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Новости Политика Украины
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Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь

Президент посетил зону ООС, Белый дом злится на ОП и не хочет принимать украинских чиновников, Вирастюка зарегистрировали депутатом, - главные новости Украины и мира 9 июня.

Зеленский на передовой

Президент посетил передовую во время рабочего визита в Донецкую область. " Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - написал он в Твиттере.

Новые скандалы с ОП и США

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило сразу 2 скандальных новости из Вашингтона. Первая - что руководство США крайне недовольно тем, что Офис Президента Украины исказил слова Байдена после телефонного разговора с Зеленским. В Вашингтоне не верят, что это был случайный "эксцесс исполнителя".

Вторая новость - о том, что Офис Президента на прошлой неделе пытался спешно организовать визит в Вашингтон большого украинского "десанта". Лететь должны были Ермак, Таран, Витренко, Галущенко и Свириденко. Посольству США поставили задачу за 2 дня организовать ряд встреч на высшем уровне. Но она оказалась невыполнимой, и от идеи визита пришлось отказаться.

Андрей Ермак продолжает расхлебывать последствия публикации записи его телефонной беседы с Рудольфом Джулиани в июне 2019 года. Он заявил журналистам, что действовал тогда очень взвешенно и осторожно. Глава ОП считает, что его команда делала все правильно "последние два года в отношениях с США".

Такого же мнения придерживается глава исполкома Набсовета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Свежие рейтинги

Согласно опросу "СОЦИСа", за Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%.

Рейтинг партий - следующий: "СН" - 21%, "ЕС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%.

ЦИК зарегистрировала Вирастюка депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области. За это решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

Из "Голоса" могут выйти 10 депутатов

По словам депутата "Голоса" Соломии Бобровской, в оппозиции к руководству партии с февраля находятся она и еще 9 нардепов: Васильченко, Клименко, Лозинский, Пипа, Стефанишина, Устинова, Цабаль, Шараскин и Юрчишин. Решение о том, покидать ли политсилу, они собираются принять вместе. Выход может состояться в любой момент.

В руководстве "Голоса" говорят, что узнали о планах депутатов покинуть политсилу из СМИ.

У охранников Медведчука отобрали захваченную землю на Трухановом

Точку в этом деле поставил Верховный Суд: он постановил вернуть Киеву участок, который незаконно захватила охранная фирма "Шторм". Во время слушаний выяснилось, что права пользоваться землей, строить на ней недвижимость и перегораживать киевлянам доступ к речке Десенке у "Шторма" не было. Теперь строения на участке должны снести, а его - вернуть городу.

Все регионы Украины - в "зеленой" карантинной зоне

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. При этом Минздрав предлагает продлить карантин на лето, ведь коронавирус еще не преодолели.

В ближайшие выходные в 14 регионах Украины будут работать более 30 центров массовой вакцинации.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
У В"єтнамі, чи какать просто захотіло?

Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 6119
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09.06.2021 22:08
+9
Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 2264
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09.06.2021 22:32
+8
Заблукало в очереті.
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09.06.2021 22:24
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Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 124
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09.06.2021 22:07 Ответить
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу
https://censor.net/ua/n3270323
66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено.
61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.
54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося.
50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок.
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09.06.2021 23:47 Ответить
У В"єтнамі, чи какать просто захотіло?

Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 6119
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09.06.2021 22:08 Ответить
Заблукало в очереті.
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09.06.2021 22:24 Ответить
ойц...а хто в такой траве увидит растяжку под его копытом??? оператор???
шо за показуха для девочек????
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09.06.2021 22:48 Ответить
Там до ближайших растяжек еще топать километров 10, если не все 15.
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09.06.2021 23:50 Ответить
Ну прямо Мэл Гибсон из "Мы были солдатами"!
Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 8952 Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 859Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 5388
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09.06.2021 23:03 Ответить
PS
Для полноты декорации, на фото не хватает горящих обломков сбитого Bell UH-1
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09.06.2021 23:22 Ответить
Ищет план, план Штайнмайера

Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 3240
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09.06.2021 23:49 Ответить
- я на очаковских болотах понос проливал-
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10.06.2021 07:34 Ответить
пора бойцам пошлину для посетителей установить...
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09.06.2021 22:11 Ответить
Ми живемо в тотальній зеленій брехні.
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09.06.2021 22:22 Ответить
навіть заокеанські ще до недавнього друзі не витримують того брудного фонтану...
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09.06.2021 22:50 Ответить
америкосы обиделись за ложь ОП. надо же было такую хрень придумать. да с.....али они на вашу ложь.они знают таких патриотов как ермак витренко а особенно его маму. они с такими в принципе не хотят говорить. бедные американци в своей жизни еще не видели таких бессовестных особей. о чем они могут говорить. особенно после слива вагнеровцев. а моня, знал бы о непричасности ермака к явной работе на фсб давно назначил бы комиссию ВР. значить сам такой же. С КЕМ ОНИ БУДУТ ГОВОРИТЬ???
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09.06.2021 22:27 Ответить
Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь - Цензор.НЕТ 2264
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09.06.2021 22:32 Ответить
Дісно, що цього довго згадуватимуть нащадки....
не вистачило часу президентства для оЗЕленення України Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 5897
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10.06.2021 09:57 Ответить
Краще нехай заборгованість виплатять.
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09.06.2021 22:34 Ответить
Дід Микола

Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
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09.06.2021 22:38 Ответить
"Пародія на президента" не смішна і жалюгідна.
Навіть Яник був значно приємніший.
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09.06.2021 22:50 Ответить
і не жадний ))) цукерки і ***** пропонував і мєдведеву )))))
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09.06.2021 22:51 Ответить
Приколи частенько підганяв)) Хоч і не намагався)
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09.06.2021 22:52 Ответить
Ви про Анну Ахмєтову))))) йолку і увім-увім-увімкніть Україну)))
(це перше шо впало на думку))))
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09.06.2021 22:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kY_8WC83N5U

навіть сама манера говоріння, можна було угоріти, як він тужиться і підбирає слова)))
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09.06.2021 23:21 Ответить
проффесор...шо ни говорите ))))
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09.06.2021 23:26 Ответить
100 человек на Майдане застрелили из-за этого идиота Янека
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09.06.2021 23:58 Ответить
По-моему самое время начинать флешмоб "сломай нос избирателю ЗЕ".

И считать сколько избирателей ЗЕ сломают друг другу носы. Головні новини 9 червня: Зеленський на передовій, у Вашингтоні зляться на ОП за брехню - Цензор.НЕТ 4748
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10.06.2021 01:17 Ответить
 
 