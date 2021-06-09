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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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визит (2816) посольство (1046) США (23262) Маркарова (253) Ермак Андрей (1192) Офис Президента (1693) Таран Андрей (267)

Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком, но американцы отказали во встречах, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина хотела отправить в Вашингтон

Офис Президента пытался заставить посольство Украины в США за 2 дня организовать для украинской делегации ряд встреч с высшими американскими чиновниками. Сделать это не удалось, и от идеи визита пришлось отказаться.

Об этом пишет со ссылкой на источники ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в прошлый четверг в ОП решили срочно отправить в Вашингтон массированный украинский десант: главу Офиса президента Андрея Ермака с министром обороны Андреем Тараном - обсуждать вопросы безопасности; главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, министра энергетики Германа Галущенко и замглавы ОП Юлию Свириденко - энергетику, депутатов - Крымскую платформу.

При этом Банковая требовала, чтобы все эти визиты были организованы к понедельнику - то есть, всего за 2 рабочих дня. Задача посольству была поставлена непосредственно из ОП, минуя МИД. Организовать визит не удалось.

Читайте: В Вашингтоне весьма негативно отнеслись к искажению Офисом Зеленского слов Байдена и не верят, что это случайность, - СМИ

Издание отмечает, что встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена из-за искажения Банковой информации официального сообщения о разговоре президентов Зеленского и Байдена. Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, с которым хотели встретиться Ермак и Таран, от встречи отказался. Министр обороны Ллойд Остин оказался занят. По поводу украинского министра энергетики Галущенко (напарника находящегося под санкциями США Деркача) Вашингтон четко дал понять: его в американской столице не ждут. Остальным могли предложить общение лишь на уровне заместителя помощника госсекретаря (Дж.Кента), что Банковую не устраивало.

Поэтому в Вашингтон отправились не представители ОП, а небольшая депутатская делегация.

Также читайте: Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+97
Щоденний сором....
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09.06.2021 20:59
+58
Десант начолі з Єрмаком і Зелею повинен бути відправлений на мокшандію на постійне місце проживання
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09.06.2021 21:01
+44
Кто же с аферистами встречается? Он рассказывал американским журналистам, что его брат погиб на российско-украинской войне ? А брат воскорес, да ? А гос.должностями кто торгует ?
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09.06.2021 21:03
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Украина уже не в тренде. Сейчас просто ПНХ, а скоро, когда землю заберут, будут бить.
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09.06.2021 22:27 Ответить
Не Украина , а холуи кремля , которые при власти , не в тренде !
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09.06.2021 23:46 Ответить
ооо....похоже лимит доверия к Украине и украинскому политикуму, так непросто выстроенный прежде всего Порошенко (да, жабы, да!!! именно Порошенко, с его знанием политической кухни и.... английского )))) и его командой дипломатов и политиков-профи )... начинает таки потихоньку исчерпываться из-за многочисленных зашкваров и провалов дилетантов и артистов-куплетистов....и брехунов-пофигистов... да жабы, да! квакать со сцены и брехать про диалоги Президента и недоразумения с манией величия - это не одно и тоже... обещать одно - делать другое, думать о третьем и брехать лохторату о четвертом... это не вечно !
позорище позорное...и бесполезная трата держбюджета на недешевые перелеты...
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09.06.2021 22:43 Ответить
Остальным могли предложить общение лишь на уровне заместителя помощникаИсточник: https://censor.net/ru/n3270470

В переводе с дипломатического это означает: указали на место под шконкой
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09.06.2021 22:51 Ответить
СМИ - "Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком, но американцы отказали во встречах"

Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4352
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09.06.2021 22:53 Ответить
зеЛю и его банду уже все не считают токсичными.
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09.06.2021 23:29 Ответить
Американцы, переговоры с завхозами не ведут.
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09.06.2021 23:34 Ответить
Они не ведут переговоры с предателями, сотрудничающими с их врагами.

Ермак - агент ФСБ.
Ермак сделал все, чтобы создать в Украине компромат про Байдена.

С какого перепуга Байдену вести переговоры с этим ублюдком?
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10.06.2021 01:05 Ответить
Американцы шлют на .... не Украину , а зелёных тварей , от которых воняет лаптями и срюським душком 😀
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09.06.2021 23:44 Ответить
Зашкваренных послали Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8273 Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8232
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10.06.2021 00:20 Ответить
Почему то Ермака очень невзлюбили в Украине, это же не спроста наверное.
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10.06.2021 01:07 Ответить
Ермака очень невзлюбили в Украине



