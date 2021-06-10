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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) Порошенко (19353) Сюмар (417) Европейская Солидарность (1000)

"Пленки Медведчука" затеяны для того, чтобы использовать их против Порошенко, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Так называемые "пленки Медведчука" возникли для того, чтобы использовать их в политических целях для дискредитации пятого президента Петра Порошенко.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Она призвала журналистов анализировать факты и реальные события тех лет, а не доверять разговорам Медведчука. Кроме того, отметила Сюмар, возникает вопрос об источнике происхождения этих записей и почему они "всплыли" именно сейчас.

"Это возможность поговорить о событиях 2014-2015 годов. У меня возникает вопрос - где они были 7 лет, эти пленки? Почему они не всплыли последние два года, если даже предположить, что Медведчуку как-то там "способствовал" Порошенко - что активно делают журналисты в своем "расследовании". Показательная история, что мы не говорим сейчас о Медведчуке. Мы на самом деле не говорим о его преступлениях. Мы говорим постоянно о политическом мотиве, как эти пленки использовать против Порошенко. Вся эта дискуссия затеяна именно для этого. Эти пленки передала Банковая. И мы знаем, кто на Банковой эти пленки имел все эти 7 лет, и наверное надо поднимать вопрос об ответственности этого человека, который сегодня занимает должность заместителя председателя Офиса Президента Владимира Зеленского ", - отметила Сюмар.

"Я могу проанализировать как бывший журналист газовые переговоры и освобождение заложников. Итак, газовые переговоры. Делается вывод, что Порошенко - говорит Медведчук - будет ему помогать ослаблять позиции Украины. А что является фактом? Украинская позиция ослаблена ни была. И когда украинская делегация вылетала в Брюссель, у нее были директивы, которые были подписаны президентом Порошенко. И их никто не изменил - как об этом хвастался Медведчук своим московским кураторам. Более того, это подтвердил Юрий Продан, у которого мало оснований любить Порошенко ", - отметила Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" о "пленках Медведчука": Офис Президента пытается отвлечь украинцев от провала с НАТО и снятия санкций с "Северного потока-2"

"Очень много выводов, которые 100 процентно делаются на доверии к словам Медведчука, что меня лично удивляет. Потому что я бы не верила этому человеку. И не верила ему никогда. Они не подтверждаются фактами. А факты тоже надо было бы оценивать, учитывать и общаться с теми людьми, которые были участниками переговоров ", - отмечает Сюмар.

"Тема о заложниках. Очень чувствительная. В 2014 году, когда я работала в СНБО, ко мне обращались очень многие семьи, семьи пленных. Я знаю, насколько это были тяжелые переговоры. Какие они психологически тяжелые. Мне очень жаль, что Ирину Геращенко не спросили ничего журналисты. Как и Татьяну Рычкову, которая непосредственно занималась "Рахманом", как и очень многих других людей, а полностью сделали выводы из слов Медведчука ", - отметила Сюмар.

"Так вот забыли тоже рассказать, что  "Рахмана" обменивали только на Старкова. Этого требовала Российская Федерация. Это российский майор, для Украины чем был важен? Потому что в 2014 году Украине нужно было доказать, что происходит агрессия Российской Федерации. А это был кадровый российский майор. И четыре месяца нужно было для того, чтобы получить судебное решение, которое звучит так - обвинить Российскую Федерацию и командира Старкова, российского генерала, в агрессии против Украины. Это было важно для наших междунардных переговоров. Мне очень жаль, что вся эта аргументация не звучит в этом расследовании ", - говорит Сюмар.

Также читайте: Киборг Гречанов (Рахман) уверен, что без помилования террориста Старкова его освобождение не состоялось бы

