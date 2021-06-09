Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили

Ряд народных депутатов и чиновников посетили Мариуполь.

Об этом в Facebook сообщил глава исполкома Набсовета реформ Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Поездка в Мариуполь вместе с сопредседателями МФО "Простые решения и результаты" ВРУ Юлией Клименко, Лизой Ясько, Владимиром Кабанченко, потрясающим мэром Бойченко и руководством города. Разработка плана по туристическому буму Мариуполя. Мариуполь будет главным туристическим хабом Украины наряду со Львовом и Одессой через максимум 2 года!

Также нас принимал командир 503 отдельного батальона морпехов Вадим Сухаревский, настоящий герой Украины, который первым принял бой в Славянске и первым поднял знамя сопротивления интернета. Мне было очень приятно видеть, как он сохраняет оптимистическое настроение и как он руководит. Мариуполь надежно защищен", - пишет Саакашвили.

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