішенням суду, а спонтанно
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09.06.2021 21:36 Ответить
КОЛОМОЙСКИЙ, КСТАТИ, В НЕДАВНЕМ ИНТЕРВЬЮ ОТМЕТИЛ, ЧТО ЛЕЩЕНКО ПРОВОДИЛ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ В КАБИНЕТЕ ЛЕВОЧКИНА.
http://dosye.info\ / Лещенко
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09.06.2021 21:43 Ответить
Тю, та кому Сєрьйожа за свою "кар'єру" не відсмоктував! А взагалі він дуууже схожий на звичайного агенту впливу кацапських спецслужб, бо усі без винятку його "розслідування" шкодили саме українській державі.
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09.06.2021 21:58 Ответить
"Газетный обличитель коррупции " мочит "бабушку коррупции"! Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 9142
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09.06.2021 21:51 Ответить
Оно просто беспредельная мразь

СИРОЖА ЛЕЩЕНКО
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html Когда-нибудь и тебя, моральный урод, используют...
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09.06.2021 21:58 Ответить
"Іспользовал"? Це він так "дистанцюється" від іншого ************ агента, щоб не піти на дно разом з "Лолітою"? І кого це можке обдурити? Вони завжди були одним цілим, навіть "критика" Потроха Сєрйожою була така собі нікчемна, "бєз аганька". А от з Ющенком та Тимошенко Сєрьйожа воює "бєз дураков", по справжньому.
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09.06.2021 22:02 Ответить
Бородатый "почетный железнодорожник" -циничная тварь. Когда овощ смылся с своей хонки, серюня первый начал "спасать" его архивы утопленные в пруду,. Можно же заработать хорошо. Тот же шантаж Манафорта в пример.
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09.06.2021 22:20 Ответить
Вы все врете! Лещенко честный и ответственный журна(г)лист. Это он разоблачл "ширку" и связи Тимошенко с Медведчуком. Ему нету смысла врать! ...Или все таки есть?
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09.06.2021 23:05 Ответить
Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 6839 Или все таки! Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 1034
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10.06.2021 10:52 Ответить
А ведь могли бы сейчас лежать на пляжике в Крыму и оттуда дрочить посты про юлька-вароффку. Но в 2010 нынешние порохобоы, а тогда - просто безмозглые курицы обоих полов с криками "лишьбынеюлька, шикра, газ-по-50, медведчук" бежали голосовать за зека.
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09.06.2021 21:55 Ответить
Рабинович ты блеснул знаниями,молодец поумничал!
А теперь расскажи нам чем патриоты отличаются от порохоботов.?
Кстати не те не другие никогда за зека не голосовали!
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09.06.2021 22:26 Ответить
Патриоты любят Украину, порохоботы любят Украину с Порошенко и ненавидят Украину без Порошенко. А вот от кремлеботов порохоботы ничем не отличаются.
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09.06.2021 22:30 Ответить
Это ты про "самых" патриотов - канадских маланцев. У нас в Украине все попроще.
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10.06.2021 10:00 Ответить
Скажи, Рабинович, - зачем Юлея так самозабвенно тащила через украинскую границу Сааку.
Как до того притащила нам Надьку.
Можно объяснить эти поступки?
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09.06.2021 22:01 Ответить
Порядністю, мабуть. Хоча чекати того самого навзаєм від Гаді чи Міхо було дуже наївно.
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09.06.2021 22:04 Ответить
Особенно смешно про "порядність". А Портнова в политику протащила из-за честности.
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10.06.2021 10:03 Ответить
Твое несогласие ничего не меняет
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09.06.2021 22:26 Ответить
Можешь повторять свои мантры сколько угодно.Все все уже давно поняли
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09.06.2021 22:55 Ответить
Посмотрите,кто лайкает рабиновича и все вопросы отпадут
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10.06.2021 01:08 Ответить
И кто же?
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10.06.2021 10:53 Ответить
Олигофрены секты тимошонки. Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 5986
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10.06.2021 11:12 Ответить
Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, от себя говорить не может. Его ртом говорят забугорные хозяева. А он, как знатный специалист по Ж/Д, получает свои жалкие 350 000 грн в месяц, причем платят не хозяева, а пересiчнi украинцы
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09.06.2021 22:13 Ответить
Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско

