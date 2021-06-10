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Новости За рубежом
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"Фонд борьбы с коррупцией" Навального в России признан "экстремистской организацией"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, а также так называемых штабов оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".

В прокуратуре Москвы считают, что "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Вместе с тем, настаивают в прокуратуре, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Читайте: ФСБ в 2019 году отравила российского писателя Быкова так же, как позднее - Навального, - The Insider и Bellingcat

Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

Напомним, летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. Штабы Навального существовали в большинстве регионов РФ. 29 апреля руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков заявил об их роспуске.

Также читайте: Соратник Навального Волков заявил, что планировать протесты в РФ больше не будут: "Это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Если лет 15 назад поговорка "Дякую Боже, що я не москаль" звучала иронично, теперь в ней вообще нет ничего смешного, действительно - спасибо.
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09.06.2021 23:35
+8
Вата визнала вату екстремістами. Онехдот. Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 1244
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09.06.2021 23:18
+6
і в цей самий час пуйло несе якусь маячню про "волєіз'явлєніє граждан", щоб воно здохло, гнида рашистська....
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09.06.2021 23:54
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то всё - фугня
16. 06. 2021 г.-
проект рашистская "какцапия"- подойдёт к своему завершению,
о чём фуйлу будет сообщено !
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09.06.2021 23:16 Ответить
Вата визнала вату екстремістами. Онехдот. Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 1244
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09.06.2021 23:18 Ответить
На Расеи ничего не меняется...недавно, те кто критикует власть были "врагами народа", теперь осовременили термин, всех кто критикует, обвиняет в воровстве и коррупции власть стали "экстремистами".
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09.06.2021 23:20 Ответить
Основы "конституционного строя" в Мордоре - это узурпация государственной власти в 2008 году чекистско-фашистской мафией КГБ-ФСБ.
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10.06.2021 01:32 Ответить
Срочно всем выходить с фонариками, есть шанс, что это приведет к смерти *****... от смеха Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 4796
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09.06.2021 23:22 Ответить
Фонарики нельзя,это инструмент террора!😂
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10.06.2021 03:31 Ответить
лучше их сразу расстреливать или на сайберию отправлять на лесозаготовку для китайцев.
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09.06.2021 23:22 Ответить
а путька еще и про свободное изявление народа чтото там вещал, при это запрещая его, это изьявление у себя в стране.
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09.06.2021 23:23 Ответить
ну він же не бутерброд
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09.06.2021 23:23 Ответить
Мне кажется что происходит на роисе цензор знает лучше самих кацапов.
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09.06.2021 23:24 Ответить
Всегда нада знать что там у врагов, иначе...
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09.06.2021 23:32 Ответить
Открою тайну, кацапские центральные сми тоже не сильно рассказывают про новости кацапстана. Там или про внешнего врага или пропаганда. Более менее про РЕАЛЬНОСТЬ можно узнать разве что из региональных сми. Там еще остались хоть какие-то новости, хотя и между строк.
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10.06.2021 10:48 Ответить
а также террористами, бомбистами и вообще, страшно подумать,... нигилистами Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 9534



"правильным путем идете, товарищи !"
Н.С.Хрущов

мы вам можем помочь быстрее пробежать этот путь:



Солнце чучхе

Спільнота
Всеукраинское общество деятелей культуры по изучению кимирсенизма-кимчениризма.
https://www.facebook.com/ Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 9534
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09.06.2021 23:25 Ответить
Если лет 15 назад поговорка "Дякую Боже, що я не москаль" звучала иронично, теперь в ней вообще нет ничего смешного, действительно - спасибо.
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09.06.2021 23:35 Ответить
і в цей самий час пуйло несе якусь маячню про "волєіз'явлєніє граждан", щоб воно здохло, гнида рашистська....
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09.06.2021 23:54 Ответить
А какой ныне конституционный строй в России? Кто-нибудь знает? И менять можно любой строй только конституционными методами а не путем террора и насилия
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10.06.2021 00:12 Ответить
Нам нужно такое же сделать с ОПЗЖ и московским патриархатом в Украине
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10.06.2021 01:25 Ответить
и выдать паспорт гражданина Украины! Всем кроме ваты!
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10.06.2021 01:39 Ответить
УХАДИ! УХАДИ! УХАДИ! ПРАТИВНЫЙ)))))))))))
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10.06.2021 01:39 Ответить
Тобто - в Раші - боротьба з корупцією - екстремізм Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 3434
Тобто - в Раші - захист прав своїх громадян - екстремізм Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 4860
Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 7730 Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 255

Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 2696
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10.06.2021 01:44 Ответить
)))))ааххах))))
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10.06.2021 02:13 Ответить
рашен капут
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10.06.2021 02:17 Ответить
Все в РФии плавно переходит в режим СССР 1924-1953 гг. И вместо КПСС ЕР+КПРФ+ЛДПР. Но скорее всего все стает похожим на Москву 2042 В.Войновича. со ,,вторичным продуктом,, КПГБ, Слагеном и Генералиссимусом в космосе(бункере)
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10.06.2021 02:44 Ответить
Навальний - це "Піп Гапон ХХІ століття"!!!
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10.06.2021 06:51 Ответить
брехня.
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10.06.2021 07:06 Ответить
Доведи!
Люди , що пішли за ним - зараз "на карандаші" у ФСБ!!!Хоча кому я це кажу? Кацапу під проксі?!!!
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10.06.2021 07:38 Ответить
доведи обратное. что надо не бороться с тиранией и не попадешь на карандаш. и не я, а лично и только ты кацап під проксі.
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10.06.2021 07:40 Ответить
Ню-ню! "Барец с тиранией" "лубянковский"! Я тебе вже питався - ти у нас "Чігірін" чи Чигирин"? Бо що таке "Чигрин" я знаю! А ти? Я сам звідтіля і "Чигирин" для мене - не просто "слово"
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10.06.2021 07:52 Ответить
дулю тебе, кацап, никогда не договоримся. сам ты себе о себе дерьмо написал, вот и жри собственное дерьмо: "Ню-ню! "Барец с тиранией" "лубянковский"! Я тебе вже питався - ти у нас "Чігірін" чи Чигирин"? Бо що таке "Чигрин" я знаю! А ти? Я сам звідтіля і "Чигирин" для мене - не просто "слово""
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10.06.2021 08:05 Ответить
"Салабон внутріМКАДіський"!! Тільки і вмієш що "плюваться" Адже аргументів НЕМА!!! А "дулі" тикай собі - у дзеркало! Корисніше буде! Бо коли пишеш "ма-асковским га-аварком" то тебе "за версту видно"!!!
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10.06.2021 08:29 Ответить
эй ты под всевдоукраиским прокси, против Навального только пригожинские тролляки выступают за 11:80 за коммент. Как пагодка в мацкве? на сожри снова своё собственно гуано, написанное тобой о себе: ""Салабон внутріМКАДіський"!! Тільки і вмієш що "плюваться" Адже аргументів НЕМА!!! А "дулі" тикай собі - у дзеркало! Корисніше буде! Бо коли пишеш "ма-асковским га-аварком" то тебе "за версту видно"!!!"
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10.06.2021 08:37 Ответить
бутерброд ХХІ століття
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10.06.2021 09:51 Ответить
Навальный - герой, мужественный человек. Но возвращаться не стоило.
ФБК - молодцы
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10.06.2021 07:07 Ответить
а рабсияне терпилы
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10.06.2021 08:03 Ответить
ну да, а Крым - это бутерброд
Если навальный заменит питуна, то станет еще хуже. Санкции снимут, а война продолжится
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10.06.2021 09:49 Ответить
Тоже так думаю. Нужно дать старику вофке развалить эту лоханки под названием рашкостан до основания. Думаю лет 10 ему точно хватит.
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10.06.2021 10:36 Ответить
если Нав сменит пу - будет ещё лучше, санкции снимут, война закончится, по Крыму начнутся переговоры.
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10.06.2021 15:02 Ответить
Пошли по новому витку. Это еще е 37й, но скоро будет. Хорошо что в этот раз мы по другую сторону занавеса, хотя и на его границах. Что тоже не вдохновляет.
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10.06.2021 10:34 Ответить
 
 