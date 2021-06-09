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Мариуполь (5563) Саакашвили (3299)

Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили

Ряд народных депутатов и чиновников посетили Мариуполь.

Об этом в Facebook сообщил глава исполкома Набсовета реформ Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Поездка в Мариуполь вместе с сопредседателями МФО "Простые решения и результаты" ВРУ Юлией Клименко, Лизой Ясько, Владимиром Кабанченко, потрясающим мэром Бойченко и руководством города. Разработка плана по туристическому буму Мариуполя. Мариуполь будет главным туристическим хабом Украины наряду со Львовом и Одессой через максимум 2 года!

Также нас принимал командир 503 отдельного батальона морпехов Вадим Сухаревский, настоящий герой Украины, который первым принял бой в Славянске и первым поднял знамя сопротивления интернета. Мне было очень приятно видеть, как он сохраняет оптимистическое настроение и как он руководит. Мариуполь надежно защищен", - пишет Саакашвили.

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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 01
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 02
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 03
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 04

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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 05
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 06
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 07
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 08

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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 09

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6622
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09.06.2021 22:28
+20
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6586
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09.06.2021 22:26
+18
а шо с белыми штанами случилось? Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9175
чего его в форму переодели?
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09.06.2021 22:23
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Ага, туристи так і попруть "лисячими хвостами" подихати.
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10.06.2021 02:26 Ответить
Молодець Міхо. Поважаю таких людей. Постійно в русі. Впроваджує нові ідеї. А в Маріуполі тим більше так і потрібно робити, щоби вивітрити у місцевих совок із мізків.
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10.06.2021 06:08 Ответить
если ты так же кокс станешь нюхать - будешь вести себя еще круче Михо! Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9459
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29.06.2021 20:42 Ответить
Ну, если Саака сказал, то точно ничего не будет. Все, к чему притронется этот популист, превращается в дерьмо. И вообще-то, с какого перепугу этот Карлсон щеголяет в форме и берцах?
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10.06.2021 06:52 Ответить
Похоже в ОП травку хорошую завезли - то Клоун ересь несет, а теперь Карлсона "понесло"....
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10.06.2021 07:39 Ответить
гашиш яхши
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10.06.2021 08:38 Ответить
Очень выгодно быть популистом, а потом закосить под придурка - ответственности никакой.
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10.06.2021 09:50 Ответить
Да вот только что туристам смотреть в Мариуполе?
Разве что завод имени Ильича, но боюсь Ахметов туда не пустит...
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10.06.2021 10:07 Ответить
Вот не пойму, как это нарцистчиное, тупое, жирное, истеричное чучело могло быть президентом, та еще и провести такие успешные реформы?
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10.06.2021 14:38 Ответить
Ідеологом і рушійною силою реформ в Грузії був Бендукідзе ( вже покійний ). Саакашвілі вистачило розуму не заважати, а сприяти. Хоча достеменно мені це не відомо. Розумові здібності руйнуються через вживання "стимуляторів", а відповідальністю чи високими моральними якостями цей персонаж ніколи обтяжений не був.
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10.06.2021 15:31 Ответить
Саака там просто хлебалов торговал и ротом говорил.Он к реформам имеет такое же отношение как к военной форме,которую напялил.Да,Бендукидзе был умным человеком.
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10.06.2021 17:28 Ответить
АХАХАХАХА
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10.06.2021 18:37 Ответить
Так и хочется сказать "идиот" , только чтобы никого не обидеть ((
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10.06.2021 19:18 Ответить
И тут Остапа понесло. Мариуполь один из самых неинтересных городов Украины в центре которого дымят два крупнейших меткомбината Ахметова. Очевидно, что в последние годы власти дают городу больше денег на благоустройство совершенно совдеповского города чтобы задобрить "гордый народ донбасса".
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10.06.2021 20:00 Ответить
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