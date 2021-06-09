Тимошенко хотела запретить мне говорить о ее сотрудничестве с Медведчуком, но потерпела фиаско, - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пытается через суд запретить бывшему журналисту и экс-депутату, а ныне члену Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергею Лещенко говорить о ее стратегическом партнерстве с подозреваемым в госизмене главой политсовета "ОПЗЖ" кумом Путина Виктором Медведчуком.
Об этом Лещенко написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"После того, как Тимошенко не удалось получить быстрое решение сперва в Печерском, а затем в Подольском суде Киева, она решила пойти на хитрость. Лидер "Батькивщины" обратилась с ходатайством в суд, чтобы на период до окончательного вердикта запретить мне вообще как-либо говорить о сговоре Тимошенко и Медведчука. Другими словами, попыталась на стадии досудебного обеспечения иска решить спор по сути", - рассказал он.
Но и здесь лидеру "Батькивщины" отказал сначала Подольский суд, а следом за ним - апелляционный. Препятствий к тому, чтобы говорить о партнерстве Тимошенко и Медведчука, нет, - отметил Лещенко.
"Ну и я с нетерпением жду лично Юлию Тимошенко на ближайшем заседании Подольского суда для рассмотрения ее претензий по сути. Начало в этот четверг, 10 июня в 12:00", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Почитай на досуге, убедительней кремлевскую подстилку будешь защищать в следующий раз.
Об этом заявили представители фирм Tout Cacheris PLLC, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Kroll, Inc, которые проводили ревизию.
И ты почитай на досуге, за умного потом сойдешь.
юлефоб,она не украла деньги,а перекрыла недостачу в пенсионном фонде.
источник; https://pravo.ua/inostrannye-auditory-nashli-v-dejatel/
Вот что написано в Вашей ссылке. Учится читать во втором классе перестали?
https://www.radiosvoboda.org/a/30606389.html
P.S. Юльку - геть!
Нардеп Лещенко відмовився коментувати нічну зустріч з російським олігархом Григоришиним
16 липня 2016
ВНОЧІ 6 липня у відомому київському ресторані BAO
СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО зустрічався з проживаючим в Україні відомим РОСІЙСЬКИМ олігархом Костянтином Григоришиним.
Свідком їхньої зустрічі став екс-нардер від Партії регіонів Василь Горбаль, який написав про це на своїй сторінці в Facebook.
"Ми з друзями святкували день народження мого хрещеника. За сусіднім столиком від нас сиділа Севгіль Мусаєва (головний редактор інтернет-видання Українська правда - ред.), очевидно, зі своїми знайомими. Коли ми йшли, у дверях зустріли Лещенка і Григоришина з ще якимись людьми, напевно - з охороною. Їх обох я знаю особисто і, звичайно, ні з ким не сплутаю", - розповів Горбаль ТСН.uа.
Лещенко офіційно коментувати цю інформацію відмовився.
Костянтин Григоришин - одіозний російський олігарх, який фігурував у багатьох журналістських розслідуваннях. Його нерідко називали тіньовим інвестором "Української правди", де до потрапляння в Раду працював Лещенко
Відповідний ДОКУМЕНТ із листування між народним депутатом та російським олігархом надало власне джерело ІНФОРМАТОРа.
У КОШТОРИСІ П'ЯТИРІЧНОГО КОНТРАКТУ йдеться про партнерство у медіа-просторі та у представницьких органах влади.
Річний гонорар, запропонований Костянтином Григоришиним, складає 1 200 000 доларів, а на забезпечення задіяних ресурсів олігарх виділив 1 500 000 гривень щорічно. Також Костянтин Григоришин пропонує Лещенку щоквартальний бонус у обсязі 100 000 доларів залежно від успіху інтеграції необхідних рішень, а також політико-публічного ефекту їх інтеграції.
Нагадаємо, 31 серпня екс-журналіст "Української правди", народний депутат від Блоку Порошенка та член "ДемАльянсу" Сергій Лещенко відвідав центральне відділення "Сбербанка России". Депутат відвідував VIP-залу банку наодинці та провів у відділенні на вулиці Володимирській, 49 півгодини з 15.30 до 16.00.
У день візиту до "Сбербанку России" Сергій Лещенко також придбав квартиру у Києві
https://politinfo.com.ua/tag/sergej-leshhenko
МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ
Народному депутату Сергею Лещенко повезло, что выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой им дорогой квартиры, считает руководитель студии Владимир Зеленский.
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале...
Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам.
А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
http://dosye.info\ / Лещенко
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html Когда-нибудь и тебя, моральный урод, используют...
(г)лист. Это он разоблачл "ширку" и связи Тимошенко с Медведчуком. Ему нету смысла врать! ...Или все таки есть?
А теперь расскажи нам чем патриоты отличаются от порохоботов.?
Кстати не те не другие никогда за зека не голосовали!
Как до того притащила нам Надьку.
Можно объяснить эти поступки?
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Фіаско шпекав бабу Йулю а вона тэрпэла?
...
А тебе Сереженька, петухом быть, складно кукарекаешь
Вы не в курсе, что у Юли принцып такой - всё, в чём она видит свой позитив - она готова договариваться и объединяться хоть с Ярошем, хоть с Путиным?
До сих пор не поняли?
В тому числі і українців