Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком, но американцы отказали во встречах, - СМИ

Офис Президента пытался заставить посольство Украины в США за 2 дня организовать для украинской делегации ряд встреч с высшими американскими чиновниками. Сделать это не удалось, и от идеи визита пришлось отказаться.

Об этом пишет со ссылкой на источники ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в прошлый четверг в ОП решили срочно отправить в Вашингтон массированный украинский десант: главу Офиса президента Андрея Ермака с министром обороны Андреем Тараном - обсуждать вопросы безопасности; главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, министра энергетики Германа Галущенко и замглавы ОП Юлию Свириденко - энергетику, депутатов - Крымскую платформу.

При этом Банковая требовала, чтобы все эти визиты были организованы к понедельнику - то есть, всего за 2 рабочих дня. Задача посольству была поставлена непосредственно из ОП, минуя МИД. Организовать визит не удалось.

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Издание отмечает, что встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена из-за искажения Банковой информации официального сообщения о разговоре президентов Зеленского и Байдена. Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, с которым хотели встретиться Ермак и Таран, от встречи отказался. Министр обороны Ллойд Остин оказался занят. По поводу украинского министра энергетики Галущенко (напарника находящегося под санкциями США Деркача) Вашингтон четко дал понять: его в американской столице не ждут. Остальным могли предложить общение лишь на уровне заместителя помощника госсекретаря (Дж.Кента), что Банковую не устраивало.

Поэтому в Вашингтон отправились не представители ОП, а небольшая депутатская делегация.

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