"Факты свидетельствуют о совершенно противоположных вещах, которые в результате происходили, чем то, что говорил Виктор Медведчук. И это хорошо. Как человек, имевший судебный иск от Медведчука именно за защиту прав журналистов, я буду до последнего бороться за ваше право найти здесь правду. Но для того, чтобы ее найти, надо выслушать весь фактаж, взвесить и сделать его объективным. И тогда выиграет страна от этого ", - резюмирует Сюмар.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
ну если не виновен, печерский суд разберется и аргументов у петра ликснича на офшорах достаточно
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09.06.2021 21:26
+23
А может, плёнки возникли потому, что Медведчук их наговорил ???
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09.06.2021 21:27
+22
Ніхто так не діяв проти Порошенко, як Петро Олексійович.
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09.06.2021 22:23
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Вау скільки Подоляк плятєй нагнав)
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09.06.2021 22:08 Ответить
Просто охренеть, Причем в других темах про Украину таких ников отродясь не было.
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09.06.2021 22:37 Ответить
Сюмар не доверяет словам медведчука. Так он же был лучшим менеджером у ПОПа. В суд подавай за клевету. А нет клеветы, то значит виновен, и без разницы кто первый должен предстать перед судом.
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09.06.2021 22:10 Ответить
Ты дыбил, Игорёша!
Не обвиняемый доказывает невиновность, а обвинитель - виновность!
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10.06.2021 12:25 Ответить
тебе напомнить, что в 2014-м твой зеленый петушок кацапов в московских саунах развлекал?
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09.06.2021 22:15 Ответить
зебилятор, твой клоун обслуживал в саунах московских мажоров, а ты ему жопу вылизываешь. Грязный извращенец.
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09.06.2021 22:28 Ответить
Як було 7років всім добре. І Медведчуку, і Порошенку, і Сюмар. Ну хто ті кляті плівки розкопав?
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09.06.2021 22:15 Ответить
Ну які у Потроха можуть бути шанси на політичну реінкарнацію, якщо у нього в "каманд" такі ТП...? Вона ж його "топить" просто (а може це і до кращого). Питання, звісно, риторичне.
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09.06.2021 22:15 Ответить
все идет по кругу. Сначала монтаж пленок с байденом,опозорились, даже Сашко, любящий скорость и то опешил от неожиданных последствий. Потребовал разясненний, прогнали.
А перед ним был странный секретарь Совбеза,который искал черную кошку в темной комнате. А теперь Фигус, вечно смотрящий в пол. А где другие пленки, у ревизора в рейхе ? Ох, они еще расскажут то, о чем даже не говорил Гришка самозванец с отцом Варлаамом на брест-литовской границе.
продюссеры то хреновые.
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09.06.2021 22:16 Ответить
Можно хоть тысячу раз говорить.. халва.. слаще уже не будет.. Джин выпущен из бутылки.. и самое главное.. люди верят, что плёнки аутентичные
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09.06.2021 22:21 Ответить
Про який монтаж ідеться, убогий? І хто реанімував мумію мертвечука і прилаштував його до вигідного бузнєсу? Може, вувузєла?
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10.06.2021 06:26 Ответить
Тебе напомнить, что от 20 до 65 тыс долларов в месяц получают в депутаты зелупы в парламенте черным кэшем? И что эти деньги "заработаны" на контрабанде?
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09.06.2021 22:21 Ответить
дуже цікаво, а точніше?
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09.06.2021 22:28 Ответить
Справа Бігуса, вагнергейт, продаж стратегічних запасів зерна, масок і ще багато речей чекають на Бубочку в недалекому майбутньому)
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09.06.2021 22:20 Ответить
На цей рахунок є чудове українське прислів'я - брехнею можна весь світ пройти, але назад вже не повернешся. Так і Петя - п'ять років брехав про свій "патріотизм", але прийшов час відповідати не за слова, а за вчинки.
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09.06.2021 22:22 Ответить
Dude, where are you frome?
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09.06.2021 22:25 Ответить
Why are you under my country's banner if you're not an American?! Are you embarrassed of your own country?
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09.06.2021 22:53 Ответить
Get lost, you counterfeit moron of a patriot. Так зрозуміліше? You couldn't find a job more decent than to be Poroshenko's hired help - that's how worthless you proved to be. So, take a hike to never come back.
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10.06.2021 06:39 Ответить
Отлично, где можно послушать плёнки общения Петра и Медведки? Я надеюсь это не тайна?
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09.06.2021 23:52 Ответить
Ніхто так не діяв проти Порошенко, як Петро Олексійович.
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09.06.2021 22:23 Ответить
Все заметили кол-во никогда не виданных здесь ников отписавшихся против Пороха? Комментарии нужны? Бл..ть, что то назревает.
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09.06.2021 22:32 Ответить
Я тут постійно бачу лише пости порохоботів. Ті, хто уважно слідкував за політичними подіями в Україні, давно вже знали що воно таке "Порошенко". Тому на плівках - нічого нового. Мені, наприклад, зразу зрозуміло було, чому Порошенко виліз на бульдозер і заважав народу змести Януковича ще 1 грудня 2013-го, він тупо захищав олігархічну систему. "Тільки мирним шляхом..." Ага, в Білорусії вже побачили цей "мирний шлях". Якби не "Правий сектор", то так би і жили з Януковичем і другий строк, а може й "обнулений" третій. Повторився розвиток подій, як і після першого Майдану. Олігархічна система знову взяла реванш. І в цьому величезна заслуга Порошенка.
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09.06.2021 23:50 Ответить
Ні, не величезна. Ключова. До речі, порохоботи "в бєссільной злобє" спамлять опонентів. Бо не мають, що сказати. Або відверто брешуть і пересмикують.
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10.06.2021 06:44 Ответить
Троляка подоляка! Ти знову обдристав всю гілку, наче у тебе каналізацію прорвало. Тебе не тільки спамити треба, тобі треба зробити радикальне обрізання по самі вуха, щоб від тебе лише роги залишилися.
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10.06.2021 12:24 Ответить
Sharp`s, [09.06.21 09:04]

