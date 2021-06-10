"Пленки Медведчука" затеяны для того, чтобы использовать их против Порошенко, - Сюмар
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Так называемые "пленки Медведчука" возникли для того, чтобы использовать их в политических целях для дискредитации пятого президента Петра Порошенко.
Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Она призвала журналистов анализировать факты и реальные события тех лет, а не доверять разговорам Медведчука. Кроме того, отметила Сюмар, возникает вопрос об источнике происхождения этих записей и почему они "всплыли" именно сейчас.
"Это возможность поговорить о событиях 2014-2015 годов. У меня возникает вопрос - где они были 7 лет, эти пленки? Почему они не всплыли последние два года, если даже предположить, что Медведчуку как-то там "способствовал" Порошенко - что активно делают журналисты в своем "расследовании". Показательная история, что мы не говорим сейчас о Медведчуке. Мы на самом деле не говорим о его преступлениях. Мы говорим постоянно о политическом мотиве, как эти пленки использовать против Порошенко. Вся эта дискуссия затеяна именно для этого. Эти пленки передала Банковая. И мы знаем, кто на Банковой эти пленки имел все эти 7 лет, и наверное надо поднимать вопрос об ответственности этого человека, который сегодня занимает должность заместителя председателя Офиса Президента Владимира Зеленского ", - отметила Сюмар.
"Я могу проанализировать как бывший журналист газовые переговоры и освобождение заложников. Итак, газовые переговоры. Делается вывод, что Порошенко - говорит Медведчук - будет ему помогать ослаблять позиции Украины. А что является фактом? Украинская позиция ослаблена ни была. И когда украинская делегация вылетала в Брюссель, у нее были директивы, которые были подписаны президентом Порошенко. И их никто не изменил - как об этом хвастался Медведчук своим московским кураторам. Более того, это подтвердил Юрий Продан, у которого мало оснований любить Порошенко ", - отметила Сюмар.
"Очень много выводов, которые 100 процентно делаются на доверии к словам Медведчука, что меня лично удивляет. Потому что я бы не верила этому человеку. И не верила ему никогда. Они не подтверждаются фактами. А факты тоже надо было бы оценивать, учитывать и общаться с теми людьми, которые были участниками переговоров ", - отмечает Сюмар.
"Тема о заложниках. Очень чувствительная. В 2014 году, когда я работала в СНБО, ко мне обращались очень многие семьи, семьи пленных. Я знаю, насколько это были тяжелые переговоры. Какие они психологически тяжелые. Мне очень жаль, что Ирину Геращенко не спросили ничего журналисты. Как и Татьяну Рычкову, которая непосредственно занималась "Рахманом", как и очень многих других людей, а полностью сделали выводы из слов Медведчука ", - отметила Сюмар.
"Так вот забыли тоже рассказать, что "Рахмана" обменивали только на Старкова. Этого требовала Российская Федерация. Это российский майор, для Украины чем был важен? Потому что в 2014 году Украине нужно было доказать, что происходит агрессия Российской Федерации. А это был кадровый российский майор. И четыре месяца нужно было для того, чтобы получить судебное решение, которое звучит так - обвинить Российскую Федерацию и командира Старкова, российского генерала, в агрессии против Украины. Это было важно для наших междунардных переговоров. Мне очень жаль, что вся эта аргументация не звучит в этом расследовании ", - говорит Сюмар.
"Факты свидетельствуют о совершенно противоположных вещах, которые в результате происходили, чем то, что говорил Виктор Медведчук. И это хорошо. Как человек, имевший судебный иск от Медведчука именно за защиту прав журналистов, я буду до последнего бороться за ваше право найти здесь правду. Но для того, чтобы ее найти, надо выслушать весь фактаж, взвесить и сделать его объективным. И тогда выиграет страна от этого ", - резюмирует Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
Не обвиняемый доказывает невиновность, а обвинитель - виновность!
А перед ним был странный секретарь Совбеза,который искал черную кошку в темной комнате. А теперь Фигус, вечно смотрящий в пол. А где другие пленки, у ревизора в рейхе ? Ох, они еще расскажут то, о чем даже не говорил Гришка самозванец с отцом Варлаамом на брест-литовской границе.
продюссеры то хреновые.
[Переслано из Печерский холм]
Медиа-киллер Денис Бигус закончил публикацию своих «пленок», заявив что больше роликов не будет, поскольку у него, де, нет больше сил слушать Медведчука. Однако, мы точно знаем, что причина совершенно иная.
Мы не имеем ни малейших симпатий ни к Медведчуку (который есть на записях), ни к Порошенко (которого там нет). А вот о Бигусе кое-что сказать можем. Бигус - это беспринципный циничный медиа-наемник, которого интересуют (https://t.me/dubinskypro/9698) только и исключительно деньги (https://t.me/dubinskypro/9705). Эту сторону (https://t.me/dubinskypro/9707) его жизни достаточно (https://t.me/dubinskypro/9710) ярко описал (https://t.me/dubinskypro/9719) депутат Дубинский. (https://t.me/dubinskypro/9723) Да, Бигус любит (https://t.me/dubinskypro/9765) подавать себя борцом с угнетателями обиженных и голодных, но одновременно этот «борец» переводит в ОВГЗ миллионы гривен, а своим сотрудникам платит копейки. Коротко и емко.
