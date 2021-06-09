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Новости Политика Украины
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Черновицкая область (855) Голос партия (487) Рудик Кира (97)

Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Черновицкая областная организация

Партийцы обвиняют Киру Рудик в узурпации власти, кулуарных переговорах с ОП и "слугами народа" и чистках в партийных рядах.

Решение Черновицкой областной организации "Голоса" опубликовано на ее странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Летом 2020 года по инициативе Киры Рудик во время съезда был изменен Устав партии, чем значительно расширялись полномочия председателя партии. Как результат, этот человек самостоятельно контролирует все политические, административные, кадровые и финансовые ресурсы, принимая единоличные решения. Такой шаг позиционировали как временный "на 3 месяца, чтобы пройти местные выборы". Когда же после выборов партийцы попросили вернуть старую редакцию Устава, этот вопрос был заблокирован Кирой Рудик, которая с тех пор не проводила собрания политсовета", - сказано в сообщении.

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Кроме этого, в областной организации Рудик обвиняют в подковерных переговорах со "слугами", ведь в одном из интервью она рассказала, что рассматривался вопрос о вхождении "Голоса" в коалицию.

"Нет ни одного решения фракции, которое бы уполномачивало Киру Рудик к таким переговорам. Официально партия в оппозиции. Эти действия четко указывают на очередную узурпацию власти", - подчеркнули в облорганизации.

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Также представители "Голоса" на Буковине считают ее виновной в организации "чисток" в партии и игнорировании обращения представителей местных организаций.

"Совет Черновицкой территориальной организации политической партии "Голос" принимает решение о внесении представления в Политический совет политической партии "Голос" о необходимости исключения из партии члена ЧП "Голос" Рудик Киры Александровны за нарушение Устава партии", - подытожили в облорганизации.

Черновицкая областная организация Голоса просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик 01
Черновицкая областная организация Голоса просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик 02Черновицкая областная организация Голоса просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Рудік - то є кріса зєльона ! Мабудь ще й бабло від пінчука крисіла Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 824 Сєкта нєдовольна. Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 5003
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09.06.2021 23:18
+15
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3425
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09.06.2021 23:55
+14
Кому цікава ця захрипла партєйка ???)))
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09.06.2021 23:14
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Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 6019
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09.06.2021 23:08 Ответить
Кому цікава ця захрипла партєйка ???)))
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09.06.2021 23:14 Ответить
Кірі Рудик. Поки що. 😊 Поки гроші є.
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09.06.2021 23:17 Ответить
Вченим з вивчення безхребетних.
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09.06.2021 23:19 Ответить
Багато шуму з нічого.
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09.06.2021 23:16 Ответить
Я б навпаки охарактеризував цю партійку, як багато нічого з великого шуму. Це якщо м'яко. Якщо жорстко, то замість "нічого" треба писати "лайна".
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09.06.2021 23:21 Ответить
То відносні речі - "багато шуму з нічого" чи "велике ніщо з великого шуму". Абсолютним є лайно.
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09.06.2021 23:34 Ответить
Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 8713
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09.06.2021 23:16 Ответить
Рудік - то є кріса зєльона ! Мабудь ще й бабло від пінчука крисіла Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 824 Сєкта нєдовольна. Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 5003
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09.06.2021 23:18 Ответить
-Родственник, мне Афоня рупь должен!
-Два.
-Два рубля!!!Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 4418
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09.06.2021 23:40 Ответить
неприємна особа ця Рудик...
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09.06.2021 23:40 Ответить
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3425
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09.06.2021 23:55 Ответить
поздравляю ше одного клоуна, який розвалить партію. Но у цього клоуна шансів не так багато після того клоуна що зараз.
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09.06.2021 23:58 Ответить
Всі претензії до Пінчука.
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10.06.2021 00:06 Ответить
Это та самая Рудык, которая блеяла, что ее хочет "изнасиловать" Порох?
Глупая баба, на нее даже мухи не садятся, такая она страшная. Рудык, посмотри на себя в зеркало, убогая. Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 141
А у Пороха жена красавица, и как после нее обратить внимание на это срашило Рудык.
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10.06.2021 06:59 Ответить
Ну... я не сказав би, що Рудик - страховидло. Все пізнається у порівнянні - бувають направду моторошні крокодилиська. А Рудик - звичайна сільська цьотка. В усіх сенсах.
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10.06.2021 08:44 Ответить
А пихи як у Ліз Тейлор. Частіше треба у люстерко дивитися...
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10.06.2021 11:57 Ответить
Певно, у неї особливе люстро, в якому вона себе бачить кращою за Ліз Тейлор Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 625.
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10.06.2021 11:59 Ответить
Криве? Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 4419
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10.06.2021 12:02 Ответить
Е-е-е... скажемо дипломатично: спеціальне.
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10.06.2021 12:27 Ответить
Все познается в сравнении - это истина. Поэтому, если сравнить Марину с этой сельской Матроной, та даже коментировать не буду. Хотя я не имею абсолютно ни каких претензий к сельским женщинам, они заслужили, что-бы перед ними сняли шляпу. Но Рудык не лезет ни в какую категорию, а амбиций, как у продавщицы пива в совковое время после получки.
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3561 Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3561 Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3561
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10.06.2021 13:04 Ответить
Власне, це я і мав на увазі. Але вирішив написати лаконічно (каюсь, трохи перестарався). Треба було написати щось таке: Кира - то цьотка, що проїхала в соціальному ліфті свій поверх Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 1413. Але її прогресуюча мегаломанія - штука не надто безпечна. Чого доброго, дурного глузду їй стане полізти міняти Бубочку на себе кохану. Найгірше, що ця дурнувата ідея може здійснитися...
Щодо Марини... Нічого не скажу, крім очевидного: жінка як жінка (мені, приміром, подобається інший тип жінок, але то таке).
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10.06.2021 13:16 Ответить
Она ,что сумасшедшая 😜? а как Вы могли ,ее выбрать или ее назначал лично пинчук ? Только голоса отобрали у ЕС
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10.06.2021 11:09 Ответить
Трохи не так. "Голос" - ліберали. Тому відібрали голоси вони, скорше не в ЄС, а у Гриценка. Хоч до ліберальних ідей я ставлюся, м'яко кажучи, скептично, все ж вважаю, що від Гриценка у ВР шкоди було б менше.
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10.06.2021 11:17 Ответить
Хтось посилено намагається взяти під свій контроль партію Голос і вже можна здогадуватись хто.
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10.06.2021 07:53 Ответить
Сміттєвий бак? 🤔
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10.06.2021 09:05 Ответить
Може пора Киву "підключати"?!...
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10.06.2021 07:58 Ответить
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 802 Ще рано. Термін придатності кивиних переконань складає 2 роки. По його закінченні киві потрібно ще два роки для формування нових переконань. Тому запасаймося попкорном...
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10.06.2021 08:40 Ответить
Він має досвід з соцпартією.
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10.06.2021 18:33 Ответить
Короче...голос загнувся.
Що і очікувалось.
Перекупили кого треба, от і ВСЕ.
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10.06.2021 10:53 Ответить
КіРдик.
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10.06.2021 11:58 Ответить
Кіра Рудик = Кірдик (партії).
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10.06.2021 11:57 Ответить
Щось у мене погана чуйка з цього приводу. Якби та Кірдик не налаштувалася у Перодери, чи радше Перодерки (Перша Особа Держави - подяка В.Войновичу за "Малинового пелікана").
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10.06.2021 12:33 Ответить
 
 