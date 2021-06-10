На суде по МН17 прозвучали записи переговоров российских террористов о передвижениях "Бука" - Гиркина, Дубинского и других

В суде по делу о крушении "боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовано несколько новых записей перехватов "высокопоставленных военных ДНР", в которых они детально обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Для суда включили записи переговоров "главы разведки ДНР" Сергея Дубинского и "заместителя командира батальона Восток ДНР" Александра Семенова, переговоры Дубинского и "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими "подчиненными".

За сутки до крушения "боинга" Дубинский отметил, что положение "ДНР" на фронте тяжелое, "его" людей ликвидируют: "Если я успею утром получить "Бук" и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то жопа...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров обвинил США в сокрытии неких фактов "колоссальной важности" по делу МН17

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года ЗРК "Бук", был доставлен к границе России с Украиной в месте, где ее контролировали "ДНР". Затем комплекс пересек ее и был доставлен в Донецк.

За семь часов до катастрофы Дубинский и его подчиненный, отставной офицер военной разведки армии России Олег Пулатов, могли обсуждать отправку "Бука" из Донецка в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже выпущена ракета, которой сбили "боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на восток. Посмотрите, где там на восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя …[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и ...[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" [в 2014 году позывной "Крот" носил еще один подозреваемый по делу - Леонид Харченко, "глава разведывательного подразделения ГРУ ДНР"]

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

Также читайте: В суде Гааги показали оперативную обстановку на момент катастрофы рейса MH17, судья "возит мордой по столу" российских военных за ложь, - эксперт Лукашевич

И Дубинский, и Пулатов - обвиняемые по делу о крушении МН17, рассматриваемом в суде Нидерландов. Прокуратура считает, что они непосредственно причастны к транспортировке орудия, из которого был сбит "Боинг".

В еще одной обнародованной записи человек с голосом Дубинского в разговоре с человеком с голосом Пулатова обозначает роль, которую мог играть Леонид Харченко (он же "Крот") в транспортировке "Бука". Харченко также проходит обвиняемым по делу о крушении МН17.

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача - охрана этого "Бука" и организация этого… (неразборчиво).

Также читайте: Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге

Затем включили запись разговора людей с голосами Дубинского и Харченко.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да?

Харченко: Ага.

Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача - резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Гюрза [В 2014 году этим позывным, по данным следствия, пользовался Пулатов] туда же подтянется. Давай, если что, я на связи.

В другом обнародованном разговоре Дубинский мог обсуждать с заместителем командира "батальона Восток" Александром Семеновым перемещение "Бука" на Макеевское шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками "Востока". Эта колонна затем должна была пойти в район Саур-Могилы, где в тот момент шли ожесточенные бои с украинскими военными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер. ФОТО

Для суда также включили записи разговоров, сделанных за несколько дней до крушения МН17. В них Игорь Стрелков, тогда занимавший пост "министра обороны ДНР", говорил собеседникам о тяжелом положении "сторонников ДНР" в боях с украинской армией и просил предоставить ему средства ПВО, чтобы противостоять украинским военным самолетам.

Стрелков - четвертый обвиняемый по делу о крушении МН17. Ни он, ни другие обвиняемые в зале суда не присутствуют, они объявлены в международный розыск. Из четверых только Олег Пулатов согласился взаимодействовать с судом через своих адвокатов. Все обвиняемые отрицают свою причастность к крушению самолета.

В суде упомянули показания нескольких свидетелей, которые встречали колонну с "Буком" и танками в районе Макеевки, Зугрэса, Снежного и других населенных пунктов, находившихся под контролем "ДНР".

Изучив биллинг мобильного Харченко, следствие отметило, что его аппарат подключался к вышкам в Зугрэсе, Шахтерске и Снежном, что соответствует предполагаемому маршруту движения военной колонны с ЗРК.

Читайте также: Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев

Следствие также смогло найти и приобрести спутниковый снимок от 17 июля 2014 года, на котором видна машина, похожая на "Бук", следующая в составе в колонны в городе Макеевка.

Спутниковый снимок колонны с машиной, похожей на "Бук". Кадр сделан 17 июля 2014 года, Макеевка

По данным следствия, "Бук" завершил движение в составе колонны в районе супермаркета "Фуршет" в Снежном. Это подтверждается двумя обнародованными в суде записями разговоров людей с голосами Пулатова и Харченко, которые пытаются найти друг друга в Снежном.

Так, в звонке, совершенном в 12:42 (примерно за четыре часа до крушения МН17), человек с голосом Харченко сообщает Пулатову: "Я в Снежном, у "Фуршета", с игрушкой". Пулатов отвечает, что едет туда же.

Пулатов через своих адвокатов сообщил, что не помнит, участвовал ли он в таком разговоре. Однако он уверен, что под игрушкой в беседе понимается не "Бук", а какой-то переносной предмет.

Читайте: Опубликован полный текст письма родственников жертв катастрофы MH17 Путину

Обнародованные разговоры имели место 16 и 17 июля 2014 года, были перехвачены Службой безопасности Украины и затем переданы Международной следственной группе. Многие участники этих разговоров ранее неоднократно подтверждали их подлинность (некоторые, правда, отмечали, что местами их реплики были смонтированы).

При этом прокуратура Нидерландов неоднократно обращала внимание на то, что перехваты разговоров всех четырех обвиняемых по этому делу логически не противоречат и даже дополняют друг друга. Более того, события, которые они обсуждали, подтверждаются фото- и видеоматериалами, снятыми очевидцами событий 16-18 июля 2014 года в Донбассе, а также показаниями многочисленных свидетелей.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге выставили 298 белых стульев. ФОТО

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.