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Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин

Президент России Владимир Путин предложил представить, какими будут для России последствия вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин".

В этом же интервью он заявил, что половина жителей Украины не хотят вступления страны в Североатлантический альянс.

"Как минимум, 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие - глупые, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом", - сказал президент РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: Нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+70
А кто тебя заставлял нападать на НЕЙТРАЛЬНУЮ Украину? Теперь пшел нах...
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09.06.2021 22:02
+64
...и это прекрасно!
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09.06.2021 22:00
+53
"Пушечным мясом" "!?
А СЕЙЧАС для кацапов мы КТО ?!
Так вот . что бы поменяться местами - мы должны вступить в НАТО как можно быстрее !!!
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09.06.2021 22:02
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Страница 3 из 3
Нас должно волновать время подлета к Киеву, на окурка и скрепных плевать.
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10.06.2021 00:32 Ответить
Дебил, даже СССР всегда граничил с НАТО - с Норвегией и Турцией!
А сейчас с Польшей и странами Балтии - как там с подлетным временем?
Почему никто не летит к параноику?
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10.06.2021 00:41 Ответить
Видимо оно Пуйло плохо учил географию. 😎 Подлетное время из стран Балтии (членов НАТО) - 5-6 минут !

Да ракеты и без НАТО можно установить, Украина может это легко сделать.. Выход Рашки и США из Договора о РСМД...дает Украине возможность разрабатывать ракеты большой дальности от 500 км и 1000-2500 км..

и да Красная линия уже пройдена ***** из РФ.
Не надо было нарушать Будапештский меморандум и аннексировать чужие территории. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 8433
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10.06.2021 00:48 Ответить
А зачем НАТО запускать ракеты на Москву?
НАТОм не управляет один человек, который может оказаться конченным психопатом.
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10.06.2021 01:01 Ответить
Латвия член НАТО и находится примерно на таком же расстоянии от Москвы как и Украина. Старому ******* нужно придумать отмазку поумнее.
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10.06.2021 01:08 Ответить
А какой логики может идти речь, эти страшилки про "НАТОвские бызы в крыму и подлетное время" нацелены на парашинское быдло из той же серии баек, что про "радары НАТО в Афгане" или "по южнокорейский боинг" ва совковый период, на эту чушь и наглое вранье вообще не стоит обращать внимание! Жаль, что в самом деле никто не желает уничтожить парашку /реально физически/, а это надо сделать без соплей и "угрызений совести" иначе будет куда хуже всем!
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10.06.2021 16:23 Ответить
Новый плейлист украинской сборной тут.
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10.06.2021 01:26 Ответить
Это им не поможет.БГУ США разработан и даже без баз Украины он похоронит рашку за пару часов. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 3945
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10.06.2021 01:38 Ответить
Подлетное время уменьшится до 10 мин... Тю... Та хоть будет и 5 часов, каазлабадии - трындец... Руст доказал на деле, приземлившись на Красной площади.
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10.06.2021 01:55 Ответить
Потешно , шо пыне пофиг, шо за минуту может накрыться все Ставрополье с Воронежом... Пыня пекчись тока о своем бункере с 10-ти минутным подлетом к нему,.. Ай-да, валенок...
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10.06.2021 03:01 Ответить
дела давно минувших дней...
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10.06.2021 21:03 Ответить
они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом


Ну так ты нападаешь на именно что внеблоковых - Грузия, Украина, Сирия...

И еще - каждая кацапская псина тут же бежит рассказывать чего хотят украинцы...
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10.06.2021 02:34 Ответить
подлетно-ндоперелетное время...

