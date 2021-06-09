Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции

Кабинет Министров на заседании 9 июня выделил из "ковидного фонда" дополнительных 800 млн грн на компенсации работникам структур Министерства внутренних дел.

Постановление Кабмина №588 от 9 июня было принято на дополнительном заседании, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, средства выделены "в соответствии со статьей 36 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

В частности, аппарату МВД выделяется 71,6 млн грн для осуществления доплат медработникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления министерства, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

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Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн для осуществления доплат военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, а также - медработникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Нацгвардии выделяется 16,6 млн грн на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 1,7 млн грн для доплат рядовому и начальствующему составу, который обеспечивает жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Национальной полиции Украины на доплаты сотрудникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, выделено 679,261 млн грн.

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Напомним, народный депутат "Голоса" Инна Совсун ранее сообщила, что правительство собирается рассмотреть вопрос о выделении работникам структур МВД 800 млн грн из "ковидного фонда". По словам депутата, в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Его сотрудникам назначали доплаты за пребывание в отпуске, на больничном, на учебе. Доплаты также шли в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19, утверждает Совсун.