а коли та хто це чмо в цiлiй Українi любив?
нехай йде та робить те, до чого звик- влаштовує гастролi гiвно-Кварталу...це якраз його рiвень.
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10.06.2021 16:42 Ответить
Что зебилы,не ,,выходит,, каменный цветок?
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10.06.2021 02:19 Ответить
Я навіть не знаю як до цього ставитися. Саботаж? зрада? Чи просто довбні, або ж все разом. Мало зе було дубіни.
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10.06.2021 02:26 Ответить
Ермак - торопыга. Всё испортил и оскандалил Украину на международной арене. Это очень не профессионально, не дипломатично и просто вредит Украине.
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10.06.2021 02:51 Ответить
и у кого ещё остаются сомнения в том,что Ермак-ВРАГ Украины? Ермак фигурирует везде,где власть совершила ошибку.Ермак-агент влияния Кремля!!! Зеленский очень глупо делает,что доверяет этому вредителю.То Ермак подсовывает фокина в ТКГ,то с его подачи пытаются втянуть Украину в о внутриамериканские тёрки..То скандал с "вагнеровцами"....
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10.06.2021 03:18 Ответить
Я не понял, а шо это несогласовано, от нефиг делать , зебилы решили десантироваться в Штатах? Предвыборная компания стартовала?
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10.06.2021 05:29 Ответить
Меня крайне улыбнуло от названия статьи, мол, Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком...
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10.06.2021 14:58 Ответить
Подивіться на цей &ковчег".Каждой твари по паре.
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10.06.2021 06:05 Ответить
Ну и зря не пустили Многих из этой делегации сразу в штатах можно было допросить и арестовать - за вмешательство в выборы , вангергейт и коррупцию ,а то нашим правоохранительным органам на все это насрать
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10.06.2021 07:00 Ответить
"Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком", ага , ермак, 95 квартал с жінками, дітьми, тещами, сестрами, братами, ******* ......
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10.06.2021 07:26 Ответить
Кто ещё Клоуна не посылал?
Скоро, как и рашка, будем дружить только с Нигерией...
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10.06.2021 08:57 Ответить
это какойто пистец таваристчи..... кагабэшный агент будет защищать интересы Украины и вес
ти переговоры на все стороны ??? а чем в это время занят вова ??? разрабатывает новую кон
струкцию рояля ???
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10.06.2021 12:27 Ответить
это ПИЗ,,,,ц!!!! малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак отправляет кремлевскую Крысу в Штаты, полное Днище....а люська арестович в этой зондер-команде участвует???
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10.06.2021 12:37 Ответить
Хм-м-м... А я от направив би д'Єрмака на лінію зіткнення. І оголосив би про то так, щоб почули орки. Лиш не казав би, куди конкретно. Щодня направляв би болєзного на позицію абсолютно випадковим чином, щоб навіть він не знав, куди його направили зараз. Тут можливі два варіанти: 1) орки рано чи пізно відправлять його на корм хробакам; 2) щоб не відправляти його на корм хробакам, будуть змушені обмежити обстріли.
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10.06.2021 12:41 Ответить
Бубочка неизлечимый дебил. Ну какие еще знаки этому долбодятлу надо посылать, что-бы он убрал Дерьмака и всю его купленную кацапами команду. Байден - рафинированый политик, и позвонил этому Зьйобнутому ослику только по одной причине - не зебанутый дрыщ, а Украина находится в зоне его интересов. Идиоту осталось рулить в лучшем случае 3 года, а Украина будет всегда, поэтому Байден был вынужден звонить этому зебанутому ослу и согласовать действия по переговорам с Куйлом.
Короче, говноралиссимусу дали понять, что его место как и место его зьйобнутой коМанды - у параши, в петушинном углу. Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1490
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10.06.2021 13:17 Ответить
Да лучше бы он велосипедом рулил, правда, и с него можно упасть.
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10.06.2021 19:05 Ответить
Понятное дело,нах там зебильное кацапье.
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10.06.2021 14:46 Ответить
На клоунов плюют, а позорится страна
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10.06.2021 15:15 Ответить
ермак - это глава канцелярии президента, ему нужно заботится о бумаге для принтеров и чтобы вода в бойлерах всегда была свежей..., а он с какого-то дива решил заняться большой политикой и начать встречаться с профессионалами..., какой же тогда уровень у президента? сочинять кричалки типа - г-н, Байден, а почему мы еще не в НАТО..., тьфу, срамота....
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10.06.2021 16:26 Ответить
То чому єрмак іще при Зелі ?
Хто йому важливіший він чи штати ?
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10.06.2021 16:38 Ответить
Ермак кремлевский агент! Кремлевских агентов десант отправить в Вашингтон хотели??? чтобы этот крот выяснил планы США и доложил в Кремль??? гениально! А у США типа нету спецслужб и они такие бац и все Кремлю выложили, а Ермак типа супер Джеймс Бонд Кремлевского разлива. США - это не Украина, чтобы Кремлевские агенты шарились повсюду. Было бы хорошо, чтобы США помогли Украине очистить страну от Кремлевской агентуры, которая кругом и не дает Украине ничего делать. Кремль при помощи своей агентуры в Украине связал Украине руки по всему развитию и они тупо изнутри Украину разваливают. Ахметов - главный агент России и остальные олигархи тоже агенты по линии организованной преступности. Как они уже все надоели.
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10.06.2021 16:46 Ответить
Это стратегический ум ! В полный рост! Приезжает посланец Байдена. Прямо говорит : убери ермака. Он не убирает. А потом звонит американцам: пустите к Байдену чувака, из-за которого я Байдена на** послал...Блестящий даунизм!
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10.06.2021 17:07 Ответить
У А. Богдана была хоть какая-то претензия на патриотичность.
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10.06.2021 17:51 Ответить
Дали зрозуміти, чого вони коштують.
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10.06.2021 19:37 Ответить
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