Як у Сiрii спецназ
До землi пада*е,
Най колючка, Що верблюжа,
Завдячить врожаем…
Як у Сiрii спецназ
Не стане пада*ти,
Ми завдячимо Гаазi -
Вова мае знати.
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10.06.2021 02:56 Ответить
Триста лучших «ихтамнет» Искали удачу.
И поставили на кон На хромую клячу…
Только с Путина подачи Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд Фаршем, не иначе.
И на Ваче нынче гвалт, Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет Усмирять с задачей?
На хурале у бурят Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат, От кремлевской клячи.
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10.06.2021 02:58 Ответить
А ничо, шо расстояние Харьков -Москва и Нарва-Москва, практически одинаковое. Ну, как для ракеты,так точно. А НАТО уже там Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6356
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10.06.2021 03:53 Ответить
От Сумской области 500 км. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5980 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5980 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5980
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10.06.2021 11:26 Ответить
а ничо шо? откель ты?
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10.06.2021 21:05 Ответить
Мавзолейное быдло подавало заявку в НАТО,и при штабе НАТО работало 50 высших офицеров кремлевского рейха,но потом обосрались по полному тарифу....и Диму Рогозина с остальным быдлом выгнали из Альянса... Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 3135
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10.06.2021 04:01 Ответить
Там, в плешивой бошке тирана, тараканы уже в пляске Вита беснуются. Фюрерок, действительно, добивался всеми силами, чтоб в Украине народ, чуть ли не поголовно, начал движуху в том направлении. Видите ли, ему захотелось присвоить чужую территорию, вместе с более чем 40-миллионным населением, увеличив количество этого самого "пушечного мяса", одним махом преодолев последствия "геополитической катастрофы". До сих пор не поймет до, серая гебнявая моль, что Украина получив свободу от этой имперской шизофрении, старается выздороветь, а не ищет себе погибель в растворениилении в "русском мире".
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10.06.2021 05:11 Ответить
искандеры загрустили
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10.06.2021 05:28 Ответить
Ху*ло, пішов ти на*уй зі своїми красними лініями!
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10.06.2021 05:47 Ответить
Від Латвії (вже є член НАТО) до Москви - 570 км, від нас - 470
От велика різниця!
І весь цей кіпіш через якихось 100 км при довжині мордовії із сходу на Захід у 8 тис км?
Він це серйозно? Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5079
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10.06.2021 06:21 Ответить
Скільки ракети летітимуть від Естонії, країни НАТО, до Петербургу?
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10.06.2021 06:23 Ответить
Смерча? Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5407 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5407 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5407
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10.06.2021 11:27 Ответить
Этому дятлу все мерещатся какие-то ракеты и желание всего мирового империализма захватить эту «прекрасную страну». 😀😀😀
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10.06.2021 06:41 Ответить
Не перший раз переконуюсь, що людина отримує за звичай те, чого боїться найбільше.
1) Кримчанє боялись що будуть забороняти "гаваріть па-русскі" - зараз сидять мовчки, спостерігають як захоплюють пляжі, ставлять паркани, поскудять на землі нові хазяєва - сидять мовчки мов язика проковтнули.
2) Даунбасєри боялись, що приїдуть з правого сектору і будуть їх вбивати та тримати в концлагєрях - мають наразі концлагєря, люди зникають - "винуваті", звісно, ми
3) ***** захоплювало Крим та Донбас, щоб не було баз НАТО - має не тільки повну згоду українців на вступ до НАТО, але, певен, і бази невдовзі будуть
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10.06.2021 06:48 Ответить
Тупе куйло так розповідає, ніби мордорське ПРО щось там зіб'є, якщо ракети полетять з Польщі, наприклад. А взагалі недомірок географію у вбиральнях прокурював - з Латвії до мацкви ближче ніж з Дніпра.
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10.06.2021 07:42 Ответить
А те, що одкб на кордоні НАТО(ЄС), - то таке?
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10.06.2021 08:13 Ответить
"Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин"

" Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут.Источник: https://censor.net/ru/n3270475"

Составитель заголовков - отдельная профессия, их учат никогда не понимать текст, к которому составляется заголовок.
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10.06.2021 08:51 Ответить
" ....Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА и живу."

