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Наша цель - чтобы "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия, - Госдепартамент США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы. Вашингтон продолжает надеяться, что трубопровод не будет достроен.
Об этом заявил на брифинге в среду представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен.
"Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия", - сказал Прайс.
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В Нидерландах суд идёт, в Госдепе, надеюсь, в курсе...
по всей планете
а они с ним ручкаться ...
ну не гниды лицемерные !
Что это за бред? Речь о продаже американского газа вообще не идет
А если станет политическим оружием-мы выразим глубокую озабоченность!
США не хочет вести экономическую войну против Германии ради Украины. это было ясно еще в 14 году. Иначе уже тогда СП2 засанкционировали-бы на корню,как только он начинал строится. вангую что Рашка тут-же отключит Украине газ как только закончится контракт по транзиту в 24 году. Закачивать газ реверсом из Словакии и прокачивать его дальше на восток Украины-будет очень накладно(сейчас используем виртуальный реверс)-чего собственно Рашки и добивается. Рашка хочет задавить украину экономически. Плюс возможность полномасштабной войны в Украине поскольку транзиту газа в ЕС она угрожать уже не будет и ЕСу будет плевать и на эту войну и на Украину
Меркель торгует с русским гитлером, а байда объявил. что интересы меркель для него важнее интересов Украины. другими словами интересы хуъла-меркель для него важны.
Более того, байда заискивает перед хуълом, он не только подарил ему СП-2, договор СНВ, но и НПЗ с месторождениями нефти в Сирии, за которые в 2018г Трамп уложил несколько сотен орков вагнера. Дабы принизить статус Украины и заискивая перед хуълом, байда не присылает посла в Киев.. Байда более чем в два раза сократил военную помощь выделенную ещё до его президентства. А на следующий финансовый год (с октября) полностью обнулил военную помощь Украине. Если все это не пряники для хуъла, то что?