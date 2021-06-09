Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров на заседании 9 июня выделил из "ковидного фонда" дополнительных 800 млн грн на компенсации работникам структур Министерства внутренних дел.
Постановление Кабмина №588 от 9 июня было принято на дополнительном заседании, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, средства выделены "в соответствии со статьей 36 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
В частности, аппарату МВД выделяется 71,6 млн грн для осуществления доплат медработникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления министерства, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.
Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн для осуществления доплат военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, а также - медработникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.
Нацгвардии выделяется 16,6 млн грн на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 1,7 млн грн для доплат рядовому и начальствующему составу, который обеспечивает жизнедеятельность населения на период действия карантина.
Национальной полиции Украины на доплаты сотрудникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, выделено 679,261 млн грн.
Напомним, народный депутат "Голоса" Инна Совсун ранее сообщила, что правительство собирается рассмотреть вопрос о выделении работникам структур МВД 800 млн грн из "ковидного фонда". По словам депутата, в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Его сотрудникам назначали доплаты за пребывание в отпуске, на больничном, на учебе. Доплаты также шли в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19, утверждает Совсун.
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КиївМіськБудда@saniolli 1 ч
Хочеться витатуювати на лобі літеру "ё" 13-ом депутатам Слуги Нороду, що внесли законопроект, який передбачає, що іноземні студенти будуть навчатись російською мовою.
петицію про лішеніе мандата депутата - хай в госдуру балатуються 😀😀😀
Nick Dmytriiev@NDmytriiev
"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
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Мразота касапська
Блін - а у нас скільки % населення пройшли повну вакцинацію ?
Зеледент действует строго по сценарию.
Військовим знову затримують виплати.
А мєнтам навіть у хворих відірвали..