[Переслано из Печерский холм]
"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Медиа-киллер Денис Бигус закончил публикацию своих «пленок», заявив что больше роликов не будет, поскольку у него, де, нет больше сил слушать Медведчука. Однако, мы точно знаем, что причина совершенно иная.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Мы не имеем ни малейших симпатий ни к Медведчуку (который есть на записях), ни к Порошенко (которого там нет). А вот о Бигусе кое-что сказать можем. Бигус - это беспринципный циничный медиа-наемник, которого интересуют (https://t.me/dubinskypro/9698) только и исключительно деньги (https://t.me/dubinskypro/9705). Эту сторону (https://t.me/dubinskypro/9707) его жизни достаточно (https://t.me/dubinskypro/9710) ярко описал (https://t.me/dubinskypro/9719) депутат Дубинский. (https://t.me/dubinskypro/9723) Да, Бигус любит (https://t.me/dubinskypro/9765) подавать себя борцом с угнетателями обиженных и голодных, но одновременно этот «борец» переводит в ОВГЗ миллионы гривен, а своим сотрудникам платит копейки. Коротко и емко.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777В реальности все выглядит так.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Во-первых. Бигус не «устал слушать Медведчука». Бигус панически испугался обращения к нему адвокатов Порошенко. В этом не сложно убедиться. Сразу после обращения адвокатов, в третьей части его передачи появились фразы «по нашему мнению» и «мы считаем», а уже в четвертой - наблюдается вообще феномен. Бигус рассказывает о связанных с Медведчуком ситуациях, (газовые переговоры, закупки электроэнергии) и сразу же сам себя опровергает. Причина проста - Бигус уже получил крупные проблемы с грантодателями, после того как суд заставил его признать не отвечающими действительности факты изложенные в расследовании по заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочко. Бигус все еще судится с Олегом Гладковским и один суд он уже проиграл - отменить постановление ему удалось по формальным причинам. Активность адвокатов Порошенко Бигуса испугала не на шутку - судиться с экс-президентом и миллионером для него слишком круто. Истерику он закатил еще во время монтажа третьей части, однако пришлось ему монтировать и четвертую. Бигуса подвела жадность - он взял немалую сумму вперед.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Во-вторых. Бигусу просто нечего больше публиковать, кроме обрезков, не вошедших в передачи. Дело вот в чем. Автор идеи роликов очевиден - уши гения политтехнологий, советника главы ОП Миши Подоляка торчат за километр. Идею связать Прошенко с Медведчуком он реализует уже давно, и достаточно успешно. Почему реализацию идеи поручили Бигусу? Во-первых, у него были серьезные финансовые трудности, и он был готов взяться за любую работу. Во-вторых, именно Бигус запустил «дело свинарчуков». Кому, если не ему?