===================
Фіаско шпекав бабу Йулю а вона тэрпэла? Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 3604
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09.06.2021 22:14 Ответить
Сірожа, а в обовязки члена наглядової ради Укрзалізниці входить розслідування справ Тимошенко?
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09.06.2021 22:18 Ответить
Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 9629

...
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09.06.2021 22:20 Ответить
Поняла
Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 9519
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10.06.2021 09:39 Ответить
А як здоров'я начальника Качанівської колонії Первушкіна і зятя Тимошенко Шона Карра ?
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09.06.2021 22:47 Ответить
Шон Карр помер кілька років тому. І він був нормальним чуваком, на відміну від тимчасової тещі.
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09.06.2021 22:52 Ответить
Чому колишній зять Тимошенко Шон Карр помер саме в Празі?
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09.06.2021 22:58 Ответить
Ти вже сплатило комірне, "добродію"? Задовбали ці безхатченки, що випрошують щось пожерти, яких за борги за комірне викинули з їхнього кубла, але продовжують харкати лайном в Юлю.
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10.06.2021 00:27 Ответить
Добродій Бувалий От цирроза печени, пива там много.
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10.06.2021 01:21 Ответить
кто ты а кто Тимошенко. Продажная падаль берущая деньги от Курченко и других рыгов, и Юля (тоже конечно ************ еще та НО) посаженная Яныком по надуманным обвинениям, и желающая до сих пор вырвать гланды всей рыгоаналдьной мрази.

А тебе Сереженька, петухом быть, складно кукарекаешь
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09.06.2021 23:01 Ответить
Не быть петухом глисту навозному
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09.06.2021 23:11 Ответить
Знову в Сєрлєща загострення логореї. І нема на то ради Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 2844.
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09.06.2021 23:13 Ответить
Битва продажных говен в юбках и без,повыгоняла на форум всю прокацапскую мразоту--отмазывать свои протухшие консервы.
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10.06.2021 01:36 Ответить
Дерьмака только со своей платной болонкой аферистовичем еще не хватает в этой,,теплой,, компании вороватых сказочников. Для полноты циркового катарсиса
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10.06.2021 01:45 Ответить
конечно, мерзавец Лещенко истерично валяет своё гавнецо. Лещенко, давай про свою квартиру, займы у женщин уже погасил? Давай про свои ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ В НС УКРЗАЛІЗНИЦІ! пс. Лещенко, почему твой рот в бороде напоминает потрепаные гениталии старой шлёндры?...тьфу, мерзавец...
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10.06.2021 06:53 Ответить
Лещенко, почему твой рот в бороде напоминает потрепаные гениталии старой шлёндры?...тьфу, мерзавец... пс. Возле и вокруг Тимошенко всегда пытались тереться мерзавцы, предатели, засланые казачки;но Тимошенко -ГЛЫБА! будь уверен, если бы Петюне не угрожало жизни и яйцам, то и он бы со своей табуреточкой и в мятом пинжаке тоже пристроился бы к Тимошенко пошептаться...
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10.06.2021 07:21 Ответить
Ботва ! Привіт Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 8468
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10.06.2021 08:26 Ответить
Лещенко пожалуй самый мерзкий тип в борделе наших медиапроституток, который за годы своей работы заразил и продолжает заражать сифилисом головного мозга миллионы наших граждан. Это, используя футбольную терминологию, личный опекун Тимошенко, приставленный к ней нашей мафией для сохранения своей власти и состояний.
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10.06.2021 08:48 Ответить
Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 8495
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10.06.2021 09:32 Ответить
Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 7622
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10.06.2021 09:36 Ответить
Чё вы кричите?
Вы не в курсе, что у Юли принцып такой - всё, в чём она видит свой позитив - она готова договариваться и объединяться хоть с Ярошем, хоть с Путиным?
До сих пор не поняли?
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10.06.2021 10:01 Ответить
Вона домовиться. А потім кидане кожного.
В тому числі і українців Тимошенко хотіла заборонити мені говорити про її співпрацю з Медведчуком, але зазнала фіаско, - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 1651
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10.06.2021 10:46 Ответить
27 июня исполнится 7 месяцев, как баб Юля начала получать пенсию.
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10.06.2021 13:38 Ответить
Как можно запретить говну вонять?
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10.06.2021 14:53 Ответить
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