"Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин"

Президент России Владимир Путин предложил представить, какими будут для России последствия вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин".

В этом же интервью он заявил, что половина жителей Украины не хотят вступления страны в Североатлантический альянс.

"Как минимум, 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие - глупые, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом", - сказал президент РФ.

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