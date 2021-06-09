Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пытается через суд запретить бывшему журналисту и экс-депутату, а ныне члену Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергею Лещенко говорить о ее стратегическом партнерстве с подозреваемым в госизмене главой политсовета "ОПЗЖ" кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом Лещенко написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"После того, как Тимошенко не удалось получить быстрое решение сперва в Печерском, а затем в Подольском суде Киева, она решила пойти на хитрость. Лидер "Батькивщины" обратилась с ходатайством в суд, чтобы на период до окончательного вердикта запретить мне вообще как-либо говорить о сговоре Тимошенко и Медведчука. Другими словами, попыталась на стадии досудебного обеспечения иска решить спор по сути", - рассказал он.

Но и здесь лидеру "Батькивщины" отказал сначала Подольский суд, а следом за ним - апелляционный. Препятствий к тому, чтобы говорить о партнерстве Тимошенко и Медведчука, нет, - отметил Лещенко.

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"Ну и я с нетерпением жду лично Юлию Тимошенко на ближайшем заседании Подольского суда для рассмотрения ее претензий по сути. Начало в этот четверг, 10 июня в 12:00", - добавил он.