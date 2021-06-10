"Пленки Медведчука" затеяны для того, чтобы использовать их против Порошенко, - Сюмар

Так называемые "пленки Медведчука" возникли для того, чтобы использовать их в политических целях для дискредитации пятого президента Петра Порошенко.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Она призвала журналистов анализировать факты и реальные события тех лет, а не доверять разговорам Медведчука. Кроме того, отметила Сюмар, возникает вопрос об источнике происхождения этих записей и почему они "всплыли" именно сейчас.

"Это возможность поговорить о событиях 2014-2015 годов. У меня возникает вопрос - где они были 7 лет, эти пленки? Почему они не всплыли последние два года, если даже предположить, что Медведчуку как-то там "способствовал" Порошенко - что активно делают журналисты в своем "расследовании". Показательная история, что мы не говорим сейчас о Медведчуке. Мы на самом деле не говорим о его преступлениях. Мы говорим постоянно о политическом мотиве, как эти пленки использовать против Порошенко. Вся эта дискуссия затеяна именно для этого. Эти пленки передала Банковая. И мы знаем, кто на Банковой эти пленки имел все эти 7 лет, и наверное надо поднимать вопрос об ответственности этого человека, который сегодня занимает должность заместителя председателя Офиса Президента Владимира Зеленского ", - отметила Сюмар.

"Я могу проанализировать как бывший журналист газовые переговоры и освобождение заложников. Итак, газовые переговоры. Делается вывод, что Порошенко - говорит Медведчук - будет ему помогать ослаблять позиции Украины. А что является фактом? Украинская позиция ослаблена ни была. И когда украинская делегация вылетала в Брюссель, у нее были директивы, которые были подписаны президентом Порошенко. И их никто не изменил - как об этом хвастался Медведчук своим московским кураторам. Более того, это подтвердил Юрий Продан, у которого мало оснований любить Порошенко ", - отметила Сюмар.

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"Очень много выводов, которые 100 процентно делаются на доверии к словам Медведчука, что меня лично удивляет. Потому что я бы не верила этому человеку. И не верила ему никогда. Они не подтверждаются фактами. А факты тоже надо было бы оценивать, учитывать и общаться с теми людьми, которые были участниками переговоров ", - отмечает Сюмар.

"Тема о заложниках. Очень чувствительная. В 2014 году, когда я работала в СНБО, ко мне обращались очень многие семьи, семьи пленных. Я знаю, насколько это были тяжелые переговоры. Какие они психологически тяжелые. Мне очень жаль, что Ирину Геращенко не спросили ничего журналисты. Как и Татьяну Рычкову, которая непосредственно занималась "Рахманом", как и очень многих других людей, а полностью сделали выводы из слов Медведчука ", - отметила Сюмар.

"Так вот забыли тоже рассказать, что "Рахмана" обменивали только на Старкова. Этого требовала Российская Федерация. Это российский майор, для Украины чем был важен? Потому что в 2014 году Украине нужно было доказать, что происходит агрессия Российской Федерации. А это был кадровый российский майор. И четыре месяца нужно было для того, чтобы получить судебное решение, которое звучит так - обвинить Российскую Федерацию и командира Старкова, российского генерала, в агрессии против Украины. Это было важно для наших междунардных переговоров. Мне очень жаль, что вся эта аргументация не звучит в этом расследовании ", - говорит Сюмар.

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"Факты свидетельствуют о совершенно противоположных вещах, которые в результате происходили, чем то, что говорил Виктор Медведчук. И это хорошо. Как человек, имевший судебный иск от Медведчука именно за защиту прав журналистов, я буду до последнего бороться за ваше право найти здесь правду. Но для того, чтобы ее найти, надо выслушать весь фактаж, взвесить и сделать его объективным. И тогда выиграет страна от этого ", - резюмирует Сюмар.