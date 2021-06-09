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Новости За рубежом Газовая война
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Госдепартамент США (1628) Северный поток (1426)

Наша цель - чтобы "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Наша цель - чтобы

США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы. Вашингтон продолжает надеяться, что трубопровод не будет достроен.

Об этом заявил на брифинге в среду представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен.

"Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия", - сказал Прайс.

Также смотрите: Отмена санкций против "Северного потока-2" может быть пересмотрена, - Блинкен. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
А можно, вообще, делишки с убийцей иметь?
В Нидерландах суд идёт, в Госдепе, надеюсь, в курсе...
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09.06.2021 23:49
+12
Та поняли Мы вашу цель... дали Куйлу по тихому достроить а теперь все в белом и пушистые ! МРАЗИ !!! Вы хоть понимаете что дальше - полномасштабная война в Украине а потом уже и в ЕС !? ПАДЛЫ
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09.06.2021 23:53
+7
Сечас я вам одну умную вещь скажу байденята , только не обижайтесь - идиоты вы на всю голову . СП2 это как раз для того чтобы рулить Европой из москвы . Польша Украина и Чехия благодаря идиоту байдену оказались брошены под ноги расейки .Вы подставили своих настоящих союзников , а Германия с которой вы воевали в первой и второй мировой войне будет сейчас заправлять в Европе . то что не удалось Гитлеру удалось Меркель с помощью строго маразматика Байдена .
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10.06.2021 00:05
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А можно, вообще, делишки с убийцей иметь?
В Нидерландах суд идёт, в Госдепе, надеюсь, в курсе...
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09.06.2021 23:49 Ответить
Тоже задаюсь вапросом, почему Украина все ещё торгует с убийцей.
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10.06.2021 00:07 Ответить
Если Украина торгует, то почему россияне жалуются, что не могут репродуцировать украинские двигатели?
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10.06.2021 00:47 Ответить
И не будет. Это экономическое оружие.
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09.06.2021 23:51 Ответить
В гібридній війні вселяка зброя в нагоді!!!)))
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09.06.2021 23:56 Ответить
Та поняли Мы вашу цель... дали Куйлу по тихому достроить а теперь все в белом и пушистые ! МРАЗИ !!! Вы хоть понимаете что дальше - полномасштабная война в Украине а потом уже и в ЕС !? ПАДЛЫ
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09.06.2021 23:53 Ответить
Тю! А для чего его пуйло строило?!
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09.06.2021 23:59 Ответить
Для самозадоволення власного "вяличия" !!!)))
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10.06.2021 00:03 Ответить
от фуйла смердит трупами

по всей планете
а они с ним ручкаться ...
ну не гниды лицемерные !
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09.06.2021 23:59 Ответить
Ага) Скажите это козломордым...
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10.06.2021 00:04 Ответить
Сечас я вам одну умную вещь скажу байденята , только не обижайтесь - идиоты вы на всю голову . СП2 это как раз для того чтобы рулить Европой из москвы . Польша Украина и Чехия благодаря идиоту байдену оказались брошены под ноги расейки .Вы подставили своих настоящих союзников , а Германия с которой вы воевали в первой и второй мировой войне будет сейчас заправлять в Европе . то что не удалось Гитлеру удалось Меркель с помощью строго маразматика Байдена .
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10.06.2021 00:05 Ответить
Все это клевета, единственной целью постройки СП-2 была, есть и будет гуманитарная помощь Евросоюзу и благотворительность.
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10.06.2021 00:08 Ответить
Сама його наявність то зброя: політична, економічна і взагалі, яка тільки існує. Ех, Бідон, Бідон... Ми так за тебе вболівали...
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10.06.2021 00:10 Ответить
Господи , что они несут там в госдепе ? - "наша цель коммунизм" . Не вините меня , я голосовал за Трампа .
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10.06.2021 00:11 Ответить
Ла путэн же сказал, что сша последнее время делают те же ошибки, что и ссср. Поэтому твоя интуиция тебя не подводит.
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10.06.2021 00:33 Ответить
Сев поток будет использован против самих сша. Но, видимо логика такая -- пусть достраивают, а когда "ла путэн" умрет, труба перейдет в наше пользавание уже в готовом виде.
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10.06.2021 00:22 Ответить
Американцы тупо посчитали что потеряют больше от того если ЕС наложит на американский импорт двойные пошлины чем от потери Европейского газового рынка. Поэтому перестали продвигать в европу свой газ. тем более что США его сейчас в Азию хорошо продают. Чистый бизнес и ничего личного
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10.06.2021 00:28 Ответить
" ЕС наложит на американский импорт двойные пошлины чем от потери Европейского газового рынка."
Что это за бред? Речь о продаже американского газа вообще не идет
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10.06.2021 00:32 Ответить
Ну...и такая теория имеет место быть. Могу продолжить --- в Европе Вы не найдете ни одного американского товара, кроме доллара сша, конечно...самого основного. ЕС может ввести двойные пошлины, на долю доллара в расчетах. Могут увеличить нюани, на пример?
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10.06.2021 00:38 Ответить
Ніхто нічого не щитав. Просто імбецильна лялька жо байден виявилася маріонеткою куйла. А ти і тобі подібні верещали тут в екстазі: козак байденко! Друх України! хутіна убивцею назвав - який сміливець!
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10.06.2021 05:39 Ответить
Ти диви, яка хитрожопа апологетика жо байдена. Аж надто хитрожопа. Тільки перш ніж куйло помре, дєдушка жо потрапить зі своїм паркінсоном до богадєльні.
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10.06.2021 05:36 Ответить
Наша цель - чтобы "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия, - Госдепартамент США

