Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь

Президент посетил зону ООС, Белый дом злится на ОП и не хочет принимать украинских чиновников, Вирастюка зарегистрировали депутатом, - главные новости Украины и мира 9 июня.

Зеленский на передовой

Президент посетил передовую во время рабочего визита в Донецкую область. " Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - написал он в Твиттере.

Новые скандалы с ОП и США

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило сразу 2 скандальных новости из Вашингтона. Первая - что руководство США крайне недовольно тем, что Офис Президента Украины исказил слова Байдена после телефонного разговора с Зеленским. В Вашингтоне не верят, что это был случайный "эксцесс исполнителя".

Вторая новость - о том, что Офис Президента на прошлой неделе пытался спешно организовать визит в Вашингтон большого украинского "десанта". Лететь должны были Ермак, Таран, Витренко, Галущенко и Свириденко. Посольству США поставили задачу за 2 дня организовать ряд встреч на высшем уровне. Но она оказалась невыполнимой, и от идеи визита пришлось отказаться.

Андрей Ермак продолжает расхлебывать последствия публикации записи его телефонной беседы с Рудольфом Джулиани в июне 2019 года. Он заявил журналистам, что действовал тогда очень взвешенно и осторожно. Глава ОП считает, что его команда делала все правильно "последние два года в отношениях с США".

Такого же мнения придерживается глава исполкома Набсовета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Свежие рейтинги

Согласно опросу "СОЦИСа", за Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%.

Рейтинг партий - следующий: "СН" - 21%, "ЕС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%.

ЦИК зарегистрировала Вирастюка депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области. За это решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

Из "Голоса" могут выйти 10 депутатов

По словам депутата "Голоса" Соломии Бобровской, в оппозиции к руководству партии с февраля находятся она и еще 9 нардепов: Васильченко, Клименко, Лозинский, Пипа, Стефанишина, Устинова, Цабаль, Шараскин и Юрчишин. Решение о том, покидать ли политсилу, они собираются принять вместе. Выход может состояться в любой момент.

В руководстве "Голоса" говорят, что узнали о планах депутатов покинуть политсилу из СМИ.

У охранников Медведчука отобрали захваченную землю на Трухановом

Точку в этом деле поставил Верховный Суд: он постановил вернуть Киеву участок, который незаконно захватила охранная фирма "Шторм". Во время слушаний выяснилось, что права пользоваться землей, строить на ней недвижимость и перегораживать киевлянам доступ к речке Десенке у "Шторма" не было. Теперь строения на участке должны снести, а его - вернуть городу.

Все регионы Украины - в "зеленой" карантинной зоне

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. При этом Минздрав предлагает продлить карантин на лето, ведь коронавирус еще не преодолели.

В ближайшие выходные в 14 регионах Украины будут работать более 30 центров массовой вакцинации.