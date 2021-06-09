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Кабмин (13804) карантин (16725) МВД (9223) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил 800 млн грн из

Кабинет Министров на заседании 9 июня выделил из "ковидного фонда" дополнительных 800 млн грн на компенсации работникам структур Министерства внутренних дел.

Постановление Кабмина №588 от 9 июня было принято на дополнительном заседании, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, средства выделены "в соответствии со статьей 36 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

В частности, аппарату МВД выделяется 71,6 млн грн для осуществления доплат медработникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления министерства, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередная партия вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech доставлена в Украину, - Минздрав

Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн для осуществления доплат военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, а также - медработникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Нацгвардии выделяется 16,6 млн грн на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 1,7 млн грн для доплат рядовому и начальствующему составу, который обеспечивает жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Национальной полиции Украины на доплаты сотрудникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, выделено 679,261 млн грн.

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Напомним, народный депутат "Голоса" Инна Совсун ранее сообщила, что правительство собирается рассмотреть вопрос о выделении работникам структур МВД 800 млн грн из "ковидного фонда". По словам депутата, в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Его сотрудникам назначали доплаты за пребывание в отпуске, на больничном, на учебе. Доплаты также шли в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19, утверждает Совсун.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Приоритеты говорят лучше любых слов.
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09.06.2021 23:44
+10
А на рюкзаки,для транспортування вакцин грошенята виділили ????))))
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09.06.2021 23:44
+10


КиївМіськБудда@saniolli 1 ч

Хочеться витатуювати на лобі літеру "ё" 13-ом депутатам Слуги Нороду, що внесли законопроект, який передбачає, що іноземні студенти будуть навчатись російською мовою.
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09.06.2021 23:44
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А на рюкзаки,для транспортування вакцин грошенята виділили ????))))
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09.06.2021 23:44 Ответить
То "блазенята" поліцаїв "підгодовують" щоб не вийшло як взимку 2014-го Правда - тоді у нас не було тих хто пройшов війну Та й в рядах Нацгвардії повно колишніх АТОвців Так що "годуй-не годуй", а хлопці "блазенят" захищать не стануть
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10.06.2021 06:40 Ответить


КиївМіськБудда@saniolli 1 ч

Хочеться витатуювати на лобі літеру "ё" 13-ом депутатам Слуги Нороду, що внесли законопроект, який передбачає, що іноземні студенти будуть навчатись російською мовою.
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09.06.2021 23:44 Ответить
Державну мову ігнорують ?
петицію про лішеніе мандата депутата - хай в госдуру балатуються 😀😀😀
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09.06.2021 23:51 Ответить


Nick Dmytriiev@NDmytriiev





"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 5579
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10.06.2021 10:23 Ответить
Приоритеты говорят лучше любых слов.
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09.06.2021 23:44 Ответить
Тому що звіздьож(слова) ,це лише імітація діяльності,а дії визначають хто є ху !!!)))
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09.06.2021 23:48 Ответить
Янык так же делал, и где теперь тот Янык?
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09.06.2021 23:48 Ответить
ЗЕлошари, ну як вам Бубачка? Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции - Цензор.НЕТ 2207
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09.06.2021 23:50 Ответить
Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 1262
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10.06.2021 05:50 Ответить
неполицейское госсударство ...и какие нужды появились ?
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09.06.2021 23:51 Ответить
"зато дороги" вже не працює.. гадають шо поліцаї врятують..
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09.06.2021 23:52 Ответить
ахахахаха я так понял с ковидом борется полиция ..ну так пусть и апендицит делают и грыжи вырезают и клапан в серце ставят ... ждем дальше ..а как же остальное население Украины ..
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09.06.2021 23:55 Ответить
Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции - Цензор.НЕТ 4742
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09.06.2021 23:56 Ответить
Заборгованість по виплатам у ЗСУ 1.2 млрд грн і всім у владі ЗЕбанатів насрати. А от для мусорів додаткові 800 млн завжди знайдуться
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10.06.2021 00:03 Ответить
https://mil.co.ua/minoborony-zaborguvalo-vyplat-vijskovym-majzhe-na-milyard-dokument/

Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции - Цензор.НЕТ 6836
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10.06.2021 00:09 Ответить
Приорітети, янелох пробашляв чорту за відчуття безпеки. А армія? Какая разніца.
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10.06.2021 01:56 Ответить
На підтримку слуг і охоронців олігархів пішли
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10.06.2021 00:13 Ответить
****** фонда уже не скрывают. ОП - дороги, Абрекову - 800 млн.
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10.06.2021 00:16 Ответить
А постым людям член?
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10.06.2021 00:24 Ответить
Хотят перекупить аваковских бойцов на свою сторону. Судя новостям из Харькова по поводу учений --- Аваков собрался там держать оборону со совоей армией. Да еще грозился взорвать трубопровод или что-то в этом роде...Между строк, конечно. Посмотрим, если это так.
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10.06.2021 00:28 Ответить
А у мусоров нигде не слипнется???? Пусть аваков доплачивает из своего кармана, бизнеса, который сам же и крышует!!!!
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10.06.2021 00:30 Ответить
Надо давать они грабить граждан стали
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10.06.2021 00:41 Ответить
В когов голові хоть одна ізвіліна присутня все пойме.
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10.06.2021 01:07 Ответить
Пора люлей отгребать в Вашингтон.
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10.06.2021 01:19 Ответить
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) останнє оновлення: 09.06.2021 14:48
Блін - а у нас скільки % населення пройшли повну вакцинацію ?
Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 3357
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10.06.2021 01:56 Ответить
Прикольно! Т.е. КОВИДа уже нет и можно бабло сливать? Вакцины, лекарств и кислородных концентраторов хоть жопой жуй? Врачи жируют на Бентли? А мнение налогоплательщиков спросить слабо??? В долговую яму ишаков!!! Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 4640
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10.06.2021 02:56 Ответить
О, концентратори Зеленський вже в Індію постачає.
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10.06.2021 06:18 Ответить
зекоманда будує мєнтовську державу по типу кацапії?
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10.06.2021 03:09 Ответить
Поза сумнівом !
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10.06.2021 05:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LWFweMTogBE

Зеледент действует строго по сценарию.
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10.06.2021 07:07 Ответить
Зеля .мусора и аваков тебя не спасут один хрен
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10.06.2021 07:32 Ответить
От вам і результат.
Військовим знову затримують виплати.
А мєнтам навіть у хворих відірвали..
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10.06.2021 08:29 Ответить
Зеленський повторює шлях попередника. Ті самі методи з тими самими наслідками у майбутньому
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10.06.2021 08:53 Ответить
 
 