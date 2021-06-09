Главные новости 9 июня: Зеленский на передовой, в Вашингтоне злятся на ОП за ложь
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Президент посетил зону ООС, Белый дом злится на ОП и не хочет принимать украинских чиновников, Вирастюка зарегистрировали депутатом, - главные новости Украины и мира 9 июня.
Зеленский на передовой
Президент посетил передовую во время рабочего визита в Донецкую область. " Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - написал он в Твиттере.
Новые скандалы с ОП и США
Издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило сразу 2 скандальных новости из Вашингтона. Первая - что руководство США крайне недовольно тем, что Офис Президента Украины исказил слова Байдена после телефонного разговора с Зеленским. В Вашингтоне не верят, что это был случайный "эксцесс исполнителя".
Вторая новость - о том, что Офис Президента на прошлой неделе пытался спешно организовать визит в Вашингтон большого украинского "десанта". Лететь должны были Ермак, Таран, Витренко, Галущенко и Свириденко. Посольству США поставили задачу за 2 дня организовать ряд встреч на высшем уровне. Но она оказалась невыполнимой, и от идеи визита пришлось отказаться.
Андрей Ермак продолжает расхлебывать последствия публикации записи его телефонной беседы с Рудольфом Джулиани в июне 2019 года. Он заявил журналистам, что действовал тогда очень взвешенно и осторожно. Глава ОП считает, что его команда делала все правильно "последние два года в отношениях с США".
Такого же мнения придерживается глава исполкома Набсовета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Свежие рейтинги
Согласно опросу "СОЦИСа", за Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%.
Рейтинг партий - следующий: "СН" - 21%, "ЕС" - 18,2%, ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%.
ЦИК зарегистрировала Вирастюка депутатом
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области. За это решение члены ЦИК проголосовали единогласно.
Из "Голоса" могут выйти 10 депутатов
По словам депутата "Голоса" Соломии Бобровской, в оппозиции к руководству партии с февраля находятся она и еще 9 нардепов: Васильченко, Клименко, Лозинский, Пипа, Стефанишина, Устинова, Цабаль, Шараскин и Юрчишин. Решение о том, покидать ли политсилу, они собираются принять вместе. Выход может состояться в любой момент.
В руководстве "Голоса" говорят, что узнали о планах депутатов покинуть политсилу из СМИ.
У охранников Медведчука отобрали захваченную землю на Трухановом
Точку в этом деле поставил Верховный Суд: он постановил вернуть Киеву участок, который незаконно захватила охранная фирма "Шторм". Во время слушаний выяснилось, что права пользоваться землей, строить на ней недвижимость и перегораживать киевлянам доступ к речке Десенке у "Шторма" не было. Теперь строения на участке должны снести, а его - вернуть городу.
Все регионы Украины - в "зеленой" карантинной зоне
Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. При этом Минздрав предлагает продлить карантин на лето, ведь коронавирус еще не преодолели.
В ближайшие выходные в 14 регионах Украины будут работать более 30 центров массовой вакцинации.
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https://censor.net/ua/n3270323
66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено.
61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.
54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося.
50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок.
шо за показуха для девочек????
Для полноты декорации, на фото не хватает горящих обломков сбитого Bell UH-1
не вистачило часу президентства для оЗЕленення України
Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
Навіть Яник був значно приємніший.
(це перше шо впало на думку))))
навіть сама манера говоріння, можна було угоріти, як він тужиться і підбирає слова)))
И считать сколько избирателей ЗЕ сломают друг другу носы.