В реальности все выглядит так.
Во-первых. Бигус не «устал слушать Медведчука». Бигус панически испугался обращения к нему адвокатов Порошенко. В этом не сложно убедиться. Сразу после обращения адвокатов, в третьей части его передачи появились фразы «по нашему мнению» и «мы считаем», а уже в четвертой - наблюдается вообще феномен. Бигус рассказывает о связанных с Медведчуком ситуациях, (газовые переговоры, закупки электроэнергии) и сразу же сам себя опровергает. Причина проста - Бигус уже получил крупные проблемы с грантодателями, после того как суд заставил его признать не отвечающими действительности факты изложенные в расследовании по заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочко. Бигус все еще судится с Олегом Гладковским и один суд он уже проиграл - отменить постановление ему удалось по формальным причинам. Активность адвокатов Порошенко Бигуса испугала не на шутку - судиться с экс-президентом и миллионером для него слишком круто. Истерику он закатил еще во время монтажа третьей части, однако пришлось ему монтировать и четвертую. Бигуса подвела жадность - он взял немалую сумму вперед.
Во-вторых. Бигусу просто нечего больше публиковать, кроме обрезков, не вошедших в передачи. Дело вот в чем. Автор идеи роликов очевиден - уши гения политтехнологий, советника главы ОП Миши Подоляка торчат за километр. Идею связать Прошенко с Медведчуком он реализует уже давно, и достаточно успешно. Почему реализацию идеи поручили Бигусу? Во-первых, у него были серьезные финансовые трудности, и он был готов взяться за любую работу. Во-вторых, именно Бигус запустил «дело свинарчуков». Кому, если не ему?
А где Подоляк взял записи? Ответ - он их купил. Дорого. Очень. Об этом в одном из эфиров проговорился бывший генпрокурор Юрий Луценко, записи сделал один высокопоставленный сотрудник СБУ, однако сделал незаконно, без соблюдения судебных процедур. Естественно, то что вышло у Бигуса - отобрано и скомпелировано как нужно, но компелировали тоже из чего то. В тех ведомствах вообще популярно держать целые фонотеки, с голосами интересных людей, на случай непредвиденных сложностей. Стая товарищей - компромат собирают все на всех. Имя этого человека - Валерий Кондратюк, генерал-лейтенант и нынешний глава Службы внешней разведки. Мотивы Кондратюка прозаичны до банальности - он давно подторговывает компроматом. Кстати, это не первый слив записей, который он организует. По сходной цене.
Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.
Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
Чесно я вже ржу постійно бо такої дурні ще в партійних колах не мололи ні коли...
Ага, и насрать пэде в штаны.
9 червня 2021 року в інтерв'ю своєму ручному каналу «Росія 24» Путін заявив, що прямі відносини України з сепаратистами ОРДЛО «прописані у Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних «республік». Більше того, Путін сказав, що тодішній Президент України П.Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи «керівників» цих двох «республік»: «Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити».
По-перше, Путін говорить, м'яко кажучи, неправду. Підписів «невизнаних республік під Мінськими угодами» насправді немає. Там стоять підписи: «Посол Хайді Тальявіні», «Другий Президент України Л.Д.Кучма», «Посол Російської Федерації в Україні М. Ю. Зурабов», «А. В. Захарченко», «І. В. Плотницький». Про жодні «республіки» як підписантів в угоді не йдеться. Є підписи фізичних осіб, суб'єктність яких є сумнівною: один (Захарченко) відійшов у інший світ, інший (Плотницький) - невідомо де. Є інформація, що він в Росії засуджений за розкрадання російських коштів, які надходили в т. зв. ЛНР; в Україні його заочно засудили до довічного ув'язнення.
По-друге, у самому тексті «Мінських домовленостей» жодної згадки про прямі переговори України з російськими найманцями не йдеться.
А от те, що В. Путін підключився до кампанії компрометації П. Порошенка - характерна позиція. В.Путін розуміє, що повернення П. Порошенка у крісло Президента України - критично неприйнятний сценарій для Росії і він підтримав команду Зеленського.
На біду Путіна, ми всі дуже добре знаємо про кулуарний світ підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. І ми знаємо, хто як там себе поводив. Бо є очевидець, який дав фотографічну картину - екс-президент Франції Франсуа Олланд у книзі ще свіжих мемуарів «Уроки влади». Один з розділів книги так і називається «Ніч у Мінську» - присвячений укладанню у лютому 2015 року «угоди Мінськ-2», яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі: «Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох регіонів і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися».
Є ще одне пояснення слів Путіна: Путін досі розуміє, що Мінськ-2015 - це одна з найбільших дипломатичних перемог України: отримано час на дію санкцій проти Росії, на створення української армії, на отримання летальної зброї, на гучну поразку Газпрому.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?
Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.