Примерно как-то так ... Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 8096
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10.06.2021 16:48 Ответить
Вот на эти два ПРОЦЕНТА и живу."______ да оно и видно...
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10.06.2021 21:10 Ответить
***** уже сам признается, что давным-давно направил свои ракеты на Харьков и Днепр
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10.06.2021 10:16 Ответить
бойся... тварь.....
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10.06.2021 10:23 Ответить
перед 2014 годом НАТО была никому не нужная конторка....после 2014 финансирование НАТО увеличилось в разы!!!! Это все благодаря одному карлику кремлевскому... Хенералы НАТО должны поставить марагычь человеку, целующего мальчиков в живот.
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10.06.2021 10:33 Ответить
марагычь _______ это сильно...
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10.06.2021 21:11 Ответить
Цапські ракети і так вбили достатньо українців.
Тому ми прагнемо ЗАХИСТУ. А це нам може гарантувати лише НАТО,
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10.06.2021 10:55 Ответить
Апосраный ссарь мардвы апасралсся, ваащета 4 минуты. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 7869
Мардва и усрацца не успеет. Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6628 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6628 Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 6628
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10.06.2021 11:22 Ответить
От дивовижно тупий цей ХЛО моськовський... )))
Ось дивіться хловський аргумент "Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?"
ХЛО так твої ракети взагалі у нас на кордоні стоять і підльот до Київа 2 хвилини..Розумієш ХЛО свій однобокий дебелізм? Ну звісно НІ.)))Ну хто б сумнівався..
Що ХЛО скажеш що нам нічого хвилюватись ти зі своєю кацапською кодлою "НЕ ПОРУШИШ СУВІРІНІТЕТ УКРАЇНИ"?????????)))))) З посмішкою відповідаємо тобі"ТА ПІШОВ ТИ НА Х..,МИ БІЛЬШЕ НЕ ВІРИМО ХЛАМ"
Ну звісно ти ХЛО скажеш що типу Крим сам вмрішив а на Донбасі частина людей сама воює проти України..Так? Ще раз з посмішкою скажемо тобі ТА ПІШОВ ТИ НА Х.. Це ти будеш своїм баранам з російським паспортами розказувати вони лапшу ******* і на вуха і в сраці її ******* ну то й чорт з ними що від баранів можно чекати крім перепуганого бекання. Не буду в юридичні питання лізти це вже всі розуміють навіть фощі в твоїй макітрі що Крим окупований Росією , що війну на Донбасі ведеш ти зі свої ми баранами.
А тепер послухай таке...Перше. Буде Україна в НАТО чи не буде...Ракети націлені на москву будуть в Україні вже через 2 роки..наші ракети-Українські і підльот буде не 10 хвилин а 2..на гіперзвуці тому ти навуіть і твої барани портки засрані надіти не вспієте як вам в сраку встряне ракета з написом Слава Україні.
Друге. Крим повернемо..Питання тільки втому яким способом ти це захочешь Мирно... або через розірваня срак твоїх зельоних підарасіков.
Трете. Донбас буде звільнено і у людей там буде велика радість от повір Там зараз панує страх а не любов перед кацапшиной. Ну теж все залежить від тебе ХЛО
Тому раджу не перейматись що Україна вступить в НАТО а прейматись як вмовити Україну не розривати вам ваші сраки.
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10.06.2021 11:32 Ответить
***** дебил.... просто дебил живущий гдето в 70-80-х прошлого столетия
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10.06.2021 12:23 Ответить
желаешь что б тебя повесили???
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10.06.2021 12:28 Ответить
Откуда оно взяло 50% ...за свою шкуру беспокоится... придурок уймись одни черт сдохнешь.
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10.06.2021 12:34 Ответить
хйло насправді боїться то, що "коли" - більш точний вираз ніж "якщо"
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10.06.2021 12:45 Ответить
Вот именно, будет тебе, ***** плешивое, Киевский экспресс!)))
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10.06.2021 13:05 Ответить
*****, пора бомбити Воронєж!
Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 2960
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10.06.2021 13:58 Ответить
Як він вже змиршавів в своїй "величі". Та при бажанні Москву "задавлять" і без ракет. Нехай згадає 90-ті і себе денщиком при Собчаку.
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10.06.2021 14:11 Ответить
Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 1290
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10.06.2021 14:14 Ответить
....а от Крыма за 10 мин пустыня)))
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10.06.2021 14:12 Ответить
Ты сам на этой ракете будешь висеть, гном
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10.06.2021 15:32 Ответить
ух ты, а это какое племя?
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10.06.2021 21:15 Ответить
не має ніяких 50% проти. Саме *****, своїми вчинками зруйнував цей баланс.
А мав же Україну у власній кишені! Якби не забрав кримських дебілів та даунецьких, тут би вже давно президентом був або Бойко, або Медведчук...
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10.06.2021 16:24 Ответить
***** погане, не якщо, а коли!
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10.06.2021 16:51 Ответить
Путин - примитивная дворовая шпана без воображения и образования.
Он имел ситуацию тотального доминирования над Украиной -
политического, экономического, культурного, мы смотрели на Москву снизу вверх,
и считали эту ситуацию нормальной и этот придурок сам это сломал.
Нет больше "братства", нет доверия, нет пиетета перед "старший братом" -
есть правда про голого короля и 15000 похоронок, разделивших нас навсегда.
И окончательно развернувших лицом на Запад.
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10.06.2021 16:59 Ответить
Да залейте вы ту Москву бетоном и никто к вам подлетать не будет.
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10.06.2021 17:11 Ответить
ЛЖИВЫЙ МУДЕНЬ!
Ни один документ, договор, протокол, и тд и тп НАТО - НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ Ядерное Оружие!
Наоборот, там в явной форме указано, что:
Ядерное (и другое оружие массового поражения) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ и НЕ МОЖЕТ быть каким образом и в каком либо виде объектом соглашений В РАМКАХ организации.
Ядерное (и другое оружие массового поражения) являются исключительной собственностью стран ими владеющими и может быть объектом переговоров, договоров и тп только ИНДИВИДУАЛЬНО и ВНЕ ЮРИСДИКЦИИ организации (НАТО).

Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 3312
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10.06.2021 17:22 Ответить
Патрушев шаг по шагу выбивает стул из-под из-под кремлёвского мечтателя
и готовит всё к тому, чтобы выставить его козлом отпущения.
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10.06.2021 17:30 Ответить
Пуйло !!А где же твои знаменитые ракеты с 20-35 махами?? перехватити "малоскоростные" американские ракеты запущенные с территории Румынии или прибалтии или Польши! Что опять как всегда наврал с три короба, комуняка долбанный!!!! Ни хрена у тебя нет !!Так одна бравада и мыльный пузырь , как при СССР!!
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10.06.2021 17:35 Ответить
Пуйло !!А где же твои знаменитые ракеты с 20-35 махами??__________- в минуту? устали махать....
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10.06.2021 21:17 Ответить
Брат фигуранта по делу о #МН17 Сергея Дубинского, который выступает свидетелем, подтвердил на суде, что приказ стрелять по пассажирскому самолету пришел из Москвы. Ещё раз. Из Москвы дали приказ сбивать пассажирский лайнер. Россия - страна террорист, точка.
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10.06.2021 18:04 Ответить
Ага. А амеровская база будет под Белгородом. В 2 минутах продлета Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 5880 А какая разница Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 8458
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10.06.2021 18:09 Ответить
тебе ****** коротконогому об этом и говорили, не сунь сюда своё *****, а то рано или поздно база НАТО рядом с границей будет
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10.06.2021 18:15 Ответить
Воронежу булки рано розслабляти.
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10.06.2021 19:13 Ответить
Минутой раньше, минутой позже, всё одно миру преступников будет конец.
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10.06.2021 19:52 Ответить
***** не понимает, что его могильщик не НАТО,
а простые граждане, которые платят грабительские налоги и банковские проценты.
И ограбленный средний бизнес, который имеет и деньги, и кучу злобы на силовиков.
Так что подлётное время исчисляется не минутами, а секундами.
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10.06.2021 22:17 Ответить
не будет там такого... не те скрепы
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10.06.2021 23:45 Ответить
Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін - Цензор.НЕТ 1343
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11.06.2021 10:32 Ответить
Путин - вор. И окружил себя такими же ворами, из числа друзей. Выхватив власть из рук пьяного Ельцина, Моль возомнила, что теперь может всё, страна в его руках, делай, что хочешь, бери, что хочешь и сколько хочешь, как в супермаркете... Вот только такие как Путин, Лукашенко и прочие забывают, что на выходе надо платить...
Понимая с ужасом, что придётся идти на выход, они визжали "Грабют" ("хахлы тырют газ!"), устраивали пожары войн в Грузии, в Донецкой и Луганской областях, аннексировали Крым... А теперь орут "НАТО хочет напасть на кассу!". НАТО, которое могло купить Россию за бутылку у Ельцина, но почему-то не делало этого, а высылало в Россию десятки тысяч тонн куриных окорочков и прочей жратвы, доступной тогда каждому "гордому" руССкому...
Прискорбно, но даже обожравшись с голодухи окорочками, многие россияне с их сгнившими и пропитыми мозгами забыли это и верят в воровской бред и ложь...
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11.06.2021 13:52 Ответить
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