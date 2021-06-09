Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком, но американцы отказали во встречах, - СМИ
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Офис Президента пытался заставить посольство Украины в США за 2 дня организовать для украинской делегации ряд встреч с высшими американскими чиновниками. Сделать это не удалось, и от идеи визита пришлось отказаться.
Об этом пишет со ссылкой на источники ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, в прошлый четверг в ОП решили срочно отправить в Вашингтон массированный украинский десант: главу Офиса президента Андрея Ермака с министром обороны Андреем Тараном - обсуждать вопросы безопасности; главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, министра энергетики Германа Галущенко и замглавы ОП Юлию Свириденко - энергетику, депутатов - Крымскую платформу.
При этом Банковая требовала, чтобы все эти визиты были организованы к понедельнику - то есть, всего за 2 рабочих дня. Задача посольству была поставлена непосредственно из ОП, минуя МИД. Организовать визит не удалось.
Издание отмечает, что встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена из-за искажения Банковой информации официального сообщения о разговоре президентов Зеленского и Байдена. Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, с которым хотели встретиться Ермак и Таран, от встречи отказался. Министр обороны Ллойд Остин оказался занят. По поводу украинского министра энергетики Галущенко (напарника находящегося под санкциями США Деркача) Вашингтон четко дал понять: его в американской столице не ждут. Остальным могли предложить общение лишь на уровне заместителя помощника госсекретаря (Дж.Кента), что Банковую не устраивало.
Поэтому в Вашингтон отправились не представители ОП, а небольшая депутатская делегация.
Пожалуйста, подождите...
позорище позорное...и бесполезная трата держбюджета на недешевые перелеты...
В переводе с дипломатического это означает: указали на место под шконкой
Ермак - агент ФСБ.
Ермак сделал все, чтобы создать в Украине компромат про Байдена.
С какого перепуга Байдену вести переговоры с этим ублюдком?
а коли та хто це чмо в цiлiй Українi любив?
нехай йде та робить те, до чого звик- влаштовує гастролi гiвно-Кварталу...це якраз його рiвень.
Скоро, как и рашка, будем дружить только с Нигерией...
ти переговоры на все стороны ??? а чем в это время занят вова ??? разрабатывает новую кон
струкцию рояля ???
Короче, говноралиссимусу дали понять, что его место как и место его зьйобнутой коМанды - у параши, в петушинном углу.
Хто йому важливіший він чи штати ?