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777А где Подоляк взял записи? Ответ - он их купил. Дорого. Очень. Об этом в одном из эфиров проговорился бывший генпрокурор Юрий Луценко, записи сделал один высокопоставленный сотрудник СБУ, однако сделал незаконно, без соблюдения судебных процедур. Естественно, то что вышло у Бигуса - отобрано и скомпелировано как нужно, но компелировали тоже из чего то. В тех ведомствах вообще популярно держать целые фонотеки, с голосами интересных людей, на случай непредвиденных сложностей. Стая товарищей - компромат собирают все на всех. Имя этого человека - Валерий Кондратюк, генерал-лейтенант и нынешний глава Службы внешней разведки. Мотивы Кондратюка прозаичны до банальности - он давно подторговывает компроматом. Кстати, это не первый слив записей, который он организует. По сходной цене.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6777Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
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09.06.2021 22:34 Ответить
подоляку доведеться валити Бігуса. Яко Смірнову - Чауса.
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09.06.2021 23:22 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1484554051892731&id=100010144500760

"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8105
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09.06.2021 22:42 Ответить
Медведчук родился, чтобы его использовать против Порошенко
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09.06.2021 22:48 Ответить
Оце цирк влаштували...Ну це просто анекдот народився..."Всі стоять ..не зміста хто насрав в актовій залі... ???Тиша...І тут раптом хороша дівчинка Вікторія гордовито каже..Єто провакація Петрусик з нашого класу хотів в туалет але він неміг цього зробити я бачила як він терпів і ми з дівчатами бачили і підтримували його..Це мабуть Вовка вам розказав що то Птрусик насрав??? Та при чому тут Вовка ..заорала Галина Макарівна.. я підсковзнулася на тому гівна особисто.. ..До речі той хто насрав в актовому залі дійсно підтирався сторнками і менно з Петрусевого щоденника.." А насрав то Вітька за паралельного класу а Петрусь лише допоміг йому сторінкою з свого шоденика по старій дружбі

Чесно я вже ржу постійно бо такої дурні ще в партійних колах не мололи ні коли...
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09.06.2021 22:51 Ответить
Вы всо врете парашенка святой
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09.06.2021 22:53 Ответить
"Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3435
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09.06.2021 22:53 Ответить
Подоляк пішов ва-банк!
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09.06.2021 22:55 Ответить
шо-шо? "Плівки Медведчука" затіяні для того, щоб використати їх проти Порошенка, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6479
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09.06.2021 22:58 Ответить
"Пленки Медведчука" затеяны для того, чтобы использовать их против Порошенко.

Ага, и насрать пэде в штаны.
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10.06.2021 14:47 Ответить
фейки не припиняються. Наприклад, до оббріхування Порошенка вв'язався й *****:
9 червня 2021 року в інтерв'ю своєму ручному каналу «Росія 24» Путін заявив, що прямі відносини України з сепаратистами ОРДЛО «прописані у Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних «республік». Більше того, Путін сказав, що тодішній Президент України П.Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи «керівників» цих двох «республік»: «Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити».
По-перше, Путін говорить, м'яко кажучи, неправду. Підписів «невизнаних республік під Мінськими угодами» насправді немає. Там стоять підписи: «Посол Хайді Тальявіні», «Другий Президент України Л.Д.Кучма», «Посол Російської Федерації в Україні М. Ю. Зурабов», «А. В. Захарченко», «І. В. Плотницький». Про жодні «республіки» як підписантів в угоді не йдеться. Є підписи фізичних осіб, суб'єктність яких є сумнівною: один (Захарченко) відійшов у інший світ, інший (Плотницький) - невідомо де. Є інформація, що він в Росії засуджений за розкрадання російських коштів, які надходили в т. зв. ЛНР; в Україні його заочно засудили до довічного ув'язнення.
По-друге, у самому тексті «Мінських домовленостей» жодної згадки про прямі переговори України з російськими найманцями не йдеться.
А от те, що В. Путін підключився до кампанії компрометації П. Порошенка - характерна позиція. В.Путін розуміє, що повернення П. Порошенка у крісло Президента України - критично неприйнятний сценарій для Росії і він підтримав команду Зеленського.
На біду Путіна, ми всі дуже добре знаємо про кулуарний світ підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. І ми знаємо, хто як там себе поводив. Бо є очевидець, який дав фотографічну картину - екс-президент Франції Франсуа Олланд у книзі ще свіжих мемуарів «Уроки влади». Один з розділів книги так і називається «Ніч у Мінську» - присвячений укладанню у лютому 2015 року «угоди Мінськ-2», яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі: «Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох регіонів і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися».
Є ще одне пояснення слів Путіна: Путін досі розуміє, що Мінськ-2015 - це одна з найбільших дипломатичних перемог України: отримано час на дію санкцій проти Росії, на створення української армії, на отримання летальної зброї, на гучну поразку Газпрому.
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10.06.2021 18:23 Ответить
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:31 Ответить
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