А если станет политическим оружием-мы выразим глубокую озабоченность!
США не хочет вести экономическую войну против Германии ради Украины. это было ясно еще в 14 году. Иначе уже тогда СП2 засанкционировали-бы на корню,как только он начинал строится. вангую что Рашка тут-же отключит Украине газ как только закончится контракт по транзиту в 24 году. Закачивать газ реверсом из Словакии и прокачивать его дальше на восток Украины-будет очень накладно(сейчас используем виртуальный реверс)-чего собственно Рашки и добивается. Рашка хочет задавить украину экономически. Плюс возможность полномасштабной войны в Украине поскольку транзиту газа в ЕС она угрожать уже не будет и ЕСу будет плевать и на эту войну и на Украину
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10.06.2021 00:25 Ответить
не в 2024, а уже ближайшей зимой, если сп-2 будет достроен к осени. газпром может даже заплатить за прокачку по контракту, но газ не прокачивать
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10.06.2021 01:47 Ответить
наглый блинкен впаривает продажу Украины под видом блага для Украины.
Меркель торгует с русским гитлером, а байда объявил. что интересы меркель для него важнее интересов Украины. другими словами интересы хуъла-меркель для него важны.
Более того, байда заискивает перед хуълом, он не только подарил ему СП-2, договор СНВ, но и НПЗ с месторождениями нефти в Сирии, за которые в 2018г Трамп уложил несколько сотен орков вагнера. Дабы принизить статус Украины и заискивая перед хуълом, байда не присылает посла в Киев.. Байда более чем в два раза сократил военную помощь выделенную ещё до его президентства. А на следующий финансовый год (с октября) полностью обнулил военную помощь Украине. Если все это не пряники для хуъла, то что?
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10.06.2021 00:29 Ответить
Нє-є-є! Нє-є-є! жо байден - він хороший! Це просто такий хитрий план, ви нічєго ніпанімаєтє!
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10.06.2021 05:42 Ответить
Молчали бы уже
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10.06.2021 00:33 Ответить
кацапня газ використовує, як політичну зброю вже роками! Це ВЖЕ ДОКОНАНИЙ ФАКТ! Як тут можна ставити таку "мету"?
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10.06.2021 00:57 Ответить
Так говорите, как будто газ добывается только в рашке и они могут использовать это в качестве предмета шантажа. В Украине достаточно газа добывается, что бы насытить внутренний рынок уже сейчас.
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10.06.2021 01:03 Ответить
Мені цікаво яким чином США це буде контролювати. Це ж як дати мавпі гранату і казати що вона не вийме чеку бо дресерована.
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10.06.2021 01:29 Ответить
чтобы сп-2 не использовался как политическое оружие, Украина, РФ, США и Германия должны подписать меморандум! место только нужно выбрать правильное - Мюнхен или Будапешт Наша мета - щоб "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 3635
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10.06.2021 01:49 Ответить
Джо оказалось так просто купить. А кто его посадил на зеленую приманку? Правильно сивочёлый гетьман. Наша мета - щоб "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 4689
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10.06.2021 01:53 Ответить
Іще до сиволапого - китайці.
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10.06.2021 05:43 Ответить
Гроші не смердять.
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10.06.2021 07:45 Ответить
"Бла-бла-бла"... Наша мета - щоб "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 7338
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10.06.2021 04:53 Ответить
Анаконда повзе нахєр.
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10.06.2021 06:03 Ответить
Яким показником будуть вимірювати?
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10.06.2021 07:44 